Een serie genaamd ‘De verschrikkelijke jaren tachtig’, die kun je lekker over de top aankleden. Toch deden de makers dat niet

Productiedesigner Minka Mooren (links) en kostuumontwerper Maartje Wevers. Beeld Marie Wanders

Het is 1986. Het 9-jarige meisje Piet (Rosa van Leeuwen) belt in de eerste scène van de sprankelende nieuwe VPRO-serie De verschrikkelijke jaren tachtig met Kindertelefoonvrijwilliger Ivo (Eric van Sauers). Terwijl ze haar ingewikkelde en chaotische leven in de commune probeert uit te leggen, worden de vijf volwassenen en vier kinderen in het huis in hoog tempo en op speelse wijze geschetst.

De introductie is een van de momenten in de achtdelige reeks waar productiedesigner Minka Mooren (55) en kostuumontwerper Maartje Wevers (50) met trots naar kijken. ‘De woongroep ziet er zó gelaagd, doorleefd en een beetje ranzig uit’, zegt Mooren. ‘Dat is echt goed gelukt.’ Wevers: ‘De mensen zien er echt uit. Het zouden bekenden kunnen zijn.’

De woongroep in De verschrikkelijke jaren tachtig. Beeld Topkapi

Eerst Piet zelf: ze vist in die eerste minuten van de serie haar zelfgeknutselde kartonnen verjaardagshoed van vorig jaar onder het bed vandaan, krast de 8 door en schrijft er een 9 op. Niemand zingt. Niemand weet überhaupt dat ze vandaag jarig is. Piet vertelt over moeder Karin, die altijd over alles liegt, en over moeder Marja 1, die altijd boos is op Karin. Haar eigen moeder heet Marja 2 en is ‘een beetje depressief’. En dan is er Bert (Jacob Derwig), baas van de commune en zelfingenomen driftkikker. Hij schreeuwt soms zo hard dat hij flauwvalt. Kers op de taart: met haar beste en enige vriend, huisgenoot Donnie (Kylian de Pagter), beraamt Piet een absurd en onuitvoerbaar plan om Bert te vermoorden.

Rosa van Leeuwen als Piet in De verschrikkelijke jaren tachtig. Beeld Topkapi

Ivo van de Kindertelefoon weet niet wat hij hoort.

In het even geestige als ontroerende De verschrikkelijke jaren tachtig zijn de kleurrijke eighties vooral een rommelige bende. De serie is gebaseerd op de doorleefde woongroepgeschiedenis in het gelijknamige boek uit 2018 van cabaretier, scenarist, regisseur en voormalig woongroepbewoner Tim Kamps, die de serie zelf regisseerde. De quasi-vrijgevochten idealen van de commune blijken daarin niets waard voor de kinderen – zij worden consequent over het hoofd gezien en emotioneel verwaarloosd. Aan de vormgeving en aankleding van dit zootje is zorgvuldig aandacht besteed. Mooren en Wevers, verantwoordelijk voor de stilering, vertellen over hun opvallend geslaagde verbeelding van de jaren tachtig.

Hoe gaan jullie aan de slag?

Mooren: ‘Ik begin vrij snel in het productieproces met het scouten van locaties. Om te ontdekken welke locaties in het land we kunnen gebruiken – en in hoeverre we het scenario kunnen verfilmen zoals we willen. We kunnen met ons budget niet elke locatie zomaar bouwen. Dat is geen eenvoudige zoektocht: wat ziet er nú nog een beetje uit zoals het in de jaren tachtig was? We willen iets dat veel goorder, rommeliger en kapotter is dan veel locaties momenteel zijn.

‘De hoofdplek, de woongroep, moest aan veel eisen voldoen. Ruimte binnen, ruimte buiten, veel kamers, veel mensen, kleine kinderen die van hot naar her rennen. De regisseur, cameraman en ik kwamen voor de binnenscènes uiteindelijk terecht bij de oude pastorie in Diemen, tegenwoordig een culturele broedplaats. Het is daar mogelijk dat kinderen écht kunnen rennen: het is niet de bedoeling dat we een take moeten stoppen omdat er te weinig ruimte voor ze is.’

