Een nieuw museum, geïnspireerd op de pennestreken van Van Gogh en de rotsformaties bij Arles

La Tour, de blikvanger van de Luma Foundation in Arles. Het museum is ontworpen door Frank Gehry. Beeld Iwan Baan

Wie een prestigieus museum wil laten bouwen dat mag blinken en fonkelen, klopt nooit vergeefs aan bij Frank Gehry. De 92-jarige Amerikaanse architect ontwierp onder meer het Guggenheim Museum in Bilbao, het museum Fondation Louis Vuitton in Parijs en het Museum of Pop Culture (Seattle). Eind juni opende in het Zuid-Franse Arles zijn jongste museale ontwerp: La Tour (de toren).

La Tour is de blikvanger van de Luma Foundation, een experimenteel cultureel complex op een voormalig fabrieksterrein van 27 hectare aan de rand van het historische centrum van Arles. Zes voormalige fabrieksgebouwen dienen als ateliers en woonruimte voor kunstenaars. Ook zijn er zalen voor tentoonstellingen en grote installaties. In Arles is nu werk te zien van onder anderen Cy Twombly, Bruce Nauman, Sigmar Polke en Annie Leibovitz.

Luma is opgericht door Maja Hoffmann (65). In 2004 richtte deze Zwitserse mecenas, kunstverzamelaar, documentairemaker, impresario en zakenvrouw de Luma Foundation op om architectuur, kunst, natuur en design samen te brengen. Kunstenaars kunnen er experimenteren met het maken en tonen van nieuw werk, samen met collega’s, curatoren, wetenschappers en publiek.

Gehry heeft zich bij het ontwerpen van La Tour laten inspireren door de pennestreken van Vincent van Gogh. Beeld Iwan Baan

Gehry is een ‘architect van vrije vormen’, aldus initiatiefnemer Maja Hoffmann. ‘Ik had geen vooropgezette ideeën over de manier waarop de locatie moet worden ontworpen, maar ik had een bedoeling, een verlangen. Dus ik ging naar een architect die ik beschouw als een kunstenaar. Ik scheid architectuur niet van andere kunstvormen, ze zijn twee manieren van creëren die elkaar voeden als de symbiose zich voordoet op op het juiste moment en onder de juiste omstandigheden.’

het nieuwe museum-gebouw van Frank Gehry in Arles. Beeld Iwan Baan

Het ontwerp van La Tour is geïntegreerd met de tentoongestelde kunstwerken. ‘Kunst maakt deel uit van de structuur van het gebouw’, aldus Hoffmann. De toren is 56 meter hoog en telt 11.000 vierkante meter aan metalen panelen. Gehry heeft zich laten inspireren door de pennestreken van Vincent van Gogh, die in Arles zijn beroemdste schilderijen maakte, en door de Alpilles, de steile rotsformaties in de regio.