Een onvermoeibare Adès zorgt samen met pianist Kirill Gerstein voor een uiterst opwindend optreden ★★★★☆

Componist en dirigent Thomas Adès bij een eerder concert. Beeld Mathias Benguigui/Pasco and co

Rondom het Pianoconcert van de Engelse componist Thomas Adès had het Concertgebouworkest een programma aangekondigd waarvan je dacht: het publiek zal murw geslagen worden door zo veel beukend, percussief geweld. Op donderdag blijkt niets minder waar. Een onvermoeibare Adès op de bok zorgt samen met pianist Kirill Gerstein voor een uiterst opwindend optreden.

Adès schreef zijn Pianoconcert voor Gerstein en samen zouden ze het stuk in 2020 voor de eerste keer in Nederland uitvoeren. De pandemie kwam er echter tussen. Vanavond is het zover, maar vooraf klinkt nog een andere Nederlandse première.

De Canadese Veronika Krausas luistert in de zaal naar haar compositie Caryatids, geïnspireerd door sterke vrouwen, haar moeder in het bijzonder. Bedaarde akkoorden in verschillende orkestkleuren verklanken de kariatiden uit de titel, de Griekse zuilen in de vorm van vrouwelijke figuren. Daartussenin herinterpreteert Krausas barokke dansen als de gigue en de sarabande. Zo ontstaat binnen een symmetrische structuur steeds een contrast tussen vastheid en verandering.

Het Pianoconcert van Adès is veel grilliger, maar duidelijk geschoeid op de laatromantische leest. Dit bravourestuk barstensvol stilistische citaten combineert de onstuimigheid van Rachmaninov met de jazzy glitter van Gershwin.

In de uitbundige hoekdelen voedt de manische energie van het orkest Gersteins virtuositeit, in het middendeel arceren de orkestrale tinten zijn donkere lyriek. Het stuk eindigt in een spectaculaire cascade van euforisch, over elkaar heen buitelende figuren. Geen wonder dat dit werk bij de wereldpremière in 2019 een onmiddellijk succes werd.

Na de pauze is Gerstein wederom overrompelend in Franz Liszts Totentanz. Tot slot leidt Adès een precies mitraillerend orkest in Igor Stravinsky’s ritmisch verwoestende Symfonie in drie delen. Een elektriserende avond.