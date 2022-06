Een nieuw licht op Sylvia Kristel, die ‘onbegrepen’ werd en ‘opzettelijk klein gehouden’

Sylvia Kristel in 1974. Beeld Getty

Ze behoorde tot het gezelschap filmmakers en acteurs dat van de jaren zeventig een hoogtijperiode in de Nederlandse filmgeschiedenis heeft gemaakt. Maar meer dan bij bijvoorbeeld Wim Verstappen, Nouchka van Brakel, Willeke van Ammelrooy, Monique van de Ven en Rutger Hauer heeft bij Sylvia Kristel (1952-2012) altijd meer de persoon dan de professional in de belangstelling gestaan.

Daar kun je je wel iets bij voorstellen. De Utrechtse dochter van een hoteliersechtpaar was al beroemd voordat ze actrice was. Het fotomodel werd in 1973 op 20-jarige leeftijd, via de Nederlandse Miss Televizier-verkiezing, in Londen verkozen tot Miss Televisie Europa. Media-aandacht gegarandeerd.

Kristel had toen net haar eerste schreden op het acteerpad gezet en de opnamen voltooid van Pim de la Parra’s Frank & Eva, die twee maanden na het Londense evenement in première ging. Gelukkig toeval, perfecte timing. De actrice maakt in dat relatiedrama een niet onopgemerkt gebleven entree: tijdens de begintitels van de film zit ze onderuitgezakt naast Hugo Metsers in diens Citroën DS en leidt hem, een fles whisky stoer en verleidelijk aan de lippen, de inhoud ruimhartig morsend, zodanig af dat de auto tegen een andere tot stilstand komt.

Sylvia Kristel in de film Frank & Eva (1963).

Nog in datzelfde jaar verschenen in de Nederlandse bioscopen Because of the Cats (van regisseur Fons Rademakers) en Naakt over de schutting (Frans Weisz), twee films waarin Kristel opvallende bijrollen speelde. Via via kwam ze daarna terecht op de casting voor de hoofdrol van een Franse film waarvoor de makers geen Franse actrice konden strikken: te pornografisch. Ze kreeg de rol. De film, waarvan iedereen verwachtte dat het een flop zou worden, te ordinair, zou uiteindelijk bijna twaalf jaar onafgebroken draaien in bioscoop Triomphe aan de Champs-Elysées in Parijs.

Sylvia Kristel in Emmanuelle (1974).

Na haar hoofdrol in Emmanuelle volgden nog bijna zestig hoofd- en bijrollen in films over de hele wereld, maar van Emmanuelle, een personage in een softpornofilm, is Sylvia Kristel nooit meer losgekomen.

Onbegrepen en opzettelijk klein gehouden

Dat laatste vinden schrijver Jeremy Richey en filmdistributeur Nico Bruinsma, beiden werkzaam in de Verenigde Staten, onterecht. Voor hen is Kristel de ‘vrouwelijke personificatie van de seksuele revolutie die in de jaren zeventig woedde in Nederland, Frankrijk, Italië en andere Europese landen’. En: ‘Veel meer dan een doorsnee sekssymbool is Sylvia Kristel een icoon van de tegencultuur, totaal anders dan alles wat de filmwereld tot dan toe te zien had gegeven. (...) Een uniek persoon, vaak onbegrepen en opzettelijk klein gehouden.’

Daarom zijn er nu een fraai uitgegeven boek en een blu-raybox met vier films waarin Kristel speelde in de periode 1974-1978.

Auteur van het boek Sylvia Kristel – From Emmanuelle to Chabrol is Jeremy Richey, een in Indiana geboren Amerikaan. Hij ontdekte de actrice als tiener in de jaren tachtig op VHS-banden in zijn plaatselijke videotheek. Zijn fascinatie groeide uit tot een blog in de beginjaren van deze eeuw (op MySpace) en mondde uit in een 340 pagina’s tellend koffietafelboek. Het boek is, schrijft Richey in zijn voorwoord, géén biografie. Met het bekende respect neemt hij afstand van Kristels autobiografie uit 2007 (Naakt) en de biografie van journalist Suzanne Rethans uit 2019 (Begeerd en verguisd). Hij bespreekt in plaats daarvan de 23 films die Kristel heeft gemaakt tussen 1973 en 1981, het jaar waarin zij de overstap naar Hollywood maakte en het met haar carrière in meerdere opzichten bergafwaarts ging.

Boekcover From Emmanuelle to Chabrol.

Goed van het boek, heel goed zelfs, is dat aan de hand van die films een gedegen en interessante cultuurgeschiedenis van een decennium is geschreven, ‘een unieke periode in de filmgeschiedenis en populaire cultuur’. Richey heeft voor het boek een aantal betrokkenen van destijds uitgebreid geïnterviewd, onder wie regisseur Pim de la Parra, acteur Joe Dallesandro (bekend van zijn samenwerking met Andy Warhol) en regisseur Just Jaeckin (Emmanuelle). In elk hoofdstuk waaiert zijn historische overzicht weids uit voorbij Kristel. Zo gaat het in het hoofdstuk over Frank & Eva ook uitgebreid over het feminisme in die jaren, iets wat je in je argeloze herinnering toch niet direct associeerde met de vrijpostige De la Parra-film. Maar Richey slaagt erin maatschappelijke bewegingen en (pop)culturele ontwikkelingen voortdurend tot een geheel samen te brengen waarin Kristel steeds weer opduikt.

Voorvechter van het feminisme

Richey: ‘Feministisch pionier (en schrijver, red.) Camille Paglia noemde Sylvia Kristel ooit ‘een utopische droom over exotische genoegens’. En inderdaad had Sylvia iets opmerkelijk buitenaards. Haar carrière hield gelijke tred met generatiegenoten die net als zij het stempel sekssymbool droegen. Maar anders dan zij riep Sylvia vooral herinneringen op aan vroege filmpioniers als Pola Negri, Marlene Dietrich, Louise Brooks en Greta Garbo. Sylvia bleef haar hele carrière een enigma. Ze was beslist een sekssymbool, maar aan de erotiek die ze schijnbaar als vanzelf uitstraalde, lag een intellectuele nieuwsgierigheid ten grondslag die haar tot een voorvechter maakte van de derde feministische golf, waarvoor Paglia model stond.’

Dvd-box Sylvia Kristel 1970s Collection.

Zo bezien valt de keuze van de vier films in de blu-raybox Sylvia Kristel 1970s Collection een beetje tegen. De vier Europese films zijn bedoeld als kennismaking voor het Amerikaanse publiek. Kristel, die na Emmanuelle overladen werd met aanbiedingen van dubieuze mannen voor dubieuze rollen in dubieuze films, was geïnteresseerd in rollen in een ander soort film. Ze zou uiteindelijk in een aantal zogeheten arthousefilms spelen, onder regie van onder anderen Claude Chabrol, Walerian Borowczyk en Alain Robbe-Grillet.

Sylvia Kristel in Julia (1974).

Van die laatste is Le jeu avec le feu (1975) opgenomen in de box. Robbe-Grillet (1922-2008) was behalve gerenommeerd schrijver ook lid van het chique en gezaghebbende taalinstituut Académie française. Zijn filmoeuvre laat zich het best omschrijven als een combinatie van satire, absurdisme en voyeurisme. In de beste momenten doet het denken aan de Nederlandse jarenzeventig-tv-serie Herenleed (met Cherry Duyns en Armando), maar veel beste momenten kent Le jeu avec le feu niet. Kristel speelt er een kleine bijrol in als een van de vrouwen die door een gezelschap merkwaardige mannen van straat worden geroofd om te figureren in curieuze tot ranzige scènes in een theater annex bordeel. En dat alles is dan, zo zou je kunnen concluderen – al blijft dat bij Franse kunstzinnige films uit de jaren zeventig altijd een gok – de fantasie van de in de openingsscène voorlezende kasteelheer Philippe Noiret. In een opmerkelijk interview bij de film doet Robbe-Grillets weduwe Catherine, zelf vermaard schrijver, alle bedenkelijke scènes tussen de dan 45-jarige Noiret en zijn te pas en te onpas naakte filmdochter (de 23 jaar jongere Anicée Alvina) af als grappige, kunstzinnige satire. Het interview vond plaats in 2013.

Alpenglühn in Dirndlrock

Nog wat dubieuzer is Julia, een film uit hetzelfde jaar als Emmanuelle, gemaakt door Sigi Rothemund, de regisseur die ook titels als Drei Bayern in Bangkok en Alpenglühn in Dirndlrock op zijn geweten heeft. Kristel is het buurmeisje dat in de zomerse coming of age van een jongeman de doorslaggevende rol speelt.

In Pastorale 1943 (1978).

Dan zijn de twee Nederlandse films in de box een eiland van goede smaak. In Pastorale 1943 (1978), een van de beste Nederlandse speelfilms over de Tweede Wereldoorlog, speelt Kristel een kleine bijrol als lerares Engels op een middelbare school van het dorp waarvan regisseur Wim Verstappen zo gevoelvol de vele knullige, maar fatale oorlogsverwikkelingen schetst. Haar personage, dat in het verzet zit, wordt ervan verdacht te heulen met de Duitsers. Kristel houdt zich in de beperkte tijd dat ze te zien is, staande in het uitstekende acteursensemble van de film.

Afkeer van de filmwereld

De vierde film, Mysteries (1978), is een zich traag voortslepend kostuumdrama naar een verhaal van Knut Hamsun. Rutger Hauer is een lijkbleke, schatrijke vreemdeling die in een kustdorpje zijn laatste levensdagen komt slijten en er voor de nodige reuring zorgt. Kristel is een hautaine femme fatale die bijdraagt aan zijn ondergang. Net als de andere acteurs heeft ze moeite met de gedragen acteerstijl die blijkbaar van de acteurs werd verlangd.

De films tonen, kortom, geen groots acterende Kristel. Wel zijn ze illustratief voor de rode draad in Kristels carrière, waarin ze vaak moeite had de juiste keuze te maken: in het buitenland lagen de kansen en het geld, maar werd ze keer op keer getypecast; in Nederland waren serieuzere rollen beschikbaar maar was er nauwelijks geld. Al kun je je afvragen of er een goede keuze bestaan zou kúnnen hebben. In een ongedateerd interview bij de film Pastorale 1943 benadrukt Kristel haar afkeer van de filmwereld, met alleen maar ‘walgelijke, ijdele mensen'. Gevraagd naar haar ambitie zegt de actrice, vermoedelijk destijds nog pas in de twintig: ‘Hoe zing ik het verder uit?’ Misschien was de persoon inderdaad interessanter dan de actrice.

Sylvia Kristel, the 1970s Collection is verschenen bij Cult Epics. Jeremy Richey: Sylvia Kristel, from Emmanuelle to Chabrol. Turnaround; 352 pagina’s.

(On)beschikbaar De filmbox is zoals dat heet verzorgd uitgegeven en voorzien van een aantal interessante interviews en gesproken commentaar bij elk van de vier films. De keuze van de films, verklaart distributeur Nico Bruinsma per e-mail, is mede tot stand gekomen op basis van de beschikbaarheid van de films: ‘Ik ben altijd een fan geweest van het werk van Alain Robbe-Grillet. Ik had ook graag Walerian Borowczyks La marge en Claude Chabrols Alice in de box gehad, maar die waren om uiteenlopende redenen onhaalbaar. Jeremy Richey, de auteur van het boek, tipte toen Julia, die bij nader inzien meer is dan een simpele exploitatiefilm.’