Wevers: ‘Dat is de kracht van het verhaal: de energie van die kinderen. Dat konden ze meegeven aan Tim. Ze hebben hem aangemoedigd om de kinderen in de regie veel vrijheid te geven. Ga maar! De vrijheid ís er. Ze mogen alles pakken, alles aanraken.’

‘Waar Minka begint met locaties’, zegt Wevers, ‘begin ik met zoeken naar mensen. Ik heb door heel veel familiealbums gebladerd. Het liefst van mensen die ik persoonlijk of zijdelings ken. Dan wordt het waarachtig en kom ik dichter bij de essentie van de personages. Mijn moeder maakte vroeger bijvoorbeeld alle kleding zelf – zij vormde een directe inspiratie voor een personage.’

Mooren: ‘Het moet inderdaad waarachtig zijn, maar wel met de nadruk op achtig: we streven geen realisme na.’

Uit De verschrikkelijke jaren tachtig. Alle onderdelen van de set (behang, lakens, kleding, cassettebandjes) vertellen een verhaal. Beeld Topkapi

Hoe maak je de perfecte jaren tachtig?

Mooren: ‘We gingen niet op zoek naar een perfecte recreatie van de jaren tachtig. Je probeert de perfecte wereld te maken voor het verháál. Voor mij als productiedesigner is dat niet precies de jaren tachtig. Zo’n woongroep bestaat al jaren; ik denk ook aan de jaren ervoor. Mensen kopen bij wijze van spreken jaarlijks nieuwe kleding, maar ze schaffen niet jaarlijks een nieuwe inrichting aan.’

Wevers: ‘Voor mij was het belangrijk dat dit een ongelofelijk gevoelig verhaal is. Ik was geroerd door de levens van die kinderen. Meteen zei ik: we moeten niet de gekte in gaan. Dat is heel makkelijk als je een serie maakt die zich nadrukkelijk afspeelt in de jaren tachtig. Je kan de uitbundigste en meest gelikte videoclips erbij pakken, maar dan wordt het een verkleedfeestje. Mijn vrees was dat als je de jaren tachtig op die manier wilt duiden, je van de kinderen wegdrijft. Kleding moest dus niet zo schreeuwerig zijn als je misschien verwacht. Ik zag het ook in de albums: dat felle neonachtige werd helemaal niet zo veel gedragen. Je zag veel blauw, af en toe wat rood.’

Mooren: ‘We wisten al gauw het de grootste uitdaging was om een balans te vinden. Je creëert afstand tot de personages als je te veel vorm legt op een project als dit. Je wikt en weegt constant. Gaat dit te ver of is dit oké? In de woongroep wilden we het echt houden. Op andere plekken of bij personages die minder belangrijk zijn stonden we onszelf wat meer toe: echt net een beetje meer.’

Wevers: ‘De gebeurtenissen en de personages aan de rand van het verhaal: díé kan je liften, even een tikkie geven. Een klant in een winkel mag in lekker felle kleuren binnenwandelen, met neon-oorbellen.’

Mooren: ‘Een poster in het kleine supermarktje met de tekst ‘Vlees mevrouw, u weet best waarom’, van het Voorlichtingsbureau Vlees, Vleeswaren en Vleesconserven. Of reclameaffiches van sigaretten, Belinda’s bijvoorbeeld. Dat zijn de fijne details, juist omdat die reclames tegenwoordig onvoorstelbaar zijn.’

Hoe is het om op de rem te moeten trappen als je er óók voor kunt kiezen de jaren tachtig heel uitbundig te laten zien?

Wevers: ‘Voor mij voelt dat niet als remmen. Het is een uitdaging om zo dicht mogelijk bij de mensen te blijven. Ons werk is in die zin dienstbaar. We zorgen er in de eerste plaats voor dat je nóg meer in het verhaal komt.’

Mooren: ‘Over elk luciferdoosje, elke print op lakens en gordijnen, elk meubelstuk is nagedacht. Dat reikt ver, voor mij en mijn team. Voor ons is dit heel groot. Maar uiteindelijk is ons werk een onderdeel van het verhaal.’

