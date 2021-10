Eén non-fictieboek en psychologische romans op shortlist Boekenbon Literatuurprijs 2021

Shortlist Boekenbon Literatuurprijs 2021

De prijs is de opvolger van de AKO Literatuurprijs en een van de grootste literaire prijzen in Nederland; de winnaar kan rekenen op het prijzengeld van 50 duizend euro en veel media-aandacht. Een jury van beroepslezers (onder leiding van juryvoorzitter Winnie Sorgdrager) kiest het beste Nederlandstalige literaire boek.

Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen fictie en non-fictie. Dit jaar dingt slechts één non-fictie boek mee; Het boek Daniel is een journalistiek werk waarin auteur Chris de Stoop de brute roofmoord op zijn oude oom beschrijft. De jury noemt het ‘een pleidooi voor compassie en empathie’.

Psychologische romans

Esther Gerritsen en Peter Terrin schreven twee sterke psychologische romans. In De terugkeer legt Gerritsen de spanningen bloot binnen een gezin waarvan de vader onder raadselachtige omstandigheden om het leven is gekomen. Op tragikomische wijze fileert Gerritsen de complexiteit en absurditeit van menselijke relaties, aldus de jury. Al het blauw van Terrin is ‘een intense, melancholische roman over de onontkoombare noodzaak van verbinding’ en gaat over de aantrekkingskracht tussen een jonge jongen en een iets oudere vrouw, die beiden uit hun eigen leven willen losbreken.

De getroubleerde jongeling staat centraal in de romans van Wessel te Gussinklo en Tobi Lakmaker. In Terug naar de Hartz wordt het verhaal vervolgd van Ewout Meijster, de bijzondere jongen uit De hoogstapelaar, waarmee Te Gussinklo in 2019 deze prijs al eens won. Volgens de jury zuigt Te Gussinklo je onweerstaanbaar mee in de gedachtenwereld van een vertwijfeld individu. Hetzelfde is te zeggen over debutant Tobi Lakmaker die in De geschiedenis van mijn seksualiteit beschrijft hoe verwarrend seks, gender en liefde kan zijn. ‘Een kwetsbaar debuut over de zoektocht naar intimiteit,’ stelt de jury.

De vijf genomineerde boeken werden gekozen uit maar liefst 495 ingezonden titels (verschenen tussen 1 juli 2020 en 30 juni 2021). Donderdag 11 november wordt de winnaar bekend gemaakt.