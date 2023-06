Een rolbevestigende invuloefening met een vrouw als esthetisch accessoire

Vanaf links: een medewerker van de TT Assen en coureurs Collin Veijer, Zonta van den Goorbergh, Barry Baltus. Beeld Vincent Jannink / ANP

We zijn bij een persconferentie van de TT in Assen, het jaarlijkse motorrace-evenement dat al bijna honderd jaar bestaat. Het is 6 juni 2023. Ik zeg het er voor de zekerheid even bij, het is van belang. Aan een tafeltje, gemaakt van een brandweerrood vat van motorolie- en smeermiddelproducent Motul, zitten drie coureurs. Collin Veijer, Zonta van den Goorbergh en Barry Baltus zijn de nieuwe sterren aan het motorracefirmament – aan hun namen zal het in elk geval niet liggen.

Ze dragen hun sponsorkleding boven hun spijkerbroeken en beantwoorden vragen van journalisten. Ze zijn jong. De linker van het stel staart naar boven, zoals mijn zoon deed toen hij als kleintje op het voetbalveld wegdroomde bij elk vliegtuig in de lucht.

Deze jongemannen zijn niet de enigen op de foto. Links op de achtergrond hangt een groot scherm aan de muur met daarop het hoofd van een vierde man in wat waarschijnlijk een live verbinding is. En voor dat scherm staat nog een vijfde persoon: een jonge vrouw in een rode jurk. Ja, ik moest ook twee keer kijken. De vrouw lijkt bijna niet echt, zoals ze daar kaarsrecht staat met haar gezicht perfect opgemaakt, maar ze is het wel degelijk. Ze houdt een geblokte finishvlag vast.

Deze foto is een invuloefening. Een bevestiging van het beeld dat in mijn hoofd zit wanneer ik (door omstandigheden gedwongen) denk aan een persconferentie van een racemanifestatie. Dat ziet eruit als dit beeld: lege olievaten als meubilair, jongens met petjes en een mooie, anonieme vrouw als esthetisch accessoire, gelijk de ‘pitspoes’ van weleer. Deze term werd in 1968 in Nederland gemunt door De Telegraaf en wordt gelukkig niet vaak meer gebruikt, maar het beeld van de sexy meid die rondhangt bij de coureurs of glimlachend een glanzende auto staat aan te prijzen is er wel degelijk nog altijd. De racewereld is, kortom, een conservatieve omgeving die ooit door mannen werd vormgegeven en die uiterlijk nooit veel veranderde.

En ja, er zijn vrouwen die van motoren houden. Twee jaar geleden studeerde kunstenaar Laura Bouman, opgegroeid tussen de voertuigen van haar vader en haar broer, af aan de Rietveld Academie in Amsterdam met een prachtig project over hoe een motorfiets een soort technisch verlengstuk kan zijn van het menselijk lichaam. RTL Nieuws bracht onlangs een filmpje over Lucy, die niets liever doet dan sleutelen aan motoren en gaten schieten in stereotypen.

Er zijn uiteraard ook vrouwen die motorracen. Maar de eerste resultaten van een zoektocht op Google Images zijn toch vooral foto’s van ‘de fraaiste paddock girls’ en ‘de heetste racebabes’. En op de website van TT Assen is iedereen op elke foto man. Mocht er stiekem toch sprake zijn van een heel andere kant van de motorracewereld – een verrassende, tegendraadse, vooruitstrevende, niet-rolbevestigende kant – dan zit die wel heel goed verstopt hè? Hoe gaan ze dat beeld ooit boven krijgen?

Nu kun je zeggen: wat zit je nou te zeuren? De 92ste editie van de TT nadert, Ellen ten Damme komt optreden, men heeft er zin in. Niet iedereen hoeft mee in de vaart der volkeren.

Dat kan. O nee, toch niet. De 92ste editie van de TT Assen heeft namelijk een thema en dat thema luidt: ‘Op weg naar de toekomst’. Dat is in combinatie met dit oubollige beeld gewoon niet zo handig. Tenzij je erachteraan roept: ‘P.s. Wij leven nog in 1968!’ In dat geval zou ik er niet zoveel tegenin kunnen brengen. In 55 jaar kan immers heel veel veranderen.