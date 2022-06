Een levendige, intuïtieve zoektocht naar betekenis in archiefbeelden van de goelag ★★★★☆

Hij was ‘daar’ geweest. De vader van schrijver Sana Valiulina (in 1964 geboren in Tallinn, in 1989 geëmigreerd naar Nederland) gebruikte dit eufemisme steevast als zijn krijgsgevangenschap in de goelag van Stalin ter sprake kwam. Daar: een woord om zijn herinneringen aan de hel voor zover mogelijk op afstand te houden. Het trauma resulteerde in een leven lang zwijgen.

Valiulina – begin dit jaar verscheen De boekhouder en de overste, haar allegorie op het huidige Rusland – kende daardoor eigenlijk alleen in grote lijnen de geschiedenis van haar vader Sandar. Die werd in 1942 gerekruteerd voor het Rode Leger, belandde in Duitse handen, werkte na D-Day zelfs als tolk voor de Amerikanen en gold na afloop van de Tweede Wereldoorlog in de ogen van Stalin als verrader. Tien jaar strafkamp was zijn deel, in gezelschap van miljoenen landgenoten.

Met Turn Your Body to the Sun onderneemt documentairemaker Aliona van der Horst (geboren in Moskou, opgegroeid in Nederland) een bijzonder geslaagde poging om die algemene, anonieme geschiedenis zo dichtbij mogelijk te brengen. Zoals ze met haar vorige documentaire, het schitterende Liefde is aardappelen (2017), na de dood van haar Russische moeder in haar eigen verleden dook, zo onderzoekt ze nu het Russische familieverleden van Valiulina.

Turn Your Body to the Sun is zorgvuldig opgebouwd uit herinneringen van Russische krijgsgevangenen. Ingekleurd archiefbeeld van Sovjetsoldaten die zich overgeven aan de nazi’s. Mannen in de goelag die elkaar verdringen terwijl ze graaien naar wat toegeworpen eten. Stalin en Hitler, hoofdverantwoordelijken voor vaders trauma, die voor een speech een slok water nemen: het geluid zo versterkt dat het lijkt alsof je naast ze op het podium staat. Foto’s en tijdschriftartikelen, persoonlijke brieven van vader aan moeder.

Terwijl Sana Valiulina met haar zus Dinar per trein naar het oosten van Rusland reist, het grondgebied van de voormalige strafkampen, ontwikkelt Turn Your Body to the Sun zich tot een levendige, intuïtieve zoektocht naar betekenis in die archiefbeelden. Er komen tientallen gezichten van mannen voorbij die hun vader hadden kunnen zijn. Met uitgebreide zooms en slowmotions volgt Van der Horst de blik van Valiulina, speurend naar details die in de verhalen van haar vader ontbraken.

‘Alles wat gebeurt, gebeurt niet met mij maar met iemand anders’, schreef Sandar Valiulina in een van zijn brieven. Op imposante wijze maakt Turn Your Body to the Sun een oorlogsgeschiedenis waarin het ‘ik’ werd vermorzeld toch klein, intiem en zelfs persoonlijk.