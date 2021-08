Een optreden van strijkkwartet Zaïde betekent: gordels om voor een spannende rit! ★★★★☆

Quatuor Zaïde Beeld Kaupo Kikkas

Gordels om! Het wordt een spannende rit. De vier vrouwen van het Quatuor Zaïde zouden deze waarschuwing voor hun concerten moeten afgeven. In het Concertgebouw speelt het Franse strijkkwartet dinsdag met een niet-aflatende intensiteit. Soms duwt hun geluid tegen de muren van de Kleine Zaal die dan, nou ja, te klein aanvoelt.

Het zonnige Strijkkwartet nr. 3 in D van Beethoven stoppen ze vol Sturm und Drang. De elegantie die Beethoven ontleende aan Haydn en Mozart is niet hun eerste prioriteit. Dat is niet erg, want ze spelen strak en met een ernstige hartstocht, vooral in de feestelijke sprint van het presto.

Bovendien is de klank van het Zaïde uitgesproken en contrastrijk. De goudkleurige eerste viool en de donkere altviool zijn licht dominant en worden mooi aangevuld door een smijdig warme cello en een ranke tweede viool. Het enige wat je zou wensen is iets meer speelsheid in het scherzo.

Hetzelfde geldt voor het Strijkkwartet in Es van Fanny Mendelssohn. Het melancholische adagio en de smeulende romanze zinderen van passie. Des te groter de behoefte aan een lichter allegretto ertussenin. Echter, het wervelende, alsmaar doordringender slotdeel doet alle bedenkingen vervliegen.

Barstensvol energie is ook de Europese première van Impermanence van Bryce Dessner. Dessner is behalve componist ook gitarist van de rockgroep The National. Terwijl de cello met lang aangehouden noten een vaste bodem tekent, brommen de andere strijkers in minimalistische figuurtjes om elkaar heen, deinzen terug of vallen elkaar venijnig aan. Dit bloedserieuze, krachtige stuk past perfect bij het Zaïde-temperament.