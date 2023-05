Een mooie, kwetsbare film die niet alleen over het dubbelleven van haar opa, maar ook over de maker zelf gaat

Ieder huisje heeft zijn kruisje en over dat van haar familie maakte Anne Vaandrager de documentaire Zon in de nacht (VPRO). Haar opa viel op mannen, maar leidde 23 jaar lang een dubbelleven terwijl hij getrouwd was met haar oma. Vaandrager kwam er op 15-jarige leeftijd achter, maar over dit alles werd in haar familie nooit gepraat. In Zon in de nacht praat ze, inmiddels filmmaker en 34 jaar oud, er eindelijk wel met haar familie over en dat levert een prachtige en kwetsbare film op.

In de korte documentaire wisselt Vaandrager fictieve scènes over het gezinsleven van haar opa en oma af met gesprekken met haar oudtante (de zus van haar opa) en haar vader (zijn zoon). Ook ‘praat’ Vaandrager met haar aan aids overleden opa (gespeeld door Eelco Smits), met wie ze onder meer reflecteert op haar gesloten vader. Haar opa was een bereisde en ‘vrije ziel’, die na zijn huwelijk veranderde in iemand die na een dag werken de aardappels op tafel verwachtte, typeert haar oudtante haar opa. Hij toonde weinig interesse in zijn kinderen.

Filmmaker Anne Vaandrager praat met haar vader in ‘Zon in de nacht’. Beeld VPRO

Sterk is de keuze voor acteurs Nazmiye Oral en Eelco Smits voor de rollen van haar grootouders, en het idee hun gesprekken met de regisseur op de set onderdeel te maken van de film. Oral en Smits spelen niet alleen geweldig, ze hebben ook persoonlijke raakvlakken met de thematiek en weten daardoor precies waar de spanning zit. Oral maakte zelf eerder de veelgeprezen toneelvoorstelling Niet meer zonder jou en een gelijknamige film, waarin ze met haar moeder en familie praat over taboes in hun gezin.

Als een therapeut krijgt Oral het met haar scherpe vragen voor elkaar dat Vaandrager niet alleen op zoek gaat naar de weggestopte gevoelens van haar vader, maar (hem) ook vertelt over die van haar. Ook als ze een keer zo gefrustreerd raakt door zijn gesloten we-praatten-er-gewoon-niet-over-houding dat ze eigenlijk even wil stoppen met draaien. ‘Zijn schaamte is mijn schaamte geworden’, zegt Vaandrager in het bijzijn van haar vader, ‘en daar wil ik van af.’ Uiteindelijk breekt ook haar vader. ‘Jij wil weten hoe het voelde’, zegt haar vader, ‘het voelde kut. Dat was het. En over kutgevoelens praat je niet. Hij heeft mijn moeder zo veel pijn gedaan.’

Als Smits nadien in een een-op-een gesprek zegt dat hij voelt dat de regisseur zelf ergens omheen draait, geeft Vaandrager toe dat ze (net als Smits en haar opa) zelf ook queer is. Zo gaat de documentaire, wellicht meer dan ze voorzien had, vooral over de maker zelf in plaats van over haar familie. En toch is de film geen particulier verhaal: Zon in de nacht gaat namelijk ook over generatieverschillen die in menig familie herkenbaar zullen zijn.