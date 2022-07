Een operette-revival op De Parade, maar de persoonlijke performance van Coen Bril maakt even stil

Coen Bril in de voorstelling ‘Eromenos’. Links muzikant Mees Vervuurt. Beeld Cemme Steenhuisen

Den Haag, mooie stad achter de duinen. En ook: de mooiste plek voor het reizend festival De Parade. In het Westbroekpark, een fraai en overzichtelijk terrein, met een prachtige groene entourage, en relaxed publiek – dat scheelt ook. Maar ook hier gaat het om theater, theater én muziek, zo bleek uit de drie voorstellingen die deze week werden bezocht. Twee daarvan ademen zelfs een onvervalste operette-sfeer, een genre dat aan een wederopstanding lijkt begonnen.

Dat operette ook kan leiden tot lollig doen op niks af, wordt helaas zicht- en vooral hoorbaar in Drei, vier, flirt mit mir van Het Zuidelijk Toneel & Club Gewalt. De vijf performers namen een kort verhaal van de Weense schrijver Johann Nestroy als uitgangspunt voor een vette operetteshow. U kent het wel: mannen in jurken, vrouwen met snor en borsthaar, voortdurende rolwisselingen en pruiken, veel pruiken. Slap verhaaltje over een tuinman die secretaris wordt van een chique gravin, plus wat verwarrende liefdesperikelen. Liefde half-om-half – dat is het eigenlijk. Hard ook: hard gezongen, hard gespeeld, maar tof gedanst, dat wel. Deze performers verdienen beter materiaal.

Dat materiaal heeft Steef de Jong – dé pleitbezorger van de operette – wel in huis. Zijn voorstelling Een luitenant is een turbo uitvoering van Oscar Straus’ operette Ein Walzertraum (1907). Ook dit verhaal speelt zich deels af in Wenen, de stad waar De Jong zelf dit najaar jaar deze operette gaat maken bij de Wiener Volksoper. Ter voorbereiding staat hij nu op De Parade met een voorstelling die iets weg heeft van een werkcollege en voorstudie tegelijk. De Jong heeft een metershoog schetsboek vol kartonnen personages en decorstukken gemaakt. Het afgelopen jaar maakte hij eerder al de originele tweemansoperette Bloemenduel en de wervelende Steefs O. Show; Een luitenant lijkt zo te zien iets te snel gemaakt. Als introductie op die prestigieuze Weense première wellicht nuttig, vooral voor de fans die straks niet naar de Volksoper kunnen afreizen.

Steef de Jong in zijn voorstelling ‘Een luitenant’. Beeld Cemme Steenhuisen

Waar in Een luitenant allerlei liefdesperikelen in een sprookjeswereld opduiken, kiest de jonge theatermaker Coen Bril voor een heel persoonlijke aanpak. In de muzikale performance Eromenos (een coproductie van Het Nationale Theater & De Passant) vertelt hij over zijn ontmoeting met een jongen die vanwege homohaat naar Nederland is gevlucht. Van daaruit duikt hij de geschiedenis in en komt terecht bij keizer Hadrianus en zijn geliefde Antinous, de beeldschone jongeling die noodlottig aan zijn eind kwam.

De onvoorwaardelijke liefde van de man en de jongen dient nu nog als inspiratie voor jonge queers als Bril, die halverwege zijn voorstelling een bevlogen en gaandeweg woedende monoloog houdt over anders zijn en afgewezen worden in een heteronormatieve wereld. Naast hem is muzikant Mees Vervuurt van onschatbare waarde. Samen hebben zij even sfeervol als breekbaar muziektheater gemaakt, dat al het vrolijk zomerrumoer op De Parade even doet verstommen.