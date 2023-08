Henri Bontenbal was nog geen twee dagen CDA-leider of Johan Derksen was er alweer klaar mee. Waar de huisanalist van Vandaag Inside maandag nog overwegend positief was over de presentatie van Bontenbal, kwam Derksen een dag later alweer tot een heel andere conclusie. Nadat hij hem een paar keer op de radio had gehoord en op tv had gezien (‘ook in herhalingen’), werd hij nu al ‘een beetje moe’ van deze ‘gereformeerde predikant die open deuren intrapt’. Je moet tegenwoordig een boegbeeld zijn, en dat was Bontenbal niet. Na het zien van zijn campagnefilmpje: ‘Laat hem lekker op z’n orgel gaan spelen. Hier heb je toch geen reet aan.’

Een programma als Vandaag Inside staat natuurlijk al langer symbool voor de steeds verder vervagende grenzen tussen voetbalanalyse en politieke duiding. Waar René van der Gijp tien jaar geleden de rechtsback van PSV uitlachte na een mislukte voorzet, gebeurt dat nu met politici die niet direct leveren, een foutje maken, of afwijken van de politieke kleur in deze praatarena.

Dat mechanisme is er ook in omgekeerde zin, want debutanten die wél passen bij de thuisspelende ploeg, worden meteen omarmd. De analisten waren maandag nog lovend over VVD-lijsttrekker Dilan Yeşilgöz-Zegerius, waarna politiek verslaggever Sam Hagens vermoedde dat er op de VVD-burelen een vreugdedansje werd gemaakt. Weinig dingen die de titelkansen zo doen toenemen als een ‘endorsement’ van de populairste talkshow van het moment.

De Vandaag Inside-analisten over Henri Bontenbal. Beeld SBS 6

Voor Bontenbal viel dat net even anders uit, want al na één oefenwedstrijd werd geconcludeerd dat dit niets ging worden. Een transfervrij binnengehaalde speler werd beoordeeld als de dure steraankoop die het tij moest gaan keren en zijn club voor een zeker lijkende degradatie moest behoeden, maar daar toch onmogelijk in kon slagen. Kortom: dit moest wel een klassieke miskoop zijn.

Ook buiten Vandaag Inside was de sportanalyse in volle gang. Op X buitelden rechtse gebruikers over elkaar heen om ‘dubieuze’ oude tweets van Bontenbal op te rakelen, terwijl voormalig voetbalcommentator Jack van Gelder op datzelfde medium woedend was over de uitsluiting van Bontenbal van de PVV en Forum voor Democratie. Dat zat de voormalig voetbalcommentator zó hoog, dat hij de letterlijke definitie van het woord ‘democratie’ van Wikipedia haalde en in een X-bericht plakte.

Kijkcijfergoeroe Tina Nijkamp – die op haar Instagramaccount dagelijks kijkcijfers analyseert – had de ‘minutenanalyse’ (tja) er maar eens bij gepakt, en kwam tot de conclusie dat veel Vandaag Inside-kijkers wegzapten toen het over Bontenbal ging. Nee, de debutant was óók al geen kijkcijfermagneet.

Over aandacht had de ‘uitverkoren’ CDA-leider in elk geval niets te klagen, maar Henri Bontenbal is voorlopig bepaald niet te benijden. Ga er maar aanstaan, om een ploeg in degradatienood in de Eredivisie te houden, terwijl de vijfde voetbalcolonne al begonnen is met uitfluiten. Een succeswens lijkt geen overbodige luxe.