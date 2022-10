Een oprecht egodocument van een afstammeling uit een foute familie ★★★★☆

Het verzwijgen

Op de grafsteen van de moeder van filmmaker Marieke van der Winden staat alleen een voornaam. Het is een zelfgekozen naam: Lieke. Ze werd als Ali geboren in 1940 en stierf jong, 48 jaar later. Op de begrafenis hoorde Van der Winden voor het eerst van een familiegeheim waarover al die tijd nooit was gesproken: de ouders van Lieke waren NSB’ers. Haar achternaam was besmet.

Ruim dertig jaar durfde ze niet in de familiegeschiedenis te duiken, vertelt Van der Winden in haar documentaire Het verzwijgen. Te pijnlijk, te beschamend. Ook nu ze er na al die tijd een film over maakt, blijft de twijfel. Heeft zij, als afstammeling uit een foute familie, wel het recht om te spreken?

Het verzwijgen gaat in op de moeizame band tussen Van der Winden en haar moeder. Voor de buitenwereld leek Lieke vrolijk, maar ze kampte met depressies en liet haar kinderen soms zomaar in de steek. Ze vond houvast in een strenge vorm van antroposofie, waardoor Van der Winden als tiener uit huis vluchtte. Altijd vroeg ze zich af of haar moeder eigenlijk wel van haar hield.

Aan haar opa en oma bewaart Van der Winden wél goede herinneringen. Zij namen haar mee op vakantie en behandelden haar een prinsesje. Maar dezelfde opa die haar in de jaren zeventig meenam naar een gezellig Duits dorp aan een rivier, had tijdens de Tweede Wereldoorlog in een soortgelijk dorp vrijwillig gewerkt in een fabriek voor V2-raketten.

Dat haar weinige positieve jeugdherinneringen een zwarte rand krijgen, is een van de kwesties waarmee de regisseur openlijk worstelt in Het verzwijgen. Ze deelt ook de angst dat haar zoektocht naar verklaringen zal worden uitgelegd als poging het foute verleden van haar familie te relativeren of zelfs goed te praten. Wanneer ze ontdekt dat niet alleen haar grootouders, maar tientallen familieleden collaboreerden met de nazi’s, krijgt Van der Winden het steeds zwaarder.

Toch maakt ze de film af, in de wetenschap dat ze niet alleen is. Naast een oprecht en bewonderenswaardig egodocument is Het verzwijgen ook een belangwekkende poging een taboe te slechten. Van der Winden groeide op met het idee dat Nederland in de oorlog meer verzetshelden dan nazisympathisanten kende. Het aantal collaborateurs blijkt veel groter te zijn dan ze dacht. Daar hardnekkig over zwijgen lost helemaal niets op, zo bewijst haar familiegeschiedenis.