Een sfeerverslag van het Xenofobie Festival in Harskamp

Hoe de – met ‘eigen volk eerst’ beschreven – vlag erbij hing, daags na het goed bezochte Xenofobie Festival in Harskamp, dat wilde Powned-verslaggever Reinout Zorge even weten. Dus toog hij weer naar Harskamp, waar zijn collega de avond ervoor fraai de hartverwarmende gastvrijheid van de lokale bevolking had vastgelegd.

Mocht u zo gelukkig zijn dat gemist te hebben: in de reportage interviewde verslaggever Sarah Bakker onder anderen een vrouw die de Afghaanse vluchtelingen ‘landverraders’ en ‘NSB’ers’ noemt. ‘Want toen hier in ’40-’45 de oorlog was, werden dat soort mensen... vrouwen werden kaalgeschoren, mannen kregen geen uitkering meer, stateloos werden ze.’ Bakker wilde weten wat dat met dit te maken had. ‘Alles’, antwoordde de vrouw.

(Kijkje in haar brein: Afghanen die voor de Taliban vluchten = NSB’ers die op de vlucht sloegen toen Nederland werd bevrijd. Dus westerse troepenmacht in Afghanistan = Duitse bezetter in Nederland. Dus Taliban = geallieerden. Geen speld tussen te krijgen.)

Later brandde een stapel autobanden, terwijl bezorgde burgers ‘eigen volk eerst’ scandeerden.

‘Het was gewoon een feestje’, zei een oudere man een dag later. Hij werd door Powned-verslaggever Zorge geïnterviewd voor een supermarkt. ‘In plaats van Nieuwjaar, lang leve de lol, weet je.’ Een vrouw met een onleesbare glittertekst op haar zwarte shirt had een idee: ‘Ik zou zeggen: blijf gewoon in je eigen land.’

De verslaggever sprak ook een jonge Afghaanse vrouw die al een tijd in Nederland woont. Mensen hoeven niet bang te zijn voor Afghanen, zei ze. ‘Ik ben een doodnormaal persoon. Ik ben afgestudeerd. Ik werk en ik draag bij aan de Nederlandse maatschappij, dus daar hoef je echt niet bang voor te zijn.’

Protest in Harskamp tegen de komst van Afghaanse vluchtelingen. Beeld Powned

Diezelfde vrouw, Aysha Adlie, kwam ook voor in een reportage van het NOS Journaal. Ze bleek familieleden te hebben die nu in de kazerne van Harskamp verblijven, maar kan ze nog niet ontmoeten.

Een inwoner van Harskamp had andere zorgen: ‘Zullen ze hier blijven? Komen ze over een week buiten het hek?’ Met een beteuterd gezicht zei hij dat niemand was geïnformeerd en als dat wel was gebeurd ‘het een stuk rustiger was geweest’.

Maar, zei de verslaggever, het gaat om mensen die Nederland in Afghanistan hebben geholpen. Er veranderde iets in het gezicht van de man. Hij zette een voorzichtig, cynisch glimlachje op. In zijn ogen was te zien dat het vuur van de vorige avond nog niet was geblust. ‘Ja, dat hoor ik heel vaak. En dan ben ik eigenlijk best benieuwd van: wat hebben zij voor ons gedaan? Dat weten wij ook niet.’

In die laatste zin zat een verontschuldiging besloten. Nou, niet zozeer een verontschuldiging, eerder een verklaring voor wat er die avond ervoor was gebeurd. In een andere video, ook van de NOS, zegt dezelfde man namelijk nog iets. ‘Wat de boer niet kent, eet hij niet. En dat soort dingen krijg je dan.’

Een gebrek aan kennis aanwenden als excuus om te rellen en toch al getraumatiseerde mannen, vrouwen en kinderen nog meer angst aan te jagen. Dan ben je een hele grote.