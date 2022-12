Een Nederlandse Fernando uit 1976? Die is naar de Abba-hit vernoemd

There was something in the air that night

the stars were bright, Fernando

Abba (1976)

Fernando.

Het moet voor Abba een hele klus zijn geweest om een zoetsappig liedje als Fernando, vol nostalgische verlangens, te situeren in een bloederig Mexicaans conflict. Maar als de Zweed Björn Ulvaeus eenmaal zo’n ‘klein verhaaltje’ in zijn hoofd had, dan schreef het zich vanzelf.

In The Complete Abba wordt Ulvaeus geciteerd door muziekpublicist Simon Sheridan: ‘Ik lag buiten op een zomeravond, starend naar de sterren en plotseling kwam het tot me.’ Wat tot hem kwam, was een verzonnen vertelling over twee oude vrijheidsstrijders uit de Mexicaans-Amerikaanse oorlog (1846-1848) van wie er eentje Fernando heette. Samen keken ze terug hoe ze als jonge mannen niet bang waren om dood te gaan. Want het ging om de goeie zaak, ‘for liberty, Fernando.’ Ze zouden het zo weer doen.

Aan de muziek hoefde medecomponist Benny Andersson amper iets bij te dragen. Fernando bestond namelijk al als liedje op een soloplaat van Anni-Frid Lyngstad, de andere Abba-zangeres naast Agnetha Fältskog. Die Zweedse uitvoering was een banaal liefdesverhaal, vernoemd naar een barman van hun vaste kroeg in Stockholm. Leuk voor de thuismarkt, maar Ulvaeus vond dat ze internationaal in tekstuele zin met iets beters op de proppen moesten komen.

Fernando, de Zweedse versie.

En hij kreeg gelijk. Fernando werd een van de allergrootste hits van Abba, net na Dancing Queen. In Nederland stond het nummer in 1976 drie weken op nummer één en kreeg een record aantal jongens de naam Fernando: zestien. Dit record werd in 1993 verbeterd tot 25, toen zonder enige aanleiding.

In de loop der jaren ontstond er discussie over de historische juistheid van Fernando. En dat betrof niet het gebruik van de panfluit, een typisch Zuid-Amerikaans instrument, om het geheel een Mexicaanse sfeer te geven. Ulvaeus, ooit afgestudeerd in handelsrecht, was zelf degene die de geschiedkundige verwarring in gang zette.

In het boek 1,000 UK Number One Hits van Jon Kutner en Spencer Leigh zei hij dat het niet om twee veteranen uit de Mexicaans-Amerikaanse oorlog ging, maar uit ‘de guerrillaoorlog in Mexico’. Hiermee zou hij dus doelen op een bloederige gebeurtenis van zestig jaar later, de Mexicaanse Revolutie van 1910, met een geschat dodental van één miljoen.

Abba in 1976. Beeld Getty

Ondanks het bloedvergieten werd die revolutie zeer geromantiseerd, onder meer in speelfilms. Vooral de guerrillastrijders Emiliano Zapata en Pancho Villa werden mythische figuren. Wellicht was het zomerse visioen van Björn Ulvaeus gebaseerd op deze twee nobele bandieten. Maar, zo ging het dispuut verder, waarom laat hij de twee vrienden de Rio Grande oversteken? Die grensrivier speelde een cruciale rol in het conflict tussen Mexico en Texas.

Voor de Australische televisie kwam Ulvaeus in 2008 nog een keer terug op de ontstaansgeschiedenis van Fernando. Hij zette definitief zijn eigen fout recht: het nummer ging over twee kameraden die gevochten hadden tijdens de Mexicaanse Revolutie, samen met Zapata - en daarmee basta.

Overigens heeft deze discussie Mexico zelf nooit bereikt. Daar maakte het niemand een bal uit om welke oorlog het ging. Fernando schoot er regelrecht naar nummer één in de hitparade en bleef daar vijf weken staan.