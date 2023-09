Een overtuigend verliefd stel in ‘Happy Ending’: een verademing in het Nederlandse romkom-veld ★★★☆☆

Happy Ending

Aan het begin van Happy Ending lijkt een man in een hotelgang te luistervinken naar seks in een van de kamers. Het blijkt anders in elkaar te zitten. Mink (Martijn Lakemeier) en Luna (Gaite Jansen) testen hoe geluiddicht hun suite is, hij aan de deur en zij springend op de matras, vlak voordat ze daadwerkelijk aan het seksen slaan. Een grappige introductie heeft cineast Joosje Duk bedacht, zowel voor haar hoofdpersonages als voor een film die over echt en geveinsd genot gaat, over intieme gevoelens die verborgen blijven terwijl ze beter gedeeld zouden kunnen worden.

Lakemeier en Jansen, die hun rollen mooi naturel en met aanstekelijk plezier vertolken, zijn meteen overtuigend als het Haagse, na een jaar nog altijd verliefde en prima op elkaar ingespeelde koppel. Een verademing in het Nederlandse romkom-veld, en het geeft ook gewicht aan het centrale probleem van Duks eerste lange speelfilm: Luna beleefde nog nooit een orgasme tijdens seks met een ander, zelfs niet met Mink. Maar ze doet wel alsof. ‘Zo, dat was mijn 132ste gefakete orgasme,’ verzucht ze in de voice-over, na de schijnbaar spetterende hotelkamer-seks. ‘Heerlijk.’

Over de auteur Kevin Toma schrijft over film in alle soorten en maten, met een speciaal oog voor filmmuziek en een passie voor horror.

Nu verder alles op rolletjes loopt zou ze dit pijnpunt graag oplossen, maar hoe? Het lijkt een gepasseerd station om het na al die tijd aan Mink te vertellen, dus bedenkt ze een andere manier om hem en zichzelf uit de routine te halen. Een trio moet uitkomst bieden, en met de autonome en ontwapenende Eve (Joy Delima) dient zich iemand aan voor wie zowel Luna als Mink meteen warmlopen. Met alle te verwachten complicaties van dien.

Regisseur Duk neemt Luna’s probleem duidelijk serieus; elke scène van het op Netflix uitgebrachte Happy Ending heeft ermee te maken, en het komt ook steeds meer in het licht van relationele communicatie te staan. Als het (gefakete) vrouwelijke orgasme niet zo’n taboe was, en als mensen als Mink en Luna zouden weten hoe ze open over zulke zaken moeten praten, dan zou alle verdere heisa niet nodig zijn.

Die heisa is er dus wel in Happy Ending, en die wordt conform de regels en clichés van het genre in hoog tempo uitgesmeerd. Uiteindelijk voelt het alsof de thematiek teveel in een format is gedrukt en daardoor niet de ademruimte krijgt die het verdient. Toch een leuke film, dankzij Duks montere regie en de frisse hoofdrolspelers.