Wevers: ‘Natuurlijk is het leuk om de bijrollen lekker kleurrijk aan te kleden. Even die ene receptionist nét te veel schoudervulling geven. Maar veel vaker is het echter maken van de personages het belangrijkste doel. En dat zit in kleine dingen. In een vies T-shirt waarvan je denkt: zo loop ik er zelf ook weleens bij. Als je ervoor zorgt dat de aankleding bij die kleine details blijft, dan voelt het voor de kijker hopelijk alsof je bij mensen naar binnen kijkt die ook je buren zouden kunnen zijn.’

Op de salontafel bij Mooren thuis in Amsterdam worden de laptops opengeklapt. We verhuizen van onze stoelen naar de vloer en kruipen dichter rond de tafel. Wevers begint door haar mappen met doorpasfoto’s te bladeren – vaak urenlange verkleedsessies waarbij ze tientallen outfits uitprobeert op de acteurs. Mooren opent de moodboards; talloze foto’s en video’s die als inspiratie dienden voor haar zoektocht naar de juiste locaties en attributen. Cruciaal ook om visueel te communiceren met iedereen die aan de serie werkt, zodat alle neuzen consequent dezelfde kant op wijzen.

Dit is de schatkist van de productiedesigner. Foto’s van schoolgebouwen – van die typische bungalowachtige laagbouw. Een buurtsupermarktje met stuntprijzen in guldens, geschreven met dikke viltstift. De Kindertelefoon, destijds net een paar jaar opgericht. Jarentachtigverjaardagen: gevulde eieren, lange satéprikkers met worst en kaas en augurk en zilveruitjes in een kool gestoken, sigaretten in een bekertje en zoutjes ernaast. Heel veel foto’s van woongroepen, de muren geel van de nicotine. Video’s van Ter land ter zee en in de lucht – belangrijk voor de aflevering waarin Bert zich inschrijft als deelnemer. Reclame voor vergeten ijsjes, van chocokanjers tot sinassticks. Filmstills met personages die in een commune wonen, zoals Kollektivet van de Deense regiegigant Thomas Vinterberg. Die laatste map is soms best confronterend, zegt Mooren. ‘Het zijn natuurlijk altijd de fantastisch goed gelukte films die als voorbeeld gelden.’

Wevers wijst naar het moodboard met schoolgebouwen, waar een foto van een gymzaal met een klein klimrek tegen een lichtbruine houten wand tussen staat. ‘Dit vond ik zó fijn.’

Mooren: ‘Soms krijg je echte cadeautjes. We zochten eigenlijk naar geschikte klaslokalen en schoolgangen – er stond helemaal geen gymscène in het scenario. Tegenwoordig zijn bijna alle muren, laten we zeggen 95 procent, wit gestuct. Zeker op scholen ontbreekt het aan warmte die je in de jaren tachtig wél ziet. Als je dan op een gymzaal stuit waar een hele wand bestaat uit bruine latjes: dat is fantastisch. Je zoekt een beeld zoals je het graag zou willen zien, maar blijft open staan voor wat voorbij komt.’

De gymzaal in De verschrikkelijke jaren tachtig.

Wevers: ‘Omdat dat klimrek zo lief en klein is, voel je jezelf ook weer kind. En dan die blauwe bankjes ernaast: het is van zichzelf al een schilderij. En daar mag je dan een hele kinderklas in vrij laten. Dat prikkelt mij enorm. Zit ik meteen diep in gedachten bij m’n eigen kindertijd, verdwalen in details. Ik herinner me dat ik net als andere meisjes in mijn klas zo’n mooi zwart gympakje had waar m’n onderbroek iets onderuit stak. Och, dat zat me zo dwars als kind. Dat móét dan in de serie.’

Mooren: ‘We klopten aan bij Tim: kun je iets bedenken?’

We arriveren bij de auto’s – een béétje een pijnlijk onderwerp.

Het moodboard van Minka Mooren voor auto’s voor de serie. ‘Goede auto’s vinden is zo ingewikkeld.’

