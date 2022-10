Een ‘prikkelarme rustruimte’ maakt theaterbezoek voor meer mensen mogelijk

De Koninklijke Schouwburg in Den Haag heeft een ‘prikkelarme’ rustruimte bij het eerste balkon. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Een luidruchtige theaterfoyer, een stoel midden in de rij van een volle zaal: voor sommige mensen zijn dit simpelweg te veel prikkels, terwijl zij wél graag willen genieten van de voorstelling zelf. Het gaat hier bijvoorbeeld om mensen met niet-aangeboren hersenletsel of met autisme. Daarom worden er steeds meer initiatieven genomen voor ‘prikkelarm theater’.

In de Week van de Toegankelijkheid (2 t/m 8 oktober) heeft Het Nationale Theater in Den Haag een nieuwe ‘rustruimte’ geopend in de Koninklijke Schouwburg. ‘Bezoekers die gevoelig zijn voor prikkels kunnen zich daar voor, tijdens en na de voorstelling in alle rust terugtrekken’, vertelt Martijn Westerop van HNT Onbeperkt. ‘We hebben een aantal stoelen op het eerste balkon geselecteerd, direct naast de rustruimte, zodat je ongezien de zaal kunt verlaten als het je even te veel wordt. De rustruimte is permanent beschikbaar.’

Bij geselecteerde voorstellingen doet het theater iets extra's. Met een ‘voorbij de rij’-verklaring hoef je bijvoorbeeld niet in de drukte bij de ingang te wachten. Ook is er dan in de rustruimte een horecamedewerker beschikbaar die in de pauze voor drankjes zorgt. Er hebben zich tot nu toe zes mensen aangemeld voor de rustruimte, de capaciteit is acht personen.

Onbeperkt genieten

Het initiatief van Het Nationale Theater wordt ondersteund door Iris van Heesch van Stichting Onbeperkt Genieten. Deze organisatie zet zich samen met de Hersenstichting in voor voor prikkelarm cultuurbezoek. Van Heesch: ‘Meerdere theaters bieden al af en toe prikkelarme theaterbezoeken aan, maar de Koninklijke Schouwburg is het eerste theater met een permanente rustruimte. Het gaat om een grote doelgroep, waar mensen met niet-aangeboren hersenletsel onder vallen, maar ook mensen met autisme, een burn-out, en sinds kort ook de mensen met het postcovidsyndroom. Maar ook mensen met depressie of angstproblematiek, of een niet-verstandelijke beperking, kunnen baat hebben bij die prikkelarme omgeving.’

Voor Van Heesch zijn er na de rustruimte en de bijbehorende begeleiding nog veel meer stappen te zetten in het theater. Want ook de voorstelling zélf kan prikkelarm worden gemaakt. Dit voorjaar begeleidde ze al zo’n ‘prikkelarme voorstelling’, de muziektheatervoorstelling Metamoorfose van Job Greuter.

‘Bij deze voorstelling zorgden we tijdens het maakproces al dat er minder prikkels in zouden zitten. We keken naar licht, geluid en ook naar de inhoud, want informatieverwerking is ook een prikkel. Dan moet je dus minder tekst in een bepaalde tijd stoppen. Bij Metamoorfose bleef alle muziek onder de 60 decibel, en er was geen slotapplaus. Het werd een mooie voorstelling, waarbij minder prikkels niets afdeden aan de theaterervaring. De inhoud en boodschap bleven overeind. Prikkelarm betekent zeker niet saai of dat er niets meer overblijft.’

Prikkelarme Cultuuragenda De Stichting Onbeperkt Genieten is in 2016 opgericht als pionier op het gebied van prikkelarm cultuuraanbod. Volgens deze stichting is de Nederlandse cultuursector nog ‘niet voldoende toegankelijk en inclusief’. Onbeperkt Genieten levert advies aan culturele instellingen om hun locaties of activiteiten toegankelijk te maken voor een nieuw publiek, namelijk de grote groep mensen met ‘een lage tolerantie voor prikkels’. Het gaat hier niet alleen om theaters, maar ook om musea, bioscopen en festivals. Menig culturele instelling heeft inmiddels al een prikkelarm programma ingevoerd, zo blijkt uit de prikkelarme cultuuragenda.