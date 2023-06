Een paar keer wiebelen met haar kwast en Caroline Walker heeft het voor elkaar

‘Pool Closing’ (2016) van Caroline Walker. Beeld LNDW Studio

Het is maar klein, dit paneeltje van Caroline Walker. Een vrouw in donker badpak drijft in de avondlucht door het zwembadwater. Het is belachelijk knap geschilderd, kijk maar naar die vervormingen door het wateroppervlak. Een paar keer wiebelen met haar kwast en Walker heeft het voor elkaar. Schijnbaar achteloos. Doe dat haar maar eens na.

Toen ik hoorde dat dit ‘het eerste schilderij’ was, begreep ik het meteen. Niet het eerste dat Walker maakte natuurlijk, ook niet het eerste dat je ziet op de heerlijke schilderijententoonstelling in de Amsterdamse kunstruimte Projectspace On The Inside. Waar het om gaat: dit is het eerste schilderij dat projectontwikkelaar Edwin Oostmeijer kocht, zeven jaar geleden. Inmiddels mag hij zich gerust ‘kunstverzamelaar’ noemen met ‘rond de 350’ schilderijen. Zo’n zestig schilderijen uit deze collectie hangen nu in On The Inside.

Over de auteur

​Anna van Leeuwen is kunstredacteur van de Volkskrant. Ze schrijft over tentoonstellingen, musea, kunstenaars en de kunstmarkt.

Afgelopen maanden was in Museum de Fundatie in Zwolle de tentoonstelling Brave New World te zien, waarin zestien jonge schilders volgens deze krant bewezen dat de schilderkunst ‘springlevend en divers’ is. In Zwolle merkte ik dat je op een schilderij kunt vallen zoals je op een mens kunt vallen. Dat gaat vliegensvlug, alsof de verf feromonen uitscheidt. Met sommige schilderijen wil je tijd doorbrengen, van andere neem je liefst meteen afstand. Dat voel ik in Amsterdam bij de schilderijen van Oostmeijer weer.

Wat dat betreft is Pool Closing een logisch begin van een kunstcollectie. Ook ik werd er hebberig van, dit heerlijke paars-blauw-roze snoepje. Liefde op het eerste gezicht, volgens Oostmeijer. Eigenlijk was hij toevallig Caroline Walkers kunst tegengekomen ‘surfend op het internet’. Hij was toen net terug in Nederland, na jaren architectuurreizen te leiden rond San Francisco. Hij herkende de Amerikaanse westkustsfeer in het schilderij. Uit de tentoonstelling blijkt dat Oostmeijer later ook viel voor rauwe, soms zelfs een beetje vuige schilderijen.

Dat de schilderkunst springlevend is, is deels aan verzamelaars als Oostmeijer te danken. Schilderijen verkopen hartstikke goed. De jonge schilders van de expositie in Zwolle zaten bijvoorbeeld deels bij sjieke internationale ga­le­rieën als David Zwirner, Pace Gallery en Hauser & Wirth. Schilderijen zijn ook relatief handzaam, veelkopers kunnen ze gemakkelijk ergens opslaan.

En het gaat niet altijd om liefde, er wordt ook lustig met schilderijen gespeculeerd. Sommige van de jonge schilders die in Zwolle te zien waren, behoren tot een ware kunstmarkt-boom. De verwachting is al een tijdje dat de schilderijenmarkt afkoelt. ‘Kopers gaan zich realiseren dat het een hete-aardappelwedstrijd is’, voorspelde veilingmeester Simon de Pury in januari. Maar in maart werd alsnog een schilderij van Caroline Walker, van 2 bij 3 meter, voor meer dan 1 miljoen euro geveild. Hopelijk houdt Oostmeijer zijn Pool Closing gewoon, op een eerste liefde moet je zuinig zijn.

Zomaar zestig schilderijen maken natuurlijk nog geen interessante tentoonstelling. Gelukkig heeft de Amerikaanse schrijver en tentoonstellingsmaker Reilly Davidson slimme combinaties gekozen uit de collectie. Naast Pool Closing hangt een andere persoonlijke favoriet van Oostmeijer. Het kleine felblauwe schilderijtje lijkt van een afstand een woeste zee. Maar het is Nora, de coc­ker­spaniël van Oostmeijer, vorig jaar geschilderd door jonge Amerikaanse kunstenaar Alejandra Moros (23). In het echt is de hond natuurlijk niet blauw, maar toch zegt Oostmeijer: ‘Ze is het echt helemaal.’