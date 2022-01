Een liveverslag van Oudejaarsavond op tv: toch weer vochtige ooghoeken

Om 20:02 uur: In De TV-Kijker van het Jaar mogen we onze ‘tv-kennis’ van het jaar 2021 testen. Een uitzinnige Tijl Beckand (helaas géén Ruben Nicolai) is presentator van dienst. Luuk Ikink is van de partij voor de filmpjes en de diepte-interviews. Het eerste fragment draait om twee Lang Leve de Liefde-deelnemers, die een nieuwe definitie geven aan het woord ‘tongworstelen’. Tijl vraagt de kandidaten wat er ná dit fragment gebeurde. Dit wordt een topavond.

20:14: Reclame. Op NPO2 een bevalling van een zeeotter. Tijd voor een oliebol.

20:22: Terug naar De TV-kijker van het Jaar. John de Bever treedt op. Tijl interviewt een look­alike van Jamai, die in werkelijkheid gewoon beveiliger blijkt. Lachen natuurlijk.

20:32: Een Belgenmop van Tijl. Even plassen.

20:34: Schakelen naar NPO1. Matthijs Gaat Door! is voor één keer omgedoopt tot Matthijs Encore! (‘Een encore van Chansons! én Matthijs Gaat Door!’). De presentatie is in handen van hét doorbraakkoppel van 2021: Matthijs van Nieuwkerk en Rob Kemps. De studio is speciaal voor de gelegenheid omgebouwd tot Franse bistro, waar Matthijs en Rob verzoeken behandelen die voortkwamen uit hun succesprogramma. Een viering van Chansons! in plaats van chansons. Nu al gezellig.

20:46: Jeroen Krabbé wordt aangekondigd als de Nederlandse Gérard Depardieu en zingt een chanson. Op de andere zenders voornamelijk reclame.

21:14: Matthijs en Rob benoemen maar weer eens een blinde vlek in hun programma. Dit moet wel de gezelligste redactievergadering van een tv-programma ooit zijn.

21:23: De tijd begon te dringen, maar een aflevering van Matthijs Gaat Door! is natuurlijk niet compleet zonder André van Duin en Charles Aznavour. André zingt een eigen vertaling van Hier Encore. Toch weer vochtige ooghoeken.

21:31: Een op z’n zachtst gezegd enthousiaste Bart Peeters zingt samen met het koor van De Nationale Opera Les Lacs du Connemara. De rest van de studio klapt iets te voorzichtig mee.

21:33: Bart Peeters springt nu als een soort Snollebollekes door de studio. Duimen dat de hamstrings het halen. De studio klapt de handen inmiddels stuk. Tot zover, tot volgend jaar.

21:40: Wachten op The Masked Singer. Even de ABBA Sing-A-Long met Kees Tol en Romy Monteiro meepakken op NPO3. De sfeer komt er nu echt goed in.

21:55: Een zingende klok, een zingende oliebol én zingend vuurwerk, oftewel: tijd voor de oudejaarseditie van The Masked Singer! Gelukkig, tóch Ruben Nicolai.

22:25: Reclamezappen. Veronica blijkt de gemoedstoestand van de avond het treffendst te vangen, door achtereenvolgens American Psycho en Death Wish uit te zenden.

23:30: Jack van Gelder blijkt in het vuurwerkpak te zitten, met dusdanig grote veren dat jurylid Gerard Joling enigszins jaloers toekijkt.

23:55: Morgen de onthulling van de zingende oliebol, de zingende sneeuwpop en de zingende klok. Nóg een dag wachten. Nagelbijten.

23:57: Onmogelijke keuze tussen het Nationale Vuurwerk met Davina Michelle en het Nationaal Aftelmoment op NPO1, met de als vanouds spannende climax van de Top 2000. Giel Beelen kondigt Bohemian Rhapsody aan. Toch maar weer even zappen.

00:00: Op NPO3 wensen Jannes, Danny de Munk en Jeroen van der Boom ons een gelukkig nieuwjaar. Jan Smit en Romy Monteiro zingen Happy New Year.

00:14: Maagzuur van de champagne. Tv weer aan; Muziekfeest van het jaar kijken. Rob Kemps (Snollebollekes) treedt op. Op NPO1 een herhaling van Matthijs Gaat Door met Rob Kemps. RTL5 pakt uit met een registratie van een concert van Snollebollekes (in het dagelijks leven ook wel Rob Kemps). Even kijken wat SBS6 heeft. Ah, Snollebollekes in Concert. Nog maar een keer van links naar rechts.

01:49: Een registratie van Vrienden van Amstel Live op SBS6. Géén Rob Kemps. Enorme teleurstelling.

01:52: Nog één keer zappen. Op RTL7 zijn we nog niet geweest. De zender blijkt te hebben uitgepakt met een registratie van Snollebollekes Live in Concert. Rob Kemps, eindelijk!

02:58: Dromen over chansons in de feesttent. Wat een topavond.