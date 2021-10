Een podcast over alles wat we nog níét wisten over ‘Sex and the City’ ★★★★☆

Sentimental in the City

‘We wéten niet het meest over Sex and the City, maar we vóélen het meest over Sex and the City!’ Het is een deel van de disclaimer waarmee schrijvers Dolly Alderton (33, Canadees-Brits) en Caroline O’Donoghue (31, Iers) hun podcast Sentimental in the City inluiden. De heerlijk hilarische podcast is een ode aan de bekende Amerikaanse tv-serie (1998-2004) waarin vier New Yorkse vriendinnen zoeken naar seks en/of liefde.

Wat valt daar nu eigenlijk nog over te zeggen? Een hele hoop, zo blijkt. In elke aflevering zetten Alderton en O’Donoghue zich ertoe een seizoen te ontleden alsof het een kunstwerk is. Sterker nog, ze noemen het een ‘Great American Novel’. Dat ontleden gaat er serieus aan toe. Als amateurmediawetenschappers brengen ze allerlei thema’s, theorieën, subplotten en sociologische onderstromen aan de oppervlakte. Zoals ‘Miranda en de natuur’ en ‘Carries hondenhaat’. Met hoorbaar plezier troeven ze elkaar af.

Wat helpt bij hun bespreking van de serie, is dat Alderton en O’Donoghue ervaring hebben met het schrijven van verhalen en het maken van tv-scripts. Alderton heeft zelfs, net als Carrie uit Sex and the City, een datingcolumn gehad. Daardoor kunnen zij zich zowel in de personages als in de makers inleven. En daarbij worden ze, zoals de titel en de disclaimer beloven, af en toe best sentimenteel, wat intiem en ontroerend is om te horen. Hoewel ze fan zijn, zijn ze het niet met alle plotwendingen eens. Hun oordeel over het grote liefdesverhaal tussen Carrie en ‘mister Big’ is eenvoudig en scherp: ‘Waarom kan ze die arme man niet gewoon met rust laten?’

Sentimental in the City is een onderdeel van de prijswinnende podcast Sentimental Garbage die O’Donoghue sinds 2018 presenteert. Daarin werd de eerste jaren wekelijks met een gast ingezoomd op een ‘chicklit’-boek. Ook daarbij was de bedoeling om dat boek zo serieus en humoristisch mogelijk te behandelen. Tijdens de lockdown vorig jaar nodigde O’Donoghue haar vriendin Alderton uit om samen hun lievelingsserie te bespreken.

Inmiddels kan het luisteren een mooie voorbereiding zijn op de verwachte reboot. Het voelt gegarandeerd alsof je de hele serie opnieuw hebt bekeken. Maar dan beter en grappiger én (ook niet onbelangrijk) een stuk sneller. Als echte fans zorgden Alderton en O’Donoghue zelfs voor fan fiction, extra scènes dus. Ook andere scènes worden om het geheugen te helpen nagespeeld, met gevoel.