Een quilt kan zomaar een nieuw begin zijn, of een bron van troost

Beeld Vanessa van Ooijsten

Mijn vader is dood en ik quilt. Ik zie hem voor me: zijn lichtgrijs geworden witblonde haar, zijn vriendelijke grijsblauwe ogen, zijn blik elders. Elke dag droeg hij een overhemd, van katoen. Vroeger, toen hij nog bij een bank werkte, lichtblauwe of witte met streepjes, later, na zijn pensioen frisse ruiten, maar altijd: buttondown.

Pijnlijke brief

Het was Eerste Kerstdag, vorig jaar, en ik was thuis aan het quilten. Ik hou niet van Kerst, het is gedoe met familie, het gaat over dingen die er zouden moeten zijn, dingen die niet lukken. Mijn vader en ik: we doen normaal tegen elkaar, maar de laatste jaren voelt het steeds geforceerder, en hoewel mijn vader vaker zwijgt dan praat, denk ik dat hij het ergens wel merkt, een dochter die hem uit de weg gaat.

Een paar dagen ervoor, rond zijn verjaardag in december, stuurde ik hem een brief. Hij is ziek en ik wil hem uitleggen wat er met mij is gebeurd als 11-jarige, waardoor ik me van hem heb afgekeerd. Mijn vader schreef me terug. Ik ontving zijn e-mail eerder die ochtend. Zijn reactie doet me pijn, om alles wat hij me niet schrijft. Maar mijn brief moet hem ook pijn hebben gedaan. Al dertig jaar splijt de draad die ons aan elkaar verbond, nooit eerder heb ik hem verteld wat het met me heeft gedaan, omdat een 11-jarige dat niet kan.

En nu, de draad kan nauwelijks dunner. Wat hij mij ook had geschreven, het had niet kunnen helen wat er in mij leefde. We spraken een andere taal, ik een taal die me hielp mijn gevoelens over hem te rangschikken, maar ook een taal die me verder van hem afdreef. Maar toch. Onze briefwisseling brengt stukjes aan het licht, misschien kunnen we elkaar ooit beter gaan begrijpen.

Het was Kerst, mijn dochters zaten bij me, ook zij stikten lapjes aan elkaar, we neurieden mee met Taylor Swift. Mijn man was bezig in de keuken. Ons huis rook naar rozemarijn en knoflook, straks kwam zijn familie bij ons eten. Een grote quiltring lag op mijn schoot, met kleine steekjes stikte ik diagonaal de laatste stukken van mijn deken aaneen. Ik geloof zelfs dat de zon door het raam naar binnen scheen. Niet alles klopte, maar wat er was, was heel. Ik hou van quilten. Gedachten die door je naald vloeien. Er zou een dag kunnen komen waarop ik mijn vader in zijn ogen durfde te kijken. Misschien zou ik zien wat hij had gevoeld toen hij de brief las. In de verte zou het kunnen voelen als een nieuw begin.

December liep af, we zaten allemaal binnen, de quilt waaraan ik in het voorjaar was begonnen was af op Nieuwjaarsdag.

De betekenis van een quilt

In januari overlijdt mijn vader, plotseling, nog voor ik hem weer in zijn zachtaardige blauwgrijze ogen heb kunnen kijken. Er is zo veel dat uit elkaar valt, voor mijn moeder, voor mijn zus, voor mij.

Mijn vader heeft nauwelijks bezittingen om te koesteren. Stilletjes staan we voor zijn kledingkast vol overhemden. Ruitjes, streepjes, lichtblauwe. Ik maak van al zijn overhemden een quilt voor je, zeg ik tegen mijn moeder. Het idee alleen al geeft troost.

Vanessa Oostijen. Beeld Krista van der Niet

Niet veel later, nog voor ik de overhemden in mijn bezit heb, komen ze al: grimmige gedachten. De uren die ik in deze quilt steek, het zullen er meer zijn dan de uren die mijn vader met mij doorbracht. Uren van volle aandacht, kostbare aandacht die ik nooit van hem kreeg. Ik zal er minstens een jaar zoet mee zijn.

