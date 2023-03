Een latex hand voor 55 duizend dollar: is het wel slim om deze filmrekwisieten te veilen?

In de rubriek Pics werpt filmrecensent Floortje Smit haar blik op de hedendaagse beeldcultuur.

Slecht nieuws: u bent te laat. De latex handen met hotdogvingers uit Everything Everywhere All at Once zijn verkocht. Net als de grote zwarte buttplug – excuus, de accountant-van-de-maand-trofee, bedoel ik – die een grote rol speelt in de film, en ‘Raccacoonie’, de wasbeer die een van de personages op het hoofd draagt.

Het was allemaal te koop tijdens een onlineveiling van productiehuis A24. De opbrengst ging naar een aantal goede doelen. Iemand betaalde 60 duizend dollar voor de ‘trofee’, de latex hand leverde 55 duizend dollar op. Negentien mensen boden op een steen met wiebeloogjes – die ging weg voor 13.200 dollar.

Wonderlijk dat Everything Everywhere All at Once genomineerd is voor elf Oscars, maar níét die voor production design, denk je als je in de veilingcatalogus kijkt. De rekwisieten lijken in ieder geval wel gemaakt voor verzamelaars. Die idiote donutpruik? Het bruinleren buiktasje met het roze varkentje eraan, dat een glansrol heeft in een actiescène? Het zijn heerlijke hebbedingen, instantcultspul, met die unieke combinatie van malligheid en zeldzaamheid die de hebberigheid van filmmemorabilia-liefhebbers aanwakkert.

Ondanks alle ‘joy’ die het spul volgens de regels van opruimgoeroe Marie Kondo ‘sparkt’ is het logisch dat A24 er vanaf wil. Probleem bij rekwisieten is dat ze zich nogal opstapelen, letterlijk, per productie. Vroeger werden dat soort zaken nog weleens gewoon bij het vuilnis gezet – de scrumdiddlyumptious repen uit Willy Wonka & The Chocolate Factory bijvoorbeeld, of de Death Star uit Star Wars. Maar in een wereld waarin de witte jurk van Marilyn Monroe 4,6 miljoen dollar oplevert, is een producent wel wijzer natuurlijk. De veiling van A24 laat zien dat het bedrijf in ieder geval gelijk de waarde inziet van hun inboedel, en niet pas decennia later.

Maar is dat echt zo? De verwachting is dat Everything Everywhere All at Once bij de Oscars de grote winnaar zal worden – dan kan degene die Raccacoonie heeft aangeschaft voor 90.000 dollar die waarschijnlijk voor méér verkopen op Catawiki.

En met die andere waