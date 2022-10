Een microkosmos van menselijk leed ontvouwt zich in ‘Pieces of a Woman’ ★★★★☆

‘Pieces of a Woman’ door TR Warszawa. Beeld TR Warszawa

Een vrouw aan stukken. Maar ook: meerdere facetten van een vrouw. Voordat Pieces of a Woman een hartverscheurende Netflix-film (2021) werd, was het een theaterproductie (2018), van het Hongaarse makersduo Kornél Mundruczó en Káta Weber. Internationaal Theater Amsterdam haalt die productie, met het Poolse gezelschap TR Warszawa, nu naar Amsterdam. Goede zet, want ook op toneel is dit verhaal adembenemend, en de voorstelling biedt bovendien een gelaagdheid waaraan zelfs de prachtige film niet kan tippen.

De Poolse Martha heet Maja, krachtig gespeeld door Justyna Wasilewska. En net als de film begint de voorstelling met die schokkend lange, verrassend intieme bevallingsscène, die uiteindelijk zo’n tragische wending neemt. Interessante gedachte wel, dat die veelgeprezen filmscène er zonder deze voorstelling niet was geweest. Andersom leent de voorstelling ook van film, met een indringende soundscape en horroreffecten.

De openingsscène wordt live gefilmd in een afgesloten decor: de beelden worden geprojecteerd op de buitenwand van het appartement. Dit is een breekbaar, haast metafysisch moment van het tot elkaar veroordeelde trio Maja, Lars en vroedvrouw Ewa. Wat binnen deze muren gebeurt zal hun levens voorgoed veranderen. En alleen zij waren daarbij.

De voorstelling heeft een sterker sociaal-maatschappelijke accent dan de film. Het verhaal speelt zich af in de arbeidersklasse van Warschau; hun schamele appartement onthult iets over de maatschappelijke status van het stel. En het kán zijn, al wordt dit nergens expliciet, dat dit hun kans op een probleemloze thuisbevalling verkleint. Nadat het is misgegaan voel je veel sterker: gerechtigheid in de vorm van geld maakt uit, in dit milieu.

Na het eerste deel vertrekken film en voorstelling elk in een andere richting. Waar de film inzoomde op Martha’s hoogstpersoonlijke helletocht van rouw en rebellie, zoomt de voorstelling juist uit naar de familiecontext: moeder, zusje, nicht, partners. Anders dan in de film krijgen ook zij een biografie, en flarden van een tragisch verhaal: vader is overleden bij een mijnongeluk, moeder worstelt met de vroege tekenen van dementie.

Wat volgt is een bij vlagen tergende familiebijeenkomst, met drankzuchtige schoonzoons en een onbeholpen moeder die het onmogelijk goed kan doen. Gevoelens van miskenning en oude pijn worden afgewisseld met momenten van toenadering en nostalgie: een dansje met de zus, een liedje achter de piano. Zo wordt de toeschouwer langzaam deel van het geheel, deel van deze familie. Maja is óók zus, dochter en (ex-)vrouw, en de vrouwen om haar heen hebben ook elk hun verhaal. Zo ontvouwt zich een microkosmos van menselijk leed, een slice of life van levens in de marge, van mensen die worstelen en ploeteren, en – ondanks alles – doorgaan.

Maja verliest haar dochter, maar ze is er zelf ook één. Meer dan over rouw gaat deze voorstelling daarover: over het leven. En over de liefde, die in gezinscontext zo ingewikkeld en onmogelijk, maar uiteindelijk onvermijdelijk is.