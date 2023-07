Een magisch moment, als de hoge fluittonen van Gareth Lubbe beginnen te stijgen en dalen ★★★★☆

Vanaf links: altviolist en boventonenzanger Gareth Lubbe, componist Vanessa Lann en violist Tosca Opdam. Beeld Melle Meivogel

Negen dagen lang baadt het Prinsenhof in Delft weer in muziek. Het voormalige kloostercomplex – een plek van een belangrijk stuk vaderlandse geschiedenis: de trap waar Willem van Oranje in 1584 werd doodgeschoten door Balthasar Gerards – is inmiddels voor de 26ste keer het toneel van het Delft Chamber Music Festival, dat nog tot en met vrijdag duurt.

In 1997 werd het festival opgericht door violist Isabelle van Keulen. Na tien jaar nam violist Liza Ferschtman de artistieke leiding over en sinds 2021 is die in handen van pianist Nino Gvetadze. Zij heeft het gevoel van vriendschap en saamhorigheid, tussen musici én publiek, weten te behouden.

Het thema dit jaar is niet superorigineel, maar breed genoeg voor een kleurrijke invulling: ‘Op reis’. Zo ‘reis’ je als publiek tijdens het slotconcert onder andere naar het Wenen van zowel Schubert als Schönberg. Amerika staat op het programma: dé aanleiding voor muziek van Dvorák, die drie jaar directeur was van het conservatorium in New York. En natuurlijk spreken de invloeden van spiritualiteit en religie (Bach en Bruckner) en andere landen en culturen ook altijd tot de verbeelding. Zo bevat het openingsconcert vrijdagavond twee werken die geïnspireerd zijn door de muziek van de Roma.

In de Van der Mandelezaal, het voormalige voorplein van het Prinsenhof en nu een met glas overkapte ruimte, speelt Gvetadze samen met Frederieke Saeijs (viool) en Harriet Krijgh (cello) het Zigeunertrio – de traditionele maar sociaal-maatschappelijk incorrecte bijnaam van het Pianotrio nr. 39 – van Joseph Haydn. Het derde en laatste deel is een leuk stukje Roma-violistiek in een weliswaar puik gespeelde, maar iets te nette mal. Nee, dan Brahms’ Eerste pianokwartet. Wat betreft intonatie is het niet perfect en vooral in de finale wordt er wel erg hard ingehakt op de snaren. Maar de drie strijkers (Candida Thompson, viool, Gareth Lubbe, altviool en Krijgh) gonzen en glunderen aan de zijde van de vleugel van de zoals altijd poëtisch spelende Gvetadze.

Boventoongezang

Een andere eend in de bijt vrijdagavond is de korte verzameling The Red Violin Caprices van John Corigliano, die hij uit zijn eigen muziek voor de film The Red Violin extraheerde. De Zuid-Afrikaanse altviolist, violist en boventonenzanger Lubbe maakte er een niet bijster interessant arrangement van; de virtuositeit van de caprices raakte ondergesneeuwd.

Wat wel de aandacht trekt, is zijn eigen boventoongezang die hij incorporeerde. Hiermee is Lubbe het meest exotische van de avond. We kennen het boventonengeluid inmiddels wel (denk aan de Mongoolse muzikanten onder het Rijksmuseum in Amsterdam), maar het blijft ongelofelijk. Na zachte uitroepjes van verbazing hangt het publiek aan zijn lippen. Het is magisch wanneer boven de grondtoon de formanten (heel hoge fluittonen) zich losmaken en beginnen te stijgen en te dalen.

Keltische traditie

Hetzelfde, maar in mindere mate, doet Lubbe zaterdagavond, wanneer hij samen met violist Tosca Opdam de wereldpremière speelt van And These Hands van de Amerikaans-Nederlandse componist Vanessa Lann. Speciaal voor het festival componeerde Lann dit stuk, waarbij ze geïnspireerd was door het gevoel van ruimtelijkheid die het thema in haar opriep, en door een huwelijk dat ze bijwoonde. Tijdens die bruiloft was ze getuige van een Keltische traditie: het zegenen van de handen van het bruidspaar. Met dit in het achterhoofd is wat er gebeurt op het podium extra ontroerend.

De frêle gestalte van violist Tosca Opdam staat achter de zwarte vlakken van vijf lessenaars. Daarvan zijn er in totaal tien over de hele breedte van het podium neergezet. Opdam zet twee noten stevig aan, als een roep. Terwijl ze speelt, verschijnt Lubbe die Opdams roep op altviool beantwoordt. Het lijkt een gesprek; met korte ritmische en melodische figuren praten ze elkaar na en tegen. Telkens schuift Lubbe wat op, onderwijl een toon meezingend. Hoe dichter hij bij Opdam komt, hoe gestroomlijnder en vloeiender hun samenspel wordt.

Hevig geconcentreerd laten de musici hun partijen in elkaar schuiven, de muziek wordt compacter. Het zingen ontroert minder dan het liefdevolle strijkersspel. Dan begint Opdam afstand te nemen, langzaam beweegt zij naar de andere kant van het podium en daarmee trekt ze de muziek weer uit elkaar. Nu kan niet iedere altviolist boventonen zingen, maar dit stuk moet zeker vaker worden geprogrammeerd.

Wonderschoon

Verder laat de sympathieke Ed Spanjaard het contrastrijke (muzikale) karakter van Willem Pijper horen, dat hij in vier minuten samenbalde in zijn Derde sonatine. Ook speelt hij met Saeijs de vroege, nog impressionistisch aandoende Eerste sonate voor viool en piano van Pijper. Een wonderschoon driedelig werkje waarin de musici de hoekigheid evenals vloeiende bewegingen laten uitkomen. Tot slot kleuren vier strijkers (Thompson, Saeijs, Lubbe en Ketevan Roinishvili) in het intense strijkkwartet Miserere van Louis Andriessen schitterend samen.

Delft Chamber Music Festival Klassiek ★★★★☆ Door Nino Gvetadze, piano, Tosca Opdam, viool, Gareth Lubbe, altviool en zang, Frederieke Saeys, viool, Ed Spanjaard, piano e.a. 28 & 29/7, Prinsenhof, Delft. Het festival duurt nog t/m 4/8.