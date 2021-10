Een oude cabaret-Cruijff op een knollenveld en de best wel zielige jeugd van Aaf Brandt Corstius

Freek de Jonge, een tikkeltje dramatisch in theatertijdschrift Scènes: ‘Het is toch vreemd dat er nu een generatie is die niets meer van me weet. Mijn roep is gestaakt.’

Dat zou volgens de cabaretier mede komen door tv-interviews ‘die niet altijd goed zijn gevallen’ en de reacties op sociale media. ‘Ik slaap er niet slecht van, ik accepteer dat het zich inmiddels in het volksgeheugen heeft genesteld dat ik passé ben.’

Gelukkig, en daar gaat het hier over, is er nog een plek over voor De Jonge: de kleine zaaltjes. ‘Ik zie er absoluut niet tegen op om als een oude cabaret-Johan Cruijff op een knollenveld in Noordwijk te voetballen.’

De Jonge, de Cruijff van het nationale cabaret zullen we dus maar zeggen, komt aan het woord in een voorpublicatie van een boek dat Patrick van den Hanenberg over kleine theaters schreef. Ook een andere cabaretier, André Manuel, werd geïnterviewd. Van hem is de volgende, schitterende uitspraak: ‘Je kunt stellen dat kleine theaters symbool staan voor de manier waarop het leven op aarde nog te redden is’.

De liefde voor het vak en voor theaters druipt er in Scènes van af. Dat kan de opkrabbelende sector goed gebruiken. Sinds februari is het blad gefuseerd met TheaterThuis.nl, een onlineplatform. In het laatste (kwartaal)nummer van het jaar is bovendien een jeugdtheaterspecial inbegrepen van 24 pagina’s.

Op de cover worden de namen genoemd van Fedja van Huêt, Kees Prins, Dolf Jansen, Aaf Brandt Corstius en, in de grootste letters, Paulien Cornelisse, maar BN’ers zijn in Scènes veruit in de minderheid. Het blad bestrijkt alle hoeken van de theaterwereld en duikt niet alleen op de grote producties.

Toch nog even dit: het is nooit een goed idee om interviewers te selecteren op grond van hun naam. Het supervage gesprek van Dolf Jansen met Paulien Cornelisse gaat voor een groot deel over het weinig spannende begrip ‘aanstalten maken’. De titel van haar nieuwe voorstelling is Aanstalten, vandaar.

Verderop wordt musicalster Pia Douwes geïnterviewd, door Frits Sissing. ‘Pia, van wie heb je dat artistieke talent?’ is de eerste vraag van de tv-presentator. Aanzienlijk beter is het interview van Ruud Buurman met Aaf Brandt Corstius. Welkom bij mijn zielige jeugd, heet haar theatervoorstelling. Hoe zielig was de jeugd van Aaf Brandt Corstius, is een van de vragen van Buurman. Het antwoord: ‘Best wel zielig. Maar ’t kan altijd zieliger.’ Goede vraag, prima antwoord.