Een onthutsende podcast over taxi’s en de onderwereld. ‘Wat zal ik doen, ruggetje of neussie?’ ★★★★☆

Podcast De Taxioorlog Beeld BNR

Als de taximarkt in 2000 wordt geliberaliseerd, zijn de peperdure vergunningen van chauffeurs in één klap niets meer waard. De Mobiele Eenheid moet geregeld ingrijpen als chauffeurs van Taxi Centrale Amsterdam (TCA) hun woede koelen op nieuwkomer Taxidirect. De taxioorlog is een feit.

TCA-chauffeurs Cees Meester en Jan den Hartog zijn haantje de voorste bij de vaak gewelddadige confrontaties bij het Centraal Station en het Leidseplein. Maar het duo neemt óók het voortouw als aan het licht komt dat de top van de TCA zelf bepaald niet koosjer is en banden lijkt te hebben met de onderwereld, inclusief de in 2005 vermoorde crimineel John Mieremet.

Cees Meester en Jan den Hartog zijn de protagonisten in de fascinerende en onthutsende podcast De Taxioorlog, gemaakt door onderzoeksjournalist Sander ’t Sas, in samenwerking met BNR. ’t Sas stond als gretige, 24-jarige radioverslaggever vooraan tijdens de vele confrontaties en opstootjes, en heeft al zijn reportages en interviews bewaard in zijn archief.

Spil van de TCA is destijds directeur Dick Grijpink. Als hij in 2001 dertig dagen vastzit op verdenking van afpersing, witwassen van crimineel geld en het oplichten van de eigen chauffeurs, neemt Den Hartog de leiding van de centrale tijdelijk op zich. Hij rolt van zijn stoel door alle ondoorzichtige geldstromen en constructies die hij ontdekt. Zo komt er op een dag een fax uit Saoedi-Arabië binnen over een betaling van 100 duizend dollar. ‘Volgens mij hadden we daar geen taxi’s rondrijden’, zegt hij in sappig Amsterdams.

Als directeur Grijpink na zijn hechtenis terugkeert als directeur, huurt hij zes kooivechters in om onwillige chauffeurs terug in het gelid te krijgen en om zo nu en dan een al te nieuwsgierige journalist te intimideren. ‘Wat zal ik doen, ruggetje of neussie?’, vraagt een van de kleerkasten aan Grijpink.

Intussen werken Cees Meester en Jan den Hartog heimelijk samen met politie en justitie. Ze bewijzen bovendien via de Ondernemerskamer dat er 2 miljoen euro uit het spaarfonds van de chauffeurs is weggesluisd. Maar de twee dappere chauffeurs betalen een zware prijs voor hun strijd, mentaal en fysiek, zo vertellen ze twintig jaar later.

In de podcast krijgen ze grote lof toegezwaaid van misdaadjournalisten John van den Heuvel (De Telegraaf) en Paul Vugts (Het Parool), die destijds net als podcastmaker Sander ‘t Sas de taxioorlog versloegen. Toch is de TCA-top nooit vervolgd, tot grote frustratie van de twee chauffeurs. Jammer en eigenlijk ook een beetje laf dat de toenmalige TCA-directie, politie en justitie niet wilden meewerken aan deze razend spannende en goed onderbouwde podcast.