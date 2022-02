Een ‘Passie Barometer 2022’ en uitbundige lof voor Ramses Shaffy

Pasen komt eraan en wie Pasen zegt, zegt de Matthäus- en de Johannespassion van Bach, als corona zoals de afgelopen jaren tenminste geen roet in het eten gooit. Volgens de ‘Passie Barometer 2022’ van Zingmagazine kan dit jaar worden gekozen uit maar liefst 199 uitvoeringen.

De provincie Noord-Holland blijkt met 45 keer koploper te zijn met het aantal passies. Het minder goede nieuws: in vergelijking met 2020 zullen 112 passies niet klinken. Ook in dit culturele segment blijkt corona flink te hebben huisgehouden.

Hoofdredacteur Oswin Schneeweisz kan na de leegte niet wachten. ‘Wat een feest! Na twee jaar gedwongen stilte. Ik weet zeker dat het Erbarme dich onvergelijkbaar zal zijn met alle uitvoeringen die ik ooit gehoord heb.’

Een tikje overdreven misschien, maar in Zingmagazine (‘Als je van zingen houdt’, is het credo) is de passie nu eenmaal groot, niet alleen vanwege de Matthäus en de Johannes. In het blad komen dirigenten, koren en zangdocenten aan bod, plus ‘solisten op het podium en in de badkamer’.

In de twee stukken die de meeste aandacht trekken, worden bekende zangers en liedjes beschreven. Het coververhaal gaat over Ramses Shaffy. Van zijn oeuvre verschijnt dit voorjaar een driedelige cassette, met teksten en de arrangementen van pianist Nico van der Linden. De lof voor Shaffy is uitbundig. Hij wordt in één adem genoemd met Jacques Brel en Georges Brassens. Met het boek ‘tillen we Shaffy naar het niveau van Schubert en vergelijkbare klassieken’, zegt de uitgever.

Ook het stuk over protestliederen is (mede) geïnspireerd door een boek, Op de vuist van letterkundige Laurens Ham. Het boek verscheen vorig jaar. Elke generatie heeft zijn eigen protestliederen. ‘Ze zijn de lijm die belangengroepen en activisten bijeenhoudt’, zegt Ham.

Klassiekers als Over de muur van Klein Orkest en Zwart wit van Frank Boeijen danken hun populariteit volgens Ham vooral aan het feit dat je het met de tekst nauwelijks oneens kunt zijn: ‘Iedereen is voor vrijheid en iedereen is tegen discriminatie.’

Te expliciete liedjes daarentegen zijn geen lang leven beschoren. Als pittige voorbeelden, zeker gezien de aard van Zingmagazine, worden Ik ben een hoer van Tedje & De Flikkers genoemd (het gaat over mannenprostitutie) en een liedje van De Sirenes over masturbatie, met zinnen als ‘Ik kijk nu elke dag in mijn kut, en toont het niet zo, dan denk ik gut’.