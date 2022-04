Een Matthäus-Passion met poppen: een knappe prestatie, maar het werkt niet overal ★★★☆☆

Sopraan Claron McFadden (rechts) zingt ‘Erbarme dich’ uit Bachs Matthäus-Passion. Beeld Peter Lodder

‘Valt best mee, toch, zo’n kruisiging?’ De vraag van Bart Schneemann, hoboïst en voorman van het Nederlands Blazers Ensemble, wordt beantwoord met juichend applaus. Het Enschedese publiek in het Wilminktheater is opgetogen na de première van de blazersversie van Bachs Matthäus-Passion. Componist en trombonist Arjan Linker (22) smolt de passie om tot een stuk van zeventig minuten voor blazers, drie snaarinstrumenten en twee zangers.

Met dansers en poppen erbij is het een multidisciplinair spektakel. Bij iedere voorstelling doet er een lokaal amateurkoor mee. Recht uit het hart zingend, staat het Ecok Concertkoor in Enschede niet garant voor een smetteloze uitvoering.

Er zijn passages weggelaten en door elkaar gehusseld. Jezus wordt aan het begin levend van het kruis gehaald, de omgekeerde volgorde. Dan zingt een lam als Jezus Nehmet, esset, das ist mein Leib. Een efficiënte vondst; het lam Gods offert zichzelf alvast. De suikerspin-achtige ‘ingewanden’ worden gulzig verorberd door de disgenoten.

Jezus, het lam en nog een vrouw – degene die later Erbarme dich zal zingen – zijn poppen van de Duda Paiva Company. Gemaakt van schuimrubber kunnen ze tot een bal worden opgerold. Eenmaal uitgevouwen zijn het sculpturen met goedgelijkende spierdefinitie.

Zowel de toch al expressieve dansers als de zangers laten de poppen bewegen – een knappe prestatie. Brengen de bewegende poppen het lijdensverhaal tot leven? Jawel, maar ‘Mein Gott’ als uitroep van een schuimrubberen vrouw is vooral lachwekkend. Weg effect – dat van eventuele identificatie – van de verder ontroerend uitgevoerde aria: krachtig maar kwetsbaar is sopraan Claron McFadden, klaaglijk klinkt de vioolpartij gespeeld door Ghaeth Almaghoot op doedoek.

In de basaria Mache dich zingt niet de gesmeerde bariton Rick Zwart, maar speelt de trombone (bravo, Brandt Attema). Beurtelings gaan verschillende artiesten even met gespreide armen voor het grote witte kruis staan. Ze wassen erna hun handen, die onder een lichtbundel bloedrood kleuren: zondaars zijn we allemaal.