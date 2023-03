Een origineel album waarop het Franse barokensemble La Rêveuse vogels nabootst ★★★★☆

Gekwinkeleer van vogels: is dit een podcast voor vogelaars? Nee, het is het nieuwste album van het Franse barokensemble La Rêveuse. Een origineel album waarop de musici vogels nabootsen, op het pijnlijk schrille af soms, zoals in Jacob van Eycks Engels nachtegaeltje; gespeeld op vogelflageolet, fluitjes waarmee die bemoeierige mens in de 18de eeuw zangvogels leerde zingen. Nee, dan het pluimvee, in La poule van Rameau, dat blijft klokkend op blokfluit bij zichzelf.

Componist en arrangeur Vincent Bouchot gaat verder. Naast bewerkingen van Saint-Saëns’ Le coucou uit Le Carnaval des animaux, Ravel en Britten, die verrassend klinken op het zilverige barokinstrumentarium, componeerde hij een reactie op Saint-Saëns’ grappige dierentuin: Le Carnaval des animaux en péril. Marimba en vibrafoon kleuren de blokfluiten en viola da gamba donker in schrijnende odes aan (bijna) uitgestorven dieren, zoals dodo’s, zeekomkommers en plompe lori’s. Een kettingzaag doet dierengeluiden en de muziek verstommen, een neerploffende boom en dan: stilte.

La Rêveuse

Le concert des oiseaux Klassiek ★★★★☆ Harmonia Mundi