Mooren begint te lachen: ‘Ik wilde dit mapje eigenlijk overslaan! Goede auto’s vinden is zo ingewikkeld. De gewone auto’s die gewone mensen reden zijn er niet meer, maar dat zijn precies de auto’s die je graag wilt. Alleen de bijzondere auto’s worden bewaard. Ik had Bert graag in een oranje Volvo stationwagon laten rijden. Maar als je zo’n auto vindt, moet de eigenaar het goed vinden dat we ’m gedurende drie maanden zo’n 25 keer gebruiken – mag-ie niet even een weekendje weg. Bert rijdt in de serie nu in een best wel fancy Mercedes – daar had ik liever een eenvoudigere auto gezien. Maar het viel niet binnen ons budget om de ideale auto te kopen en die helemaal naar onze hand te zetten. Ach, zelfs in Small Axe, die BBC-serie van Steve McQueen, zag ik in een aflevering die zich afspeelt in de jaren tachtig een paar van die net iets te netjes geconserveerde auto’s voorbij rijden.’

Wevers vertelt over haar favoriete onderdeel van het kostuumontwerp: de doorpassessies met acteurs. ‘Mensen maken’, noemt ze dat. Voor elk project duikt ze uitvoerig in haar tot kledingatelier omgebouwde fietsenkelder van 200 vierkante meter in Amsterdam. Daar hangen kledingstukken uit elke denkbare periode, van 1900 tot nu. Vervolgens selecteert ze per personage een rek vol outfits. ‘De acteurs komen in mijn winkeltje en we gaan passen, een paar uur achter elkaar. Daarbij komt vaak veel los: een bom van inspiratie, voor mij én voor hen. Vrijwel iedereen slaat hier op aan: als ik dít draag, moet ik ook dát en dít en dát.’

Rosa van Leeuwen tijdens een doorpassessie. ‘Die tuinbroek zit haar te lekker.’ Beeld Maartje Wevers

Per outfit maakt ze een doorpasfoto, ook als direct duidelijk is dat de set niet bij het personage past. ‘Als ik zoek naar de ideale match, wil ik ook graag vastleggen welke kleding níét werkt. Dat is fijn materiaal om te bespreken met de acteurs en regisseur. Het is vaak erg leuk om zo’n reeks foto’s naast elkaar te zetten: je ziet het personage ontstaan.’

Bij de belangrijkste rol van allemaal – Rosa van Leeuwen als de vindingrijke maar ook verwaarloosde 9-jarige Piet – begon Wevers de passessie met een tuinbroek. ‘Dan krijg je direct het plaatje van een kind dat goed wordt verzorgd. Die tuinbroek zit haar te lekker. Ze oogt geborgen. Dit is een kind met een moeder die elke dag een appeltje voor haar klaarmaakt. Maar daar moesten we bij Piet juist van wegblijven. Ze wordt alleen gelaten.’

Volgende foto: Piet in een te grote broek. ‘Hier is die geborgenheid gelijk weg. Zo’n te grote joggingbroek die ze waarschijnlijk ergens op een bank heeft gevonden: dát zoeken we. Te klein jasje eroverheen. Hierdoor wil ik haar oppakken en verzorgen, omdat het eruitziet alsof niemand anders haar verzorgt. Achter deze kleren schuilt veel meer een verhaal. Als kijker zie je dat misschien niet direct, maar je voelt het als het goed is wel.’

Ook fraai: Piet in een veel te groot shirt van The Rolling Stones – een exemplaar van Wevers’ broer, in de jaren tachtig ooit gedragen tijdens een concert van de band.

Beeld Maartje Wevers

Piet op waterschoenen met sokken. ‘Dat móést gewoon. Meestal laten we haar gele regenlaarsjes dragen, ook binnen. Die waterschoenen zijn een mooie variant. Het is meteen een tijdsbeeld – maar toch vooral een beetje sneu. Zonder dat het er heel dik bovenop ligt, is dit een meisje dat aan haar lot wordt overgelaten.’

Kostuumontwerper Maartje Wevers Beeld Marie Wanders

Kostuumontwerper Maartje Wevers Suzy Q (film, 1999) Ja zuster, nee zuster (film, 2002) Het paard van Sinterklaas (film, 2005) Lost and Found (film, 2018) Koefnoen (serie, 2004-2016 ’t Schaep met de 5 pooten (serie, 2006-2015) Missie aarde (serie, 2015-2016) I.M. (serie, 2020) De verschrikkelijke jaren tachtig (serie, 2022)

Productiedesigner Minka Mooren Beeld Marie Wanders