Een pilletje in huis: hoe praat je met je puber over drugsgebruik?

Beeld Claudie de Cleen

Toen een kennis na een weekendje weg thuiskwam, vond hij een halve xtc-pil op het vloerkleed. Kennelijk had de vriendengroep van zijn 19-jarige zoon het ervan genomen. Zijn vader, die zelf ook niet vies is van een pilletje, wil hier graag een open gesprek over voeren, maar is bang dat zo’n coulante houding drugsgebruik normaliseert. Hoe vind je de balans tussen keihard verbieden en voorlichting geven?

Dit zeggen de deskundigen

Van de jongeren tussen de 18 en 19 jaar geeft 8,3 procent aan ooit xtc te hebben gebruikt. Dat blijkt uit de Gezondheidsenquête van het CBS, RIVM en het Trimbos-Instituut. Om de vergelijking met alcohol te maken: 76,7 procent geeft aan het afgelopen jaar te hebben gedronken.

De leeftijd waarop jongeren gemiddeld genomen beginnen met xtc is 22 jaar, zo blijkt uit de Leefstijlmonitor uit 2020. Onderzoek je specifiek mensen die uitgaan, dan vind je andere cijfers. Uit een steekproef onder bijna vijfduizend respondenten tussen de 16 en 35 jaar blijkt dat 44 procent het laatste jaar xtc heeft genomen.

‘In de puberteit zijn jongeren geneigd te experimenteren. Ze denken niet direct na over de consequenties,’ zegt Marjan Möhle van het Trimbos-instituut. Aan ouders de taak om te fungeren als rem én hen te wijzen op de risico’s.’ Zeker bij oudere pubers hebben ouders weinig vertrouwen in hun eigen invloed. Wat hebben ze eigenlijk nog te zeggen? Onterecht, meent Möhle. ‘Als ouder blijf je belangrijk als gesprekspartner en rolmodel, een soort geweten dat op de achtergrond meespeelt. Wat vind jij oké en wat niet? Welke norm draag je uit? Dat stemmetje blijft in het achterhoofd van je kind zitten. Laat je dus niet ontmoedigen.’

In zijn boek Help, ik heb een puber staat de speech die schrijver Kluun zijn dochters gaf toen ze 14 werden: ‘Als je drugs gaat gebruiken of hebt gebruikt, doe er niet geheimzinnig over. Geheimzinnigheid kan je je leven kosten. Als ik vanavond drie xtc-pillen neem, ga ik heel raar kijken en praten. Als jij er drie neemt, ben je dood.’ Je moet, volgens de schrijver, duidelijk maken dat een pilletje niet zo onschuldig is. ‘Dat ze er niet nog een moeten nemen als ze niet direct het effect merken. Zeg eerlijk waar jij als ouder bang voor bent.’

Zo pak je het aan

Uit onderzoek blijkt overigens dat het praten over drugs in de combinatie met het stellen van grenzen het meest effectief is. ‘Stel open vragen, het moet geen kruisverhoor zijn,’ adviseert Möhle. ‘Wanneer heb je het uitgeprobeerd? Wat vind je er leuk aan?’ Normaliseer je het gebruik van drugs niet op die manier? ‘Je stelt ook grenzen, bijvoorbeeld aan het aantal feestjes en festivals. Vertel dat jij als ouder verantwoordelijk bent voor de gezondheid en veiligheid van je kind.’

Jongeren zijn eerder onder de indruk van de risico’s op de korte termijn dan op de lange termijn. Het heeft dus meer zin om te beginnen over oververhitting, te veel water drinken en te sterke pillen dan over langetermijneffecten (bij veelvuldig gebruik), zoals verslaving en geheugenproblematiek.

Alleen verbieden heeft volgens Kluun weinig zin. ‘Van alle pubers, ouders en psychologen die ik voor het boek sprak, kreeg ik terug: strenge ouders creëren stiekeme kinderen. Pubers zoeken de grenzen toch wel op.’ Als ouder wil je je kinderen het gevoel geven dat ze altijd naar je toe kunnen komen, juist als de drugs verkeerd vallen. ‘Ik heb altijd benadrukt: het maakt me niet uit wat het is, wees er eerlijk over.’

Je hoeft als ouder zelf geen expert te zijn in de gevaren van drugs. ‘Zoek samen informatie op achter de laptop, bijvoorbeeld via drugsinfo.nl,’ adviseert Möhle. Vaak is dat direct een goed, want minder beladen moment voor een gesprek.