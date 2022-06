Een operateske Elvis-verfilming en de duurste Indiase film ooit gemaakt: dit is het kijken waard

Acteur Austin Butler is gemaakt om Elvis te spelen. ‘Wanneer hij met zijn billen schudt, dan voel je dat in de zaal.’

Baz Luhrmann die een vertelling over Elvis maakt, wat kunnen we dan verwachten?

‘Beslist geen ingetogen biografie, maar juist een operateske en bombastische film. Dat wist ik ook wel van tevoren. Nee, wat we hier zien is de totale Elvis, bezien door Luhrmann. Er gebeurt zó veel dat je er als kijker niet altijd grip op krijgt. Hij haalt werkelijk alles uit de kast: de camera spint en tolt, denk aan vierdubbele splitscreens, of scènes die heen en weer door de tijd schieten, als de film inzoomt op Elvis’ muzikale oorsprong.

‘Dan is de film ook nog opgezet als een raamvertelling, met de legendarische en ook wat dubieuze Colonel Tom Parker, de manager van Elvis, in de rol van verteller. Hij wordt vertolkt door Tom Hanks. De Colonel, die wij ook kennen als Dries van Kuijk uit Breda, is de man die Elvis groot maakte en volledig in zijn greep kreeg. Hij incasseerde naar verluidt zo’n 50 procent van zijn inkomen, al zou hij zelf ooit hebben gezegd dat Elvis 50 procent kreeg van wat híj verdiende.

‘Er gebeurt zo veel tegelijk in Elvis dat de film soms meer lijkt op een spectaculaire videoclip over het leven van Elvis dan op een echte, gedramatiseerde vertelling. Wacht als kijker dus niet op een uitgesponnen, gedramatiseerde scène waarin de dialoog het hapsnapniveau overstijgt, want die komt simpelweg niet. Hup, steeds wil Luhrmann weer door, door naar de volgende periode in Elvis’ leven.

‘Dat is soms wat uitputtend, maar toch vooral opwindend. Zeker daar acteur Austin Butler gemáákt lijkt om Elvis te spelen. Telkens weet Butler – samen met Luhrmanns arsenaal aan filmische middelen – de sensatie van het kijken en luisteren naar Elvis steengoed neer te zetten. Bij een filmbiografie van een muzikant mag je toch wel als voorwaarde stellen dat het muzikale deel goed in elkaar zit, en dat is hier absoluut het geval. Dat Luhrmann de mythe van Elvis juist groter probeert te maken in plaats van te ontkrachten, zoals ik in mijn recensie (★★★☆☆) schrijf, vind ik juist ook wel mooi. Dat alles wordt versterkt door Butler: wanneer hij met zijn billen schudt, dan voel je dat in de zaal.’

Door naar nóg een spektakelstuk, de Zuid-Indiase actiefilm RRR.

‘Luhrmann mag dan bombastische films maken, RRR is zo mogelijk nog tien keer heftiger. Dit is de duurste Indiase film ooit gemaakt, zomaar ineens verschenen op Netflix – een aardigheid van deze tijd. De twee belangrijkste personages in deze film, Ram Charan en N.T. Rama Rao Jr., zijn net als in westerse films een soort superhelden. Zij staan tijdens de Britse koloniale bezetting tegenover elkaar en raken uiteindelijk ook bevriend. We hebben het hier over mannen met Thor-achtige spieren die zich door complete mensenmassa’s meppen en kunnen vechten met tijgers, wolven en noem maar op.

‘Een groot deel van het budget is zichtbaar opgegaan aan computeranimaties, maar het ziet er dan ook écht goed uit. Natuurlijk, op geen enkel moment denk je naar realistische scènes te kijken, maar binnen dit actiegenre heeft die vette manier van films maken wel wat. Pauline Kleijer schrijft het goed op in haar recensie (★★★☆☆): ‘RRR verheerlijkt geweld en nationalisme, al is nooit helemaal duidelijk hoe serieus regisseur Rajamouli zijn hyperbolische scenario neemt. Bij zoveel uitbundige overdrijving zit een knipoog haast ingebakken.’’