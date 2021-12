Een poëtische en levendige voorstelling over Charlotte Brontë en haar broer ★★★★☆

Trudy de Jong en Theo de Groot. Beeld Alexander de Groot

Er wordt een gedicht van Lord Byron geciteerd, maar ook een dansje gemaakt op Once in a Lifetime van Talking Heads. En dat allemaal in een voorstelling over de Engelse schrijver Charlotte Brontë en haar broer Branwell. Theatergroep Dorst – gerund door het toneelechtpaar Trudy de Jong en Theo de Groot (‘samen honderd jaar op de planken’) – maakte eerder al de voorstelling De sisters Brontë en nu dan Charlotte Jane Eyre Brontë & broer Branwell.

Dit keer is de tegenstelling tussen broer en zus het uitgangspunt: de degelijke Charlotte, die een beroemd schrijver wordt, versus losbol Branwell, die uitermate getalenteerd was als schrijver, schilder én levensgenieter, maar aan dat laatste (drank, drugs, vrouwen) ten onder ging.

De Jong en De Groot spelen hun personages in diverse leeftijden: van kinderen die vroeg hun moeder verloren tot volwassenen die zich maar moeizaam kunnen verhouden tot een buitenwereld die hen niet welgevallig is. Zij worstelt met haar vrouw-zijn (naar eigen zeggen waren vrouwen vooral geschikt om pudding te maken en te borduren), hij wordt steeds manischer. Charlotte schreef onder mannelijk pseudoniem Jane Eyre, Branwells gedichten werden geweigerd door literaire tijdschriften. Intussen filosoferen ze over de roem van schrijven, familiebanden en de liefde.

In regie van Mirjam Koen hebben de twee acteurs van deze toneeltekst (geschreven door De Groot zelf) een poëtische en ook levendige voorstelling gemaakt. Met een paar houten meubeltjes en een prachtig beschilderd achterdoek (een diffuse wolkenpartij) duiken zij in de geschiedenis van hun personages, maar ze houden ook voldoende afstand. De Groot en De Jong excelleren in een mix van sterke tekstbehandeling en fysiek spel, waarbij De Groot die geëxalteerde Branwell ook nog eens goed binnen de perken houdt.

Aldus ontstond een voorstelling over twee getalenteerde kunstenaars waarvan de een zich moeizaam ontplooit en de ander verwoestende schipbreuk lijdt.