Een opvallend vocaal debuut van Avi Kaplan, het voormalige baswonder van de a-cappellagroep Pentatonix ★★★☆☆

Avi Kaplan was lang de diepe baritonstem van de in Amerika zeer succesvolle a-cappellagroep Pentatonix. Na vijf studioalbums, drie Grammy Awards en een oneindige tournee vond hij het genoeg. Hij wilde zowel enige rust als nieuwe perspectieven voor zijn unieke stem en nam in 2017 ontslag.

Op zijn solodebuut laat hij zijn haardvuurstem bassen bij gloeiende country en gospel en zelf geschreven liedjes. In de openingstrack First Place I Go is het toch eerst het vocale wonder dat de aandacht grijpt. Maar je hoort ook dat Kaplan wil ontsnappen aan het keurslijf van de diepe registers. In de bruggetjes en refreinen kruipt hij omhoog, en krijgt zijn stem meer soul. Bijzonder zijn ook de weldadige tweede en derde stemmen, die Kaplan zelf heeft ingezongen. Hij zingt zijn eigen gospelkoor bij elkaar, en op bijvoorbeeld de emotionele gitaar- en pianoballade On My Way, rijk geproduceerd door de country- en rockheld Shooter Jennings, word je echt verwarmd door de vocale pracht.

Het blijft niet zo feestelijk: Kaplan verzandt naarmate het album vordert toch wat in clichés. In de ronkende spiritual I’m Only Getting Started krijg je net iets teveel een Rag’n’Bone Man-gevoel, en treedt zijn basstem weer naar voren als voornaamste verkoopargument. Desondanks: een opvallend vocaal debuut met een paar prima songs.

