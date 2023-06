Een sculptuur die ‘denken aan niets’ visualiseert, maar waar je dagen later nog aan moet denken

‘Null Object: Gustav Metzger Thinks About Nothing’ van het duo London Fieldworks, in de tentoonstelling ‘Gödel Escher Bach’ bij West in Den Haag. Beeld LNDW Studio

Ik weet niet hoe het met u zit, maar ik loop een beetje over. Net als ieder jaar lijkt het ook nu alsof alle dingen nog even tegelijk in de weken voor de zomervakantie worden gepropt. Mijn to-dolijstjes en denk-hieraanlijstjes zijn pagina’s lang en steeds vaker dringt zich het verlangen op om aan helemaal niets te denken.

Maar hoe doe je dat, denken aan niets? Zelfs op de zeldzame momenten dat ik het even kan uitproberen lukt het niet. Denken dat je aan niets wilt denken helpt niets, dan duiken juist alle redenen op dat je aan niets wilt denken. Observeren dat je denkt dat je aan niets wilt denken, de mindfullnessroute, maakt de zaak nog ingewikkelder.

Minigrot

Kijken naar een kunstwerk over denken aan niets biedt ook geen uitweg. Dat ontdekte ik in kunstruimte West in Den Haag, bij het kunstwerk Null Object: Gustav Metzger Thinks About Nothing. Op de eerste verdieping van het gebouw, gevestigd in de voormalige Amerikaanse ambassade, staat in een kamer een zwart krukje met daarop een blok steen. Uit dat blok is aan één kant een holte uitgegraven, een minigrot.

Beeld LNDW Studio

Die grot visualiseert ‘niets’. Of in ieder geval: denken aan niets. Bruce Gilchrist en Jo Joelson, samen London Fieldworks, vroegen voor dit kunstwerk de kunstenaar Gustav Metzger om twintig minuten lang aan niets te denken, terwijl zijn hersenactiviteit elektronisch werd gemeten. Een robot vertaalde die hersenactiviteit naar een driedimensionale vorm en hakte die uit een blok steen.

In plaats van aan niets dacht ik bij het zien van de kubus juist aan heel veel. Null Object is een doordenkkunstwerk. Een waarbij de optelsom van vorm + onderwerp + kunstenaar + context zo veel verschillende associaties oproept, dat ik er dagen later nog steeds aan moet denken.

Gelijknamig boek

Om te beginnen bij de context: Null Object staat in de groepstentoonstelling Gödel Escher Bach. Die dankt zijn titel aan het gelijknamige, invloedrijke boek uit 1979. De Amerikaanse wetenschapper Douglas Hofstadter onderzoekt daarin, aan de hand van het werk van wiskundige Gödel, kunstenaar Escher en componist Bach, de betekenis van zelfreferentie. Oftewel: dingen die naar zichzelf terugverwijzen. Vaak in een eindeloze loop, als een slang die in z’n eigen staart bijt. Een bekend voorbeeld is Eschers lithografie van twee handen die elkaar tekenen. De tentoonstelling in West koppelt zelfreferentie aan beeldende kunst: kunst is kunst, omdat het kunst is.

Londen, 3 juli 1961. De Duitse performancekunstenaar Gustav Metzger, met gasmasker op, brengt zoutzuur aan op drie schilderijen, waardoor die oplossen. Beeld Getty

Dan het onderwerp: kunstenaar Gustav Metzger die aan niets denkt. Metzger, die in 2017 op 90-jarige leeftijd overleed, was de geestelijk vader van de ‘zelfvernietigende kunst’. Tijdens happenings gooide of spoot hij zuur op zijn nylon schilderijen, waardoor ze binnen een paar minuten oplosten. Die destructieve actie zag hij als een commentaar op de ‘vernietigingsdrift’ in de moderne maatschappij. Het waren de jaren van de Koude Oorlog, van atoomdreiging en de nasleep van de Tweede Wereldoorlog en Hiroshima.

Later ging Metzger nog verder met het opheffen van zijn kunst. In 1974 riep hij ‘De jaren zonder kunst uit’, een driejarige kunststaking. Het moest een collectieve actie worden, maar Metzger was de enige die zich eraan hield. De conceptuele kunst, waarbij het idee belangrijker is dan het maken van een object, beleefde weliswaar haar hoogtijdagen, maar helemaal geen kunst meer maken ging blijkbaar zelfs de radicaalste conceptuelen te ver.

Ultieme vorm van kunst

Geniale vondst, om juist Metzger aan niets te laten denken, en om de uitkomst daarvan vervolgens in een tentoonstelling over zelfreferentie te plaatsen. Als kunst kunst is, omdat het kunst is, is kunst die zichzelf probeert op te heffen misschien wel de ultieme vorm van kunst.

Maar hoe zit het dan met kunst over kunst die zichzelf probeert op te heffen? Ja, dat bedoel ik. Probeer dan nog maar eens aan niets te denken.

Jo Joelson en Bruce Gilchrist van London Fieldworks.