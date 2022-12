Een paar goede grappen maken nog geen goede komedie

Jaqueline Blom en Marijke Schermer, makers van de nieuwe komedie 'Familiespel'. Beeld Marie Wanders

‘Véél te weinig’, antwoordt actrice Jacqueline Blom resoluut op de vraag of er wel genoeg komedies worden gemaakt binnen het Nederlands toneel. Ook schrijver Marijke Schermer, die naast Blom zit in een koffiebar in Amsterdam-Zuid, is een liefhebber van de komedie. Het genre staat voor haar in de rijke theatertraditie van het zogenoemde ‘well-made play’: een toegankelijk toneelstuk voor een breed publiek, met humor en lichtheid maar wel met een gelaagde, nauwkeurig opgebouwde vertelstructuur.

Omdat het traditionele ‘well-made play’ nog maar sporadisch te zien is in de Nederlandse schouwburgen, besloot Jacqueline Blom een paar jaar geleden om er zelf een te ontwikkelen. Maandag gaat Familiespel in première in Den Haag. Het toneelstuk speelt zich af in een vakantiehuis in Schotland, waar de gescheiden zakenvrouw Elizabeth (Blom) en haar ex-man Nicolaas (Mark Rietman) samenkomen met hun nieuwe partners, de basisschoollerares Odilia (Annick Boer) en de lifecoach Hugo (Bas Hoeflaak). Ook de vier kinderen van de diverse ouders zijn meegekomen. Het doel is om met dit samengestelde gezin de kerstdagen te gaan vieren.

‘We gaan er een paar heerlijk harmonieuze dagen van maken’, zegt Nicolaas aan het begin, en de toeschouwer voelt dan al aankomen dat deze trip beslist niet volgens plan zal verlopen. Helemaal niet als er ’s avonds een kaartspel met confronterende persoonlijke vragen wordt gespeeld. Ook is er nog het geheimzinnige etuitje van vader Nicolaas, dat verdwijnt en in handen van de kinderen valt. Uniek aan Familiespel is dat de vier acteurs ook de kinderrollen op zich nemen; met behulp van een paar simpele kledingstukken wisselen ze van personage.

De eerste ideeën voor het stuk kreeg Jacqueline Blom toen ze in 2018 met actrice Annick Boer op tournee was met de komedie Aquarium, van schrijver Nathan Vecht. Blom: ‘Na afloop van die tournee zeiden we tegen elkaar dat we graag een nieuw toneelstuk voor de grote zaal wilden maken. Maar Annick en ik wilden wel een paar zaken anders aanpakken. Bij Aquarium hadden we gemerkt hoe jammer het is als een stuk al helemaal op slot zit op het moment dat de acteurs erbij komen. Als acteur loop je dan tegen dingen aan in de tekst waarmee je nog maanden op tournee moet. Ruimte voor overleg met de schrijver is er dan niet meer. Hoeveel leuker, dachten we, zou het zijn als wij als acteurs ook betrokken zijn bij de ontwikkeling van het idee en de tekst?’

Marijke Schermer: ‘Het is echt een enorme puzzel om een komedie te schrijven.’ Beeld Marie Wanders

Ze benaderden Marijke Schermer, een ervaren toneelschrijver en -regisseur die ook veel lof oogstte met haar romans. In 2016 publiceerde ze de roman Noodweer . Haar laatste boek Liefde, als dat het is stond in 2020 op de shortlist voor de Libris Literatuurprijs. Blom: ‘Ik had net Noodweer gelezen en vond Marijke een ontzettend goede schrijver. Je proeft in haar boeken dat zij ook toneelschrijver is: er zitten veel dialogen in. We hebben afgesproken en het klikte.’

Marijke Schermer: ‘Het verzoek was om een komedie voor de grote zaal te maken en daarbij tijd te nemen om het stuk te ontwikkelen, met acteurs die meelezen en feedback geven. Dat sprak me aan. Als toneelschrijver lever je vaak je tekst in voordat de repetities beginnen, en dat is het dan. Ik heb weleens meegemaakt dat een regisseur tijdens de repetities nog in het stuk ging snijden. Dat is vervelend, want als schrijver heb je een bedoeling met een structuur, en als die verandert kan een stuk snel uit evenwicht raken. Anderzijds kun je veel hebben aan de blik en intuïtie van de acteurs. Met Familiespel hebben we ontzettend veel samen gelezen, en nu, tijdens de try-outs, ben ik nog altijd aan het schaven.’

De makers voerden veel gesprekken waarbij zij ook hun persoonlijke levens doornamen. Zo kwamen zij uit op het onderwerp van het samengestelde gezin. Schermer: ‘Veel stukken gaan toch nog steeds over het kerngezin. Het samengestelde gezin leek ons een goed, hedendaags, onderwerp voor een stuk. Als je naar de statistieken kijkt, zal de helft van het publiek in de zaal gescheiden zijn, of daar met een nieuwe partner zitten.’

In dezelfde periode dat Schermer en Blom met elkaar spraken, gaf ze aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht een vak over het ‘well-made play’. Schermer: ‘Voor dat vak had ik me verdiept in klassiekers van toneelschrijvers als Oscar Wilde, Noël Coward, Edward Albee, Alan Ayckbourn en Yasmina Reza. Ik merkte dat het écht een ambacht is. Dat je zelf een goede grap kunt verzinnen betekent niet dat je ook komedie kunt schrijven. Daarvoor is structuur en precisie nodig. Het is echt een enorme puzzel om zoiets te schrijven.

Belangrijk aan het well-made play is dat je vertelling de kijker niet het bos in stuurt; het verhaal moet goed te volgen zijn. Voor Familiespel koos ik een klassieke structuur van vier bedrijven: het eerste bedrijf is exposé, daarin worden alle verhoudingen en thema’s geïntroduceerd. In het tweede bedrijf worden die verdiept en komen de verhoudingen op spanning. In de derde akte komt de chaos tot een hoogtepunt, in de vierde akte daalt het stof langzaam neer en zie je wat er is aangericht bij iedereen, en volgen de oplossingen.’

Ook nam Schermer enkele verteltrucs uit de klassiekers over: ‘In The Importance of Being Earnest van Oscar Wilde uit 1895 speelt bijvoorbeeld een sigarettenkoker met een mysterieuze inscriptie een rol. Het is een voorwerp dat spanning geeft aan de plot. Bij ons heb je het etuitje van Nicolaas dat zoekraakt. Ook typisch voor het well-made play is dat er een bepaalde gimmick in zit. De Britse komedieschrijver Alan Ayckbourn werkt daar veel mee. Zoals in zijn komedie House & Garden uit 1999, waarin het publiek hetzelfde verhaal vanaf twee locaties kan volgen: zowel vanuit het huis als vanuit de tuin. Zo’n gimmick hebben wij nu met die dubbelrollen van de ouders en de kinderen.’

Jacqueline Blom: ‘Who’s Afraid of Virginia Woolf? van Edward Albee zit er bij ons ook in.’

Marijke Schermer: ‘Ja, maar dat is zo’n ijkpunt in het theater geworden. Elk stuk dat gaat over een giftige relatie tussen partners waar ook andere mensen bij worden betrokken – met veel drank, niet te vergeten – wordt automatisch met Who’s Afraid of Virginia Woolf? vergeleken.’

Jaqueline Blom: ‘Er is binnen het toneel lang een beetje neergekeken op komedie, omdat het makkelijk zou zijn.’ Beeld Marie Wanders

Als actrice kan Jacqueline Blom flink uitpakken in Familiespel: ze speelt zowel moeder Elizabeth als de eigenzinnige puberdochter Jackie. De drukbezette Blom (bekend van tv-series als Oud geld, Volgens Jacqueline en Oogappels) zoekt in haar werk de laatste jaren steeds meer de humor op. Vorig jaar maakte zij zelfs een uitstapje naar cabaret: samen met Annick Pheifer speelde ze de cabaretvoorstelling En en. Het beviel zo goed dat ze nu werken aan een tweede show. Blom: ‘Cabaret is een fascinerende kant van theater waarop ik voorlopig niet ben uitgekeken. Ik vind het leerzaam dat er voor publiek dingen worden uitgeprobeerd, dat je meeneemt hoe het publiek reageert. En als iets niet werkt, gooi je het eruit. Voor Familiespel hebben we ook expres veel try-outs gepland. Zo kun je blijven uitproberen, aanpassen en weer verder gaan.’

Met Familiespel hopen Blom en Schermer zowel toneel- als cabaretpubliek hun zaal in te krijgen. Mede ook door de samenstelling van de cast: Blom en Rietman komen uit de toneelwereld, Annick Boer en Bas Hoeflaak meer uit de hoek van cabaret en kleinkunst. Blom hoopt de komedie nieuw leven in te blazen: ‘Door het lachen ben ik ooit begonnen met toneelspelen, niet door het huilen. Als tiener zag ik De Venetiaanse tweeling van de Italiaanse schrijver Carlo Goldoni bij De Haagse Comedie. Ik lachte me gek. Er is binnen het toneel lang een beetje neergekeken op komedie, omdat het makkelijk zou zijn. Daar ben ik het pertinent mee oneens.’

Schermer: ‘Iets is het grappigst als er ook veel pijn in zit.’

Blom: ‘Dat is het allerleukst. Je bent op zoek naar die grens. Komedie over hele pijnlijke dingen, daar moet ik het hardst om lachen.’

Familiespel door More Theaterproducties, eindregie Corien van der Zwaag en Marijke Schermer, première op 19/12 in de Koninklijke Schouwburg, Den Haag. Tournee t/m 16/4.