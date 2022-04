Een rijstebrijberg van truttigheid vermoedde ik bij Carry van Bruggen. Ik had geen idee

Toen ik nog jong en dom was weigerde ik boeken van Carry van Bruggen te lezen. Haar naam vond ik onnozel klinken en ook titels als Het huisje aan de sloot, Eva of Heleen deden een rijstebrijberg van truttigheid vermoeden.

Geen idee had ik toen dat ze de zus was van Jacob Israël de Haan (Pijpelijntjes), een van mijn lievelingsschrijvers. Ze werden zelfs in hetzelfde jaar geboren, allebei in 1881, las ik laatst, Carry (Van Bruggen was de achternaam van haar man) op 1 januari en Jacob op 31 december. Dit fenomeen, twee kinderen binnen één jaar, wordt wel spottend ‘Ierse tweelingen’ genoemd, naar de ongebreidelde voortplanting van de katholieke Ieren.

Carry en Jacob kwamen inderdaad uit een groot gezin van zestien kinderen; ze waren alleen niet katholiek Iers maar orthodox-joods. In Het huisje aan de sloot uit 1921 (dat ik uiteindelijk, goddank, toch besloot te lezen) beschrijft Van Bruggen haar Joodse jeugd in Zaandam. Het resultaat is een soort Joodse variant van Afke’s tiental.

‘Waar tante Froukje ’s avonds binnen gaat, daar ligt ’s morgens een nieuw kindje in de wieg. De kiesjeliesj (koekjes voor het Poerimfeest, SW), de morour (mierikswortel, het bittere kruid voor de seideravond, SW), de honing en de hafdolo-kaarsen brengt tante Froukje alleen in de Joodsche huizen… daar alleen ook heet ze tante Froukje… maar de kleine kindertjes brengt ze net zoo goed in de andere huizen en daar noemen ze haar juffrouw Nathans.’

‘Ook op het bordje voor haar huis staat het, ‘mejuffrouw Nathans’, en nog een ander woord staat eronder, een heel vreemd woord, ‘Verlosk.’. Moeder heeft vroeger altijd gezegd dat tante Froukje zo heet van zichzelf… maar verleden jaar achter den regenton bij het Joodsche school, toen heeft lange Levie verteld dat ‘Verlosk.’ geen naam is, maar een woord, en dat het iets te maken heeft met de kindertjes die tante Froukje brengt.’

Een heerlijk boek, kortom, vol verwonderde waarnemingen van een scherpzinnig kind. Meteen daarna las ik Van Bruggens De verlatene (1910) en dat hakte er nog wat dieper in. Het laat zich lezen als een wat grimmiger vervolg op Het huisje; een coming of age van vier kinderen in een orthodox-joods gezin, Esther, Roosje, Josef en Daniël.

In Het huisje beleven de kinderen de nette armoede en het strenge geloof nog niet als beklemmend, eerder als gezellig, aan de zachte hand van de lieve, inschikkelijke moederfiguur. Maar in De verlatene sterft de moeder jong, de harmonie is weg en de verbitterde vader blijft zich streng vasthouden aan de orthodoxe voorschriften terwijl om hem heen de Joodse gemeenschap steeds wereldser en ‘vrijer’ wordt.

Elk van de vier kinderen reageert op eigen wijze. Het brave Roosje blijft trouw voor haar vader zorgen, maar haar opstandige, mooie zusje Esther (‘Aardig bakkesje, voor ’n jodinnetje’, aldus de burgemeester) zoekt een uitweg uit de benauwenis. Ze sluit vriendschap met een rijk meisje, enig kind in een gezin van niet-joodse parvenu’s, en brengt daar in weerwil van haar vader al haar vrije tijd door.

Esther, amper 16, ontmoet daar een van de engste vieze oude mannen die ik ooit beschreven heb gezien. ‘Esther griezelde even voor de aanraking van dien kouden, ingevallen mond op haar zacht-warmen wang. Maar… voortdurend lachend scharrelde hij wat uit den binnenzak van z’n jas tevoorschijn en hield het haar voor. Het kind kreet het uit… een gouden horlogetje… ze greep ernaar met beide handen, en de oude fuiver rilde van verrukking om dat héél jong-kinderlijke gebaar. Z’n troebele ogen blonken op, en snel trok zijn hand het doosje weer weg… ‘Voor een kus… op je mondje.’

Nee, dat loopt niet goed af.