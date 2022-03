Een ode aan de vergeten ingenieurs die Nederland transformeerden tot een welvarende natie ★★★★☆

Willem van der Ham Beeld Josien de Geus

Ruim anderhalve eeuw geleden was Nederland geen land om trots op te zijn. Het was een achterlijk stukje Europa, met een paar verpauperde steden en verder vooral veel drassig land dat doorsneden werd door rivieren die bijna elke winter, wanneer het ijs hoog tegen de zwakke dijken opstuwde, genadeloos buiten hun oevers traden. Het was armoe troef. Drenthe was een woestenij, Groningen was onbereikbaar ver. Natuurlijk werden er plannen bedacht om het land te redden. Dikke boeken vol gezwollen proza over hoe het goed zou komen. Maar er kwam niets van de grond.

De omslag kwam met het aantreden van het eerste kabinet-Thorbecke, in 1848. Die man was een doener, wist iedereen – en hij werd bedolven onder nóg meer plannen. Maar Thorbecke wist wat er moest gebeuren. Eerst moesten de rivieren worden getemd. De bochten moesten eruit, zandbanken en andere obstakels verwijderd. Minstens zo belangrijk was dat Amsterdam en Rotterdam goede verbindingen kregen met de Noordzee. En dan waren er veel kanalen nodig. En sluizen. De kustverdediging moest aangepakt, de diepste polders moesten nu eindelijk eens drooggemalen. En niet te vergeten: er moesten spoorlijnen komen.

Het Merwedekanaal, een kikkersloot

Thorbecke gaf de aanzet voor een halve eeuw koortsachtige ‘reuzenarbeid’, zoals men zei. Overal ging de schop in de grond. Niet alles was een succes. De besluiteloosheid was niet in één klap verdwenen. Over het Merwedekanaal, dat Amsterdam moest verbinden met de Rijn, was al een halve eeuw gediscussieerd en dat ging nog geruime tijd door. Toen het kanaal dan eindelijk klaar was, in 1891, was het al veel te smal. ‘Een kikkersloot’, klaagden de schippers. De opvolger, het Amsterdam-Rijnkanaal, zou pas in 1952 klaar zijn.

Maar meestal zat de vaart er goed in. In 1850 telde ons land nog nauwelijks spoorlijnen. Tien jaar later werd de Spoorwegwet aangenomen, waarbij de staat de aanleg van spoorlijnen overnam uit handen van particulieren. Nog eens acht jaar later, in 1868, werd de spoorbrug bij Culemborg in gebruik genomen. Met zijn overspanning van 154 meter (hij moest in één sprong de Lek over, géén hindernissen in de rivier!) was het gelijk de langste brug ter wereld. De brug was een ontwerp van ingenieur Gerrit van Diesen. Op de Wereldtentoonstelling in Wenen in 1873 sleepte hij de hoogste onderscheiding in de wacht. We telden weer mee.

Willem van der Hams Reuzenarbeid is een eerbetoon aan Van Diesen en al die andere vergeten ingenieurs die Nederland in een halve eeuw transformeerden tot een welvarende natie. Mannen als Leopold van der Kun, die de rivieren temde; Justus Dirks, van het Noordzeekanaal; Pieter Caland, van de Nieuwe Waterweg; en Jan Beijerink natuurlijk, drooglegger van de Prins Alexanderpolder en bedenker van het eerste echte plan om de Zuiderzee droog te leggen. Maar wat Reuzenarbeid tot een waarlijk indrukwekkend boek maakt, zijn de schitterende foto’s van al die immense projecten, en dan met name de foto’s van Pieter Oosterhuis. ‘Eersterangs kunstwerken’, aldus Van der Ham. Oosterhuis fotografeerde de immense bouwputten, de wirwar van steigers, hijskranen en stoommachines, en de tientallen arbeiders, uitrustend, heel even, tot de fotograaf zijn werk had gedaan.

Hongerloon voor de polderjongens

We weten vrijwel niets van Oosterhuis. Zijn negatieven zijn allemaal verloren gegaan. We weten ook niets van die arbeiders, de talloze ‘polderjongens’, vooral afkomstig uit Sliedrecht en omgeving, die voor een hongerloon het loodzware sjouwwerk verrichten. En in de winter lag het werk ook nog eens stil, dan verdienden ze niets. De Rotterdamse arbeidsinspecteur Van IJsselstein constateerde ‘dat het overgroote deel der rijswerkers, steenzetters en grondwerkers niets kan overhouden, zelfs niet voor den winter (…) Voorbeelden te over zijn er van lieden die zich zelfs de kosten van warm eten ontzeggen en op brood en koffie leven, om hun grote gezinnen, die zij vaak slechts enkele weken in het jaar terugzien, het allernodigste te geven.’

De polderjongens waren rond 1900 verdwenen. Ze werden vervangen door graafmachines. De fotografen verdwenen ook en hun werk, duizenden foto’s, trof hetzelfde lot. De meeste kwamen terecht in het archief van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs, maar toen dat op een gegeven moment geld tekort kwam, werd de hele collectie voor een habbekrats verkocht. Van der Ham is al dertig jaar naar die foto’s op zoek, met dit schitterende boek als resultaat.