Een liefdevol gesprek tussen een zelfverklaarde ‘wappie’ en een geloofsverlater ★★★☆☆

Simoon de Wit en André Joosten in ‘Een kosmische ontmoeting’. Beeld Barbara Medo

Door het groeiend aantal complotdenkers, mede mogelijk gemaakt door platforms als QAnon en zelfs fanatici in de Tweede Kamer, kennen we tegenwoordig allemaal wel iemand die overal een samenzwering in ziet. Regisseur Hanna van Mourik Broekman voerde gesprekken met mensen over hoe hun ideale wereld eruitziet en stuitte op zangeres en zelfverklaard ‘wappie’ Simoon de Wit. Zij gelooft dat de ‘elite’ een satanisch netwerk van pedofielen vormt, dat corona een hoax is en Trump onze verlosser. Van Mourik Broekman besloot De Wits haast dogmatische overtuiging te laten botsen met het wereldbeeld van kunstenaar en theatermaker André Joosten, die van zijn katholieke geloof is gevallen.

In een reconstructie van hun ontmoetingen in de afgelopen maanden, midden in een beweeglijk planetarium waar het publiek omheen zit, zien we hoe Joosten en De Wit toenadering tot elkaar proberen te zoeken. Ondanks de voorspelbare uitkomst, creëert regisseur Van Mourik Broekman met de dappere De Wit en de sensitieve Joosten in Een kosmische ontmoeting een liefdevolle en bij vlagen spannende dialoog.

Intimiteit en medemenselijkheid voeren de boventoon in deze georkestreerde collisie, waarin Van Mourik Broekman nu en dan als moderator optreedt. De regisseur laat de frictie tussen haar twee spelers langzaam opbouwen en laat ze tevens eigenhandig hun ideale wereld met lampen en engelenvleugels creëren.

Van de zichtbaar worstelende Joosten krijgen we een iets betere kijk op de ontwikkeling van zijn humanistisch perspectief. De Wit lijkt aan het eind, ondanks de vele woorden die ze gebruikt om haar kern te duiden, toch nog van een andere planeet te komen. De werkelijke oorzaak van haar transformatie wordt minder uitgediept, waardoor ze nog wat ongrijpbaar blijft. Maar misschien is dat precies wat de alien in haar (ja, echt) beoogde.