Alles wat ik voel over de relatie met mijn vader, alle emotie, schaamte, verdriet, gemis, verwarring, worden strepen, ruiten, lichtblauwe vlakken. Ik snijd ze in kaarsrechte lapjes van vijftien bij vijftien centimeter. Overzicht. Ik naai ze aan elkaar in een patroon van kleuren die bij elkaar gebracht iets nieuws zullen vormen. Dat is wat quilten met me doet: dit werkje gaat me helpen niet langer in te zoomen op de losrakende deeltjes. Ik zet kleine steekjes en hoop de deeltjes te vinden waaraan we samen vastzitten.

Alle gedachten die ik heb, herinneringen, tranen, stilte, ze zullen door mijn handen gaan waarna ze veranderen in een lappendeken, in troost. De kilte die ik altijd voelde zal milder worden. Wanneer de quilt af is, geef ik hem aan mijn moeder, voor in haar nieuwe huis. Het zal voelen als een nieuw begin.

Je maakt iets en het betekent iets – traditioneel gezien staat de quilt bol van symboliek. Ze werden (en worden) gemaakt voor geboortes, voor een kind dat uit huis gaat, voor trouwen en rouwen en geven vaak een schat aan informatie over hun schepper (of de ontvanger). Door bepaalde patronen in hun quilt te verwerken, konden de makers er een boodschap in stoppen – aan de kleurencombinatie van quilts van de Amish, waar quilten belangrijk is, valt af te lezen in welk dorp ze precies zijn gemaakt.

Als gebruiksvoorwerp – als deken, sprei of isolerend wandkleed – zijn quilts oeroud, de Romeinen maakten ze al. Net als meer grootse uitvindingen (caesar salad!) ontlenen ze hun bestaan aan schaarste; versleten kledingstukken en gordijnen kregen een nieuw bestaan in de quilt. De ziel en zaligheid die mensen erin steken – al was het maar omdat het maken ervan zo tijdrovend is – is ook van alle tijden. Mocht de quilt ooit hebben geleden aan een stoffig imago, in deze tijd van overvloed aan spullen enerzijds en een gebrek aan tijd anderzijds, wint hij nóg meer aan betekenis – en er zat al zoveel in. Ik spreek drie makers over hun quilt.

‘Door te quilten maak je deel uit van een heel rijke geschiedenis’

Wie: Hanna Hermans (35), textielontwerper en illustrator.

Wat: Linnen quilt met Ohio Star-patroon en wollen tussenvoering. Het patchwork is met de naaimachine gedaan, de rest is handwerk.

Wanneer: Gemaakt van lente 2021 tot en met zomer 2022 in ongeveer 100 uur.

Hanna Hermans: 'Quilten is tijd die ik aan mezelf geef.' Beeld Krista van der Niet

Hanna Hermans: ‘Ik kan extatisch worden van een goeie kleurenvondst. Dan gaat er bij mij iets aan. Dat moment komt vanzelf, maar steeds is het een verrassing. Het uitgangspunt voor deze quilt was de kleurencombinatie die ik in losse vierkante lapjes aan een witte muur had opgehangen. Een kleur verandert als je hem combineert met een andere kleur. Neem grijs; het is saai, maar combineer het met lila en het grijs wordt lichtblauw. Ik gebruik de stof bijna als verf. De gestreepte stof komt van een jurk die iemand die mij volgt op Instagram me stuurde. Ik vond dat zo lief, het jurkje stond me niet, maar ik wilde de stof eer aan doen. In deze quilt komen de lila streepjes tot leven. Steeds weeg je je keuzes af: de stof, de draad, het stiksel, de bies. Het wordt wel wat je wil, maar niet wat je van tevoren had bedacht. Een fijne parallel met quilten vind ik in het moederschap. Ze gaan allebei over in stukjes geknipte tijd. Om te kunnen illustreren, wat mijn vak is, heb ik grote lappen tijd nodig, maar met kleine kinderen zijn die er nauwelijks. Om te quilten zijn kleine stukjes tijd genoeg om aan elkaar te hechten. Het is een omweg om tóch iets tijdrovends te doen.

‘Voor deze quilt had ik op elke werkdag een half uur gereserveerd. De lapjes van de bovenlaag, het deel waarmee je begint, heb ik machinaal aan elkaar gestikt. In deze quilt zitten veel driehoekjes, dat geeft veel stukjes stof op een hoop. Je moet dan goed kijken en meten. Ik ben heel tevreden als ook aan de achterkant alles strak is weggewerkt. Het doorstikken van de quilt, dus de bovenlaag aanbrengen op de tussen- en de onderlaag, doe ik met de hand. Dat vind ik heel ontspannend. Het remt je af, want je kan niet sneller dan de snelheid van je ogen en je handen.

‘Elk steekje is door mijn eigen handen gezet, deze deken doe ik nooit meer weg. Quilten is tijd die ik aan mezelf geef. Het heeft een dubbele waarde: je hebt de lol van het maken, en als de quilt af is, slaap je elke dag onder je eigen idee van schoonheid. Bovendien voel ik me, als ik aan het quilten ben, onderdeel van een groter geheel; overal ter wereld, al generaties lang, houden mensen zich hiermee bezig. Als ik een zeldzame vrije dag heb, wil ik het liefst quilten met mijn beste vriendin, like the old days. Zoals vrouwen altijd bij het vuur zaten, samen bezig zijn. Er ontstaat iets, het is ultiem gezellig en je maakt deel uit van een heel rijke geschiedenis.’

‘Als de rijst nog tien minuten op moet staan, quilt ik even verder’

Wie: Gert van Raalten (52), facilitair medewerker.

Wat: Quilt in wording, getiteld ‘Adam & Steve’, stoffen applicaties op katoen. Machine- en handgemaakt.

Wanneer: Begonnen eind 2019 en sindsdien een ‘ontelbaar’ aantal uren aan gewerkt.

Gert van Raalten: 'Met deze Adam en Steve-quilt vertel ik dat er méér is dan het traditionele huisje-boompje-beestje.' Beeld Krista van der Niet

Gert van Raalten: ‘Een populaire stof bij het quilten is toile de jouy, bedrukt met landelijke taferelen, herder en herderinnetje, zulke dingen. Toen ik van een collega stof met brandweermannen erop kreeg, besloot ik mijn eigen toile de jouy te maken, maar dan uit mijn eigen leven gegrepen. Ik ben al vijfentwintig jaar samen met mijn man. Op een lieflijk lapje toile de jouy begon ik pontificaal iets nieuws te stikken: het verhaal van Adam en Steve – een knipoog naar religieuze Amerikanen die traditioneel gezien veel quilten en die Adam en Eve als het enige ideaal beschouwen. Op de stof appliqueerde ik twee mannen in het midden, en terwijl ik bezig was kwam ik op het een idee om stoere mannen – cowboy, brandweerman, houthakker – in een cirkel eromheen te plaatsen in een landelijke sfeer, met kippen en honden erbij.

‘Toen ik begon met quilten wilde ik alles perfect op elkaar afstemmen, met stoffen die bij elkaar horen. Tegenwoordig werk ik vrijer, met verschillende soorten stof en technieken door elkaar. Ik werk wel netjes, de achterkant van mijn patchwork moet net zo goed in elkaar zitten als de voorkant. Voor ik met quilten in aanraking kwam hield ik me bezig met tekenen, schilderen, miniatuurbeeldjes, pergamano (wenskaarten versieren); allemaal kortstondige oplevingen. Een vriendin leerde me borduren, daaraan was ik jaren verslaafd, tot ik van een borduurwerk een kussentje wilde maken en een quiltzaak binnenstapte. Sinds die dag, in 2009, heb ik ongeveer vijfentwintig quilts gemaakt, allemaal met een eigen verhaal. Wanneer ik tekende werd het nooit zoals ik het had bedacht, met quilten lukt dat wel. Met deze Adam en Steve-quilt vertel ik over mijn levensvisie, dat er méér is dan het traditionele huisje-boompje-beestje. Ik werk vaak aan meerdere quilts tegelijk. Soms wil ik dat deze quilt af is, maar hoe langer je ermee bezig bent, hoe meer je eigen hand erin gaat zitten en hoe specialer hij wordt. Quilten ontspant me, mijn werk ligt standaard bij ons thuis op tafel. Wanneer ik aan het koken ben en de rijst moet nog tien minuten, doe ik een stukje. Naast mijn quilt ligt een boekje waarin ik mijn al ideeën voor een volgend project opschrijf. Ik ben er de hele dag mee bezig.’

‘Eigenlijk heb ik alles verkeerd gedaan’

Wie: Alina Hoving (40), docent beeldende kunst.

Wat: Handgemaakte quilt van op katoen gedrukte lino’s met daarop hond Cindy. De quilt heeft een oude molton als vulling en een rand met een sterrenpatroon.

Wanneer: Gemaakt in 2003 en 2004 in ongeveer 100 uur.

Alina Hoving: 'Mijn ode aan Cindy is een beetje onbehouwen gemaakt.' Beeld Krista van der Niet

Alina Hoving: ‘Ik zat op de kunstacademie en mijn hond Cindy, met wie ik was opgegroeid, was mijn muze. Ze ging dood, ik had al eens lino’s van haar gemaakt en besloot die op stof af te drukken. Van die stof wilde ik een quilt maken om mezelf in haar te kunnen hullen. Deze quilt was mijn eerste grote textielproject, een organisch groeiend ding. Ik had een bijbaantje, tijdens de pauzes daar werkte ik telkens een stukje verder. Hogere kunst, dat waren beeldhouwwerken of video-installaties, dacht ik, maar gaandeweg ondervond ik dat ook stof kunst in zich kan dragen.

‘Mijn ode aan Cindy is een beetje onbehouwen gemaakt. Aan zogenaamde quiltregels heb ik me niet gehouden, eigenlijk heb ik alles verkeerd gedaan. Ik heb geen textielverf gebruikt, dus ik kan de quilt nooit wassen, hij is niet recht aan elkaar genaaid, de afmetingen zijn uit de losse pols, ik heb geen correcte Franse knoopjes toegepast en niet de juiste vulling gebruikt. Mijn enige spelregel is dat ik alles met de hand maak, ook de quilts die ik erna heb gemaakt voor de baby’s van vrienden en voor mijn eigen zoons. Quilten geeft me een nostalgisch gevoel. Met stof bezig zijn doe ik al vanaf mijn 6de, toen ik antieke lapjes uit mijn moeders naaimand viste. Als puber maakte ik patchworkjurken voor mijn Barbies. Wanneer ik quilt is het alsof ik weer dicht bij gebeurtenissen of mensen kan komen die alleen nog in mijn herinnering bestaan. Dit lapje komt bij oma vandaan, dat lapje was ooit een beer, dat andere weer een deken van mijn schoonvader.

‘In hetzelfde jaar dat ik de Cindy-quilt maakte, in 2003, begon ik aan een Dear Jane-quilt, naar een iconische Amerikaanse quilt uit 1863. Aanvankelijk sloten de vierkantjes niet perfect op elkaar aan, dus heb ik alles weer uit elkaar gehaald en voor alle lapjes papieren mallen gemaakt. Echt een monsterklus, en hij is nog steeds niet af. Eigenlijk had ik alle lapjes van tevoren moeten wassen, dat had ik niet gedaan. In een tussentijdse wasbeurt zijn de kleuren van een paar lapjes gaan uitlopen. Hierna wil ik daarom nog eens helemaal opnieuw beginnen, maar dan echt goed. Mijn handen moeten gewoon bezig zijn. In de trein neem ik vaak een vierkantje mee, en ook in de auto quilt ik als ik zelf niet rijd. Ooit wil ik vlas zaaien in mijn moestuin en zelf mijn linnen weven en kleuren. Daar zal ik mijn ultieme quilt van maken.’