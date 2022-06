Een paapje op een paaltje, in Drenthe is het nog af en toe te zien

Paapje Beeld Margot Holtman

Bij sommige vogelsoorten weet je het niet: vind je ze mooi omdat ze mooi zijn of omdat ze zeldzaam zijn? Of omdat ze voorkomen in een landschap waar het prettig verkeren is. Bij het paapje geen schreeuwende kleuren, maar wel een licht oranje borst, witte staartbasis, een brede, witte oogstreep ook, boven de zwarte wang, bovenkant bruin. Karakteristiek beeld: een paapje op een paaltje, aan de rand van een hobbelig, kruidenrijk weiland. Of in een solitaire struik of een stengel van een plant in een wat nattig heide- of veengebied. Open landschap, waar uitkijkpunten zijn vereist voor de insecteneters. Waar het mannetje is, is het vrouwtje nooit ver weg. En andersom, bij de paartjes in de broedperiode. Ze blijven in de buurt van het nest. Je kunt ze ook naast elkaar treffen, op een draad. Dat doet gezellig aan.

De naam, paapje, spreekt ook tot de verbeelding. Wellicht afgeleid van de habijt van de kloosterling, zoals wel meer vogelnamen zijn afgeleid van het uiterlijk van de clerus. Het paapje is overigens zowat verdwenen uit traditioneel katholiek Nederland. Daar staat tegenover dat de vogel ook op de Veluwe niet meer voorkomt als broedvogel. De laatste bolwerken zijn in Friesland, Drenthe en Oost-Groningen. Nog maar rond de 200 broedparen zijn er, vanaf de jaren zestig ging het bergafwaarts. Uit boerenland verdween 90 procent van de paapjes. In natuurgebieden is de situatie diffuser. Er zijn jaren dat het paapje het weer wat beter doet, droge of natte jaren in de overwinteringsgebieden (de savannen in de zuidelijke Sahelzone) hebben ook invloed.

Vandaag, ergens in het Norger esdorpenlandschap, gaan we zeker een paar paapjes treffen. Ik ben hier met bioloog Herman van Oosten, die simultaan met een paar collega’s in de laatste bolwerken meer over het paapje probeert te leren. Ik ken Van Oosten van zijn onderzoek naar de tapuit, hij volgde het uitsterven van een kleine populatie in de duinen bij Castricum op de voet. Er is nu nog één paar over, zegt hij. Onderzoek naar paapjes biedt iets meer perspectief, de paapjes zitten immers nog in het voorstadium van uitsterven. En wellicht valt het tij nog te keren.

Beeld Margot Holtman

We zien al direct een paartje, een mannetje op een paaltje, een vrouwtje op een lange stengel in het gras. Van Oosten weet hier hun nest, diep verborgen in de grond onder het hoge gras, hij controleert het, er zijn vijf jongen, en hij plaatst een filmcameraatje, de ouders kijken van een afstandje toe. Van Oosten: ‘We willen meer weten over gedrag, over plaatstrouw, over voedsel, over predatie, over het broedsucces en de overleving. Uiteindelijk hopen we te ontdekken waarom het paapje elders in Nederland niet meer voorkomt.’

In de jaren hiervoor ringden de onderzoekers ook jonge vogels. Een paar van die vogels keerden in latere jaren terug. Een aanwijzing voor plaatstrouw. ‘Dat kan betekenen’, zegt Van Oosten, ‘dat paapjes minder snel geneigd zijn om nieuwe gebieden te koloniseren.’

We lopen een rondje over de zandpaden in het kruidenrijke beekdalgrasland, voormalige weilanden. Er staan wat koeien voor de begrazing, maar de vegetatie is in korte tijd toch hoog opgeschoten, valt Van Oosten op. En van te ruig en ondoordringbaar houdt het paapje niet. Van Oosten heeft nu drie nesten geteld in het gebiedje, er zingen nog wel ongepaarde mannetjes. ‘In de gebieden waar wij onderzoek doen is best plaats voor meer paapjes, denk ik. Maar ze zijn er niet. Het is vooral heel weinig. En dan hoeft er maar iets te gebeuren en je bent ze kwijt.’