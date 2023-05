Een opa met een dubbelleven: wat doet dat jaren later nog met de familie?

Beeld uit ‘Zon in de nacht’.

Een egoïst, een klootzak, die weinig interesse toonde in zijn kinderen. Met die woorden sprak de vader van Anne Vaandrager zo nu en dan over haar opa Cees. Voor de rest was het vooral stil in de familie. Pas op 15-jarige leeftijd kwam Vaandrager erachter hoe het zat. Haar opa was 23 jaar getrouwd geweest met haar oma en kreeg kinderen, maar had daarnaast allerlei homoseksuele affaires. Na de scheiding overleed hij aan aids.

In de documentaire gaat Anne Vaandrager (34) in gesprek met haar familie over deze geschiedenis. ‘Ik wilde de schaamte, die ik ook met mij meedraag, doorbreken. In ons gezin werd weinig over gevoelens gesproken. Wat in het verleden is gebeurd, is gebeurd, zo was de gedachte. Daarmee is Zon in de nacht ook een gesprek geworden tussen verschillende generaties.’ En passant is het ook een zoektocht naar Vaandragers eigen identiteit. Ze identificeert zichzelf als queer.

Over de auteur

Abel Bormans is mediaverslaggever bij de Volkskrant. Hij was een van de drie journalisten die schreven over de misstanden bij De Wereld Draait Door.

In de documentaire spelen acteurs fictieve gezinssituaties na. Familieleden én acteurs reflecteren daar vervolgens op. Het is een poging om greep te krijgen op een ondoorzichtig verleden en geeft de documentaire een speels en experimenteel karakter. Uit de ‘hybride film’, zoals Vaandrager het noemt, ontstaat een kleurrijker beeld van haar opa dan tot nu toe in haar familie heerste.

Getekende jeugd

Opa Cees had voor zijn huwelijk seksuele ervaringen met mannen en waarschijnlijk ook een amoureuze relatie met een van hen, maar voelde in de jaren vijftig vanuit zijn familie de druk om een gezin te stichten. In zijn tienerjaren was hij al eens met zijn moeder naar de huisarts geweest vanwege zijn seksuele voorkeur. ‘Het gaat weer over’, werd hem verteld. Zijn vader en oudere broer maakten hem belachelijk.

Beeld uit ‘Zon in de nacht’.

Een aangrijpende scène in de documentaire is als Vaandrager bij haar vader aandringt om te omschrijven hoe zijn door een afwezige ouder getekende jeugd was. Hij, zichtbaar geëmotioneerd: ‘Het voelde kút. Dat was het. En kutgevoelens, daar praat je niet over. Hij heeft mijn moeder zo veel pijn gedaan.’

‘Vroeger kwam het gesprek met mijn vader nooit echt verder’, zegt Vaandrager. ‘Maar toen ik hem vertelde dat ik een film hierover wilde maken, zei hij meteen: doen. Blijkbaar had hij na zestig jaar ook het gevoel dat het tijd werd om te praten. Hij heeft tegenwoordig ook iets meer begrip voor mijn opa. Natuurlijk is hij nog steeds af en toe boos, maar dat recht heeft hij ook.’