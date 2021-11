Een merkwaardig Holocaustsprookje met het hart op de juiste plaats ★★★☆☆

Persian Lessons.

‘Ik ben geen Jood, ik ben een Pers.’ Met die geïmproviseerde leugen weet Gilles (Nahuel Pérez Biscayart) tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn executie te ontlopen. Want, stom toeval: een hooggeplaatste nazi is net op zoek naar iemand die hem Farsi kan leren, omdat hij na de oorlog een restaurant wil openen in Teheran.

Hoe lang kan Gilles deze man bedonderen? Daar ligt de spanning in Persian Lessons, dat volgens de openingstitel is gebaseerd op ware gebeurtenissen. Regisseur Vadim Perelman maakt het het publiek nooit moeilijk, zo is in dit concentratiekamp ook ruimte voor banale kleinepiemelroddels.

Dat het verhaal toch zwaarte krijgt, is te danken aan acteur Pérez Biscayart, als de man die de kans ziet zijn eigen huid te redden en die steeds meer lijdt onder het drukkende besef dat anderen minder geluk hebben. Persian Lessons is een merkwaardig Holocaustsprookje, met – uiteindelijk – wel het hart op de juiste plaats.