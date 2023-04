Een nieuwe lichting zeer politieke hardcore is in opkomst, blijkt op het goedbezochte festival Roadburn ★★★★☆

Nicole Dollan­ganger Beeld Niels Vinck

Ze lijkt op een porseleinen pop uit grootmoeders antiekverzameling. Haar gezicht is bleek, ze draagt een wit kanten jurkje en het lijkt of Nicole Dollanganger ieder moment in scherven uiteen kan spatten op het podium van de Tilburgse jazzclub Paradox.

De Canadese zangeres speelt een geniaal rollenspel, want haar broze en dodelijk verlegen verschijning past perfect bij de bloedstollende liedjes die zij zingt, met een hoge en eng zuivere kinderstem. Heart Shaped Bed is bijvoorbeeld een romantische liefdesdroom, over een vrouw die haar geliefde meeneemt naar de bruidssuite van een motel met een bed in de vorm van een hart.

Dollanganger zingt breekbaar maar onwaarschijnlijk mooi naast twee zacht tokkelende Fender-gitaren: ‘Pretend it’s our wedding, pretend we just met.’ Halverwege slaat de sfeer om: de gonzende akkoorden worden dreigend en met een nog steeds spookachtige stem zingt Dollanganger hoe ze ontwaakt met een lijk in haar armen. Het publiek staat aan de grond genageld. Wat een beeldschone en loeispannende muziek maakt deze vrouw en waarom kenden we haar nog niet?

Dat juist Dollanganger een van de ontdekkingen is op Roadburn, zegt veel over de koers van het vierdaagse festival. Roadburn verkent nog altijd de heavy muziek, maar kijkt bij die zoektocht steeds verder en op grotere afstand van de dreunende gitaren. Er komt meer duistere folk voorbij, die niet hard is maar zeker wel heavy. De Spaanse Amaya López-Carromero zingt als Maud the Moth ook al zulke beklemmende liedjes, met een scherpe sopraanstem die ze met behulp van elektronica op sombere piano-akkoorden stapelt. De Engelse zangeres en violist Alison Cotton opent met de accordeonist Dawn Terry de poorten naar een mistig muziekverleden, met trage en mystieke folksongs die je een uur lang in de greep houden.

Veel onbekende namen

Het programma was misschien uit nood geboren: Roadburn had moeite de vertrouwde doom- en stonerrockbands te boeken, de grote namen die het Tilburgse festival de afgelopen 25 jaar een wereldwijde aanhang bezorgden. En die het vaste publiek steeds weer tegen het lijf hoopt te lopen. De publiekstrekkers zijn door coronajaren en inflatie nauwelijks beschikbaar of te duur. Het affiche oogde dit jaar anders: heel veel onbekende namen en dus aanstormend talent.

De verjonging past het festival uitstekend. Roadburn vierde altijd al het experiment en de onaangepaste muziek, maar editie 2023 voelt door de toestroom van al die nieuwe undergroundbands extra urgent.

Politicus op drift

Dat er momenteel veel mis is in de wereld, merk je aan de opmars van een nieuwe lichting zeer politieke hardcore. Zo maakt de Amerikaanse band Chat Pile metal-achtige postpunk met een duidelijke boodschap. De nummers van het steengoede debuutalbum God’s Country winnen aan zeggingskracht door de manier waarop zanger Randy Heyer ze het publiek in slingert. Hij paradeert over het podium als een politicus op drift en declameert zijn teksten over armoede en ongelijkheid op metalige gitaarriffs.

Het Canadese Ken Mode gaat al langer mee, en geeft een minstens zo krachtige show in de Koepelhal naast het Tilburgse spoor. Hun onverantwoord harde hardcore wordt zo maniakaal gespeeld dat je kippevel in je nek krijgt: dit is niet zomaar wat spelen in een bandje, maar een halszaak. Wat een overdonderende show.

Of het nu extreem luid is of engelachtig zacht: het publiek zuigt het allemaal op als een spons. Bij alle podia staan alle dagen lange rijen, al vanaf de eerste optredens rond het middaguur. Als editie 2023 iets aantoont, dan is het dat er grote honger is naar muziek die niet wil behagen maar iets wil vertellen. Muziek ook die misschien een houvast kan bieden in onzekere tijden. De rol van Roadburn is daarbij nog niet uitgespeeld.

Unieke gelegenheidsband Ook in geografisch opzicht zocht Roadburn de grenzen op. Het festival had twee nogal uiteenlopende bands gevraagd samen een muziekstuk te componeren en uit te voeren, als unieke gelegenheidsband. In de grote zaal van podium 013 verscheen zaterdagmiddag de Keniaanse noiseband Duma met het Braziliaanse metal- en punkgezelschap Deafkids. Wie rekende op een ziedende bak herrie, kwam bedrogen uit. De bands sleepten elkaar en het publiek mee in een hypnotiserende en percussieve trance, met twee tegen elkaar in slaande congaspelers. Daaroverheen baste de indringende stem van Martin Khanja, die door elektronische vervorming werd getrokken en daardoor alleen maar angstaanjagender werd.