Een saxloze ode aan John Coltrane ★★★☆☆

Bassist Tony Overwater en de in Nederland woonachtige Japanse pianiste Atzko Kohashi sloten in februari vorig jaar de handen ineen voor een even gedurfd als geslaagd project. In het Beauforthuis in Austerlitz bracht het duo een ode aan John Coltranes album Crescent (1964). Het stevig in de blues gedrenkte melodisch fraaie titelstuk daarvan had het duo midden in de pandemie troost gebracht en zo ontstond het idee om wat dieper in Coltranes muziek te duiken.

Best gewaagd om Coltranes muziek zo in duo-bezetting zonder sax uit te voeren, maar het werkt. Niet alleen worden er drie stukken van Crescent met souplesse en inleving gespeeld, er is ook ruimte voor een eigen stuk en de goed passende, stemmig gespeelde standard What's New. Heel fraai is Overwaters interpretatie van Jimmy Garrisons bassolo in Lonnie’s Lament waar Kohashi hem bijvalt met haar soepel krullende pianospel. Tuurlijk, Coltrane staat centraal maar in zekere zin is dit album ook een ode aan bassist Charlie Haden. Zijn Nightfall komt na het titelstuk en het lijkt wel alsof dat zo bedoeld is, zo mooi sluit het aan.

Tony Overwater en Atzko Kohashi Crescent Jazz ★★★☆☆ Jazz in Motion/Challenge