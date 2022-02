‘Een porseleinen huwelijk’ is The Crown, maar dan in onze veilige poldermonarchie

‘Straks hebben wij een koningin wier de vader medeplichtig is aan massamoord, massaverkrachting en massafoltering. Dat is toch een onverdraaglijke gedachte?’

Wie denkt dat hier een furieuze activist aan het woord is, heeft het mis. Het zijn de woorden van voormalig topdiplomaat Maarten Mourik, die hij begin 2000 uit in de talkshow B&W. De boodschap van Mourik is hard: als kroonprins Willem-Alexander wil trouwen met Máxima Zorreguieta, moet hij afstand doen van de troon. Mourik heeft vooral een probleem met de toekomstige schoonvader van de kroonprins: politicus Jorge Zorreguieta, die jarenlang actief was als staatssecretaris en minister van Landbouw in het regime van de Argentijnse dictator Jorge Videla. Een vermenging van de familie Zorreguieta met ons Koninklijk Huis, was voor Mourik en vele anderen een onverdraaglijke gedachte.

Achter de schermen worstelen premier Wim Kok en topdiplomaat Max van der Stoel jarenlang met het huwelijk dat de monarchie ineens deed wankelen. In de openingsminuten van de vierdelige documentaireserie Een porseleinen huwelijk – die van maandag tot en met donderdag wordt uitgezonden – leren we dat het voortdurend knetterde achter de schermen. De kroonprins is bijvoorbeeld woedend als hij erachter komt dat zijn aanstaande schoonvader niet aanwezig mag zijn bij het huwelijk. Maar ook Kok zit klem, want de Eerste en Tweede Kamer móéten toestemming geven voor het huwelijk, anders verliest Willem-Alexander zijn recht op troonopvolging. En de aanwezigheid van Jorge Zorreguieta is voor veel politici simpelweg een brug te ver.

Een interview met kroonprins Willem-Alexander en Máxima Zorreguieta aan de vooravond van hun huwelijk. Beeld BNNVara

Een porseleinen huwelijk wordt deze week uitgezonden ‘ter ere’ van het twintigjarig huwelijksjubileum van koning Willem-Alexander en koningin Máxima. Maar de diepgravende documentaireserie van Martin Maat en Hans Hermans is voor het koningspaar bepaald geen huwelijkscadeau om trots op te zijn. De serie biedt een fascinerend kijkje achter de coulissen van de hoogste macht. De naweeën zijn tot op de dag van vandaag voelbaar, want veel betrokkenen weigeren – al dan niet na koninklijke bemoeienis – nog altijd elke vorm van medewerking. The Crown, maar dan in onze veilige poldermonarchie.

Gelukkig verliest de serie ook het Argentijnse perspectief niet uit het oog. Dat wordt in de tweede aflevering het sterkst verwoord door de 95-jarige Delia Giovanola, medeoprichter van de Dwaze Moeders (de groepering van Argentijnse moeders wier kinderen tijdens de militaire junta spoorloos verdwenen). Na het gesprek over de verdwijning van haar kinderen, schakelt de serie direct door naar een interviewscène waarin de kroonprins opgewekt vertelt hoe weinig hij eigenlijk weet van Argentinië. WK 1978, Rob Rensenbrink en veel landbouw: daar houdt zijn kennis over het land wel op. De montage had niet doeltreffender gekund.

Zorreguieta werd uiteindelijk nooit vervolgd, want de aangifte van Mourik werd door een topman van het Openbaar Ministerie vernietigd. Zorreguieta kreeg later alsnog de gelegenheid om aanwezig te zijn bij privéaangelegenheden, zoals de doopfeesten van zijn kleinkinderen. Aan het eind van de tweede aflevering stelt Giovanola dat ze hoopt dat Máxima ooit nog eens op bezoek komt. Ze zou haar zo graag nog eens voorstellen aan haar teruggevonden kleinzoon. Haar eigen kinderen werden nooit meer gevonden.