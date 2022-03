Een nieuwe literatuurprijs en nog steeds geldt: Nederlanders worden eerder bekroond dan Vlamingen

Donderdagavond werd voor het eerst de Boon uitgereikt, de nieuwe, jaarlijkse literatuurprijs die wordt gefinancierd door de Vlaamse overheid. Met een bedrag van twee keer 50.000 euro, éénmaal voor de categorie fictie/non-fictie en éénmaal voor kinder- en jeugdliteratuur, is de Boon daarmee in een klap een van de grootste literaire prijzen in het Nederlandse taalgebied. Wat de Boon wil, is ‘literatuur in Vlaanderen zichtbaarder en vanzelfsprekend maken’, aldus de organisatie, ‘auteurs en illustratoren de erkenning geven die ze verdienen, en verleiden tot het lezen, lenen en kopen van boeken.’ Met zo’n naam, met een dergelijk prijzengeld, moet dat geheid goedkomen.

Marieke Lucas Rijneveld, toch een beetje het Wunderkind van de Nederlandse literatuur, ging in de eerste categorie met de prijs aan de haal; de Vlaming Pieter Gaudesaboos mocht die voor jeugdliteratuur in ontvangst nemen. Een mooie verdeling tussen Nederland en Vlaanderen zou je zeggen. Maar een blik op de shortlist van de categorie fictie/non-fictie doet de wenkbrauwen rijzen. Want tussen de vijf genomineerden bevond zich niet één Vlaming. Dit geldt overigens ook voor de shortlist van de Libris Literatuur Prijs.

En kijken we naar poëzieprijzen, dan valt op dat de grootste prijs in Nederland al jaren aan een Nederlander wordt toegekend (de laatste keer dat een Vlaming won, is minstens tien jaar geleden). De Herman de Coninckprijs ging dit jaar naar Tijl Nuyts, een Belg, nadat die prijs in de vier jaren daarvoor aan Nederlanders werd uitgereikt. Wat is dat toch? Zouden er afgelopen jaar in België geen goede prozaboeken verschenen zijn? En hoe zit dat wat de essayistiek en non-fictie betreft; zouden de Belgen het ook daar afleggen tegen de Nederlanders? Ik weiger het te geloven.

Toen ik onlangs verschillende boekhandels in Antwerpen bezocht, viel me op dat de Nederlandse auteurs de prominente plekken opeisen. Zo lagen er stapels Lale Gül (nog altijd). Daar stak het stapeltje Peter Verhelst toch wat karig bij af en dat kwam niet alleen door de dikte van zijn boek (ik hoop maar dat het door de verkoop kwam). De tafels lagen vol met Toon Tellegen of Rutger Bregman (ook die nog steeds), Rijneveld en Tobi Lakmaker. Het was kortom alsof ik Scheltema of Donner binnenliep. Omgekeerd heb ik dat nog nooit meegemaakt, of hooguit met werk van Stefan Hertmans (maar die wordt dan weer door een Amsterdamse uitgever uitgegeven). Misschien bewijst dit alles vooral dat grenzen er niet toe doen. Maar was ik een Vlaams auteur, dan zou ik toch een beetje schrik krijgen.