Een operafeestje zoals dat van Opera Zuid, dat vieren we niet vaak in Nederland ★★★★☆

‘Orphée aux enfers’, nu te zien bij Opera Zuid. Beeld Joost Milde

De nieuwste productie van Opera Zuid, Orphée aux enfers van Jacques Offenbach (1819-1880), is om meerdere redenen bijzonder. Hoe vaak zie je dat nou: een opera die zich afspeelt in het oude Griekenland, waarbij de regisseur het verhaal gewoon laat afspelen op de Olympus en in de onderwereld, in plaats van in een hotellobby of op de Westelijke Jordaanoever. Het kan dus: goden die vleugeltjes mogen dragen, een komedie die een komedie mag zijn.

En gesproken dialogen in de opera, in het Frans nog wel? Bij veel operaregisseurs gaat er direct een streep doorheen. Maar bij de première, zondag in het Parktheater in Eindhoven, luisteren we naar prachtig Frans – een tekst die van een paar slimme updates is voorzien.

Zo nemen Opera Zuid en regisseur Benjamin Prins het publiek én het kunstwerk serieus, want alles wat hier op het toneel en in de orkestbak gebeurt, is geheel in de geest van Offenbach. Met Orphée aux enfers maakte de componist een komische meta-opera die geen extra laag of regisseursverhaallijn nodig heeft. De Orpheus-mythe wordt door de gehaktmolen gehaald: deze Eurydice kan de muziek van haar man niet verdragen en is hem liever kwijt dan rijk. Ook de destijds bekendste Orpheus-opera, die van Gluck, wordt geridiculiseerd. De toevoeging van muziek van Mendelssohn en Charpentier werkt goed.

Mark Omvlee (midden) als Pluton in ‘Orphée aux enfers’. Beeld Joost Milde

Er is niet bezuinigd op rekwisieten, kostuums en decors: dit is een ongekend weelderige productie met groots opgezette scènes, vol dans en humor, met als hoogtepunt het allegorisch personage De Publieke Opinie (een travestierol van Thomas Morris), voor wie iedereen op het toneel siddert. Al naar gelang we dieper afdalen in de onderwereld, staat Prins meer verwijzingen naar het heden toe.

Opera Zuid heeft uitstekend gecast. De abrikozenjamtonen en precieze coloraturen van Amel Brahim-Djelloul als Eurydice zijn al genoeg reden om te komen luisteren. Mark Omvlee is geknipt voor de rol van Pluton en Mathys Lagier heeft niet alleen een meer dan geschikte stem, maar ook een timing op het podium om te worden herinnerd.

De meeste muziek is onderhoudend tot zeer goed, en de ‘galop infernal’ is niet voor niets bekend komen te staan als dé cancan. Met de gedreven Limburger Enrico Delamboye (46) op de bok speelt de Philharmonie Zuidnederland vooral ritmisch sterk.

Tien van de veertien voorstellingen zijn in Brabant en Limburg. Voor de muziekliefhebbers uit het noorden is een tripje zeer aanbevolen, want een operafeestje zoals dit vieren we in Nederland niet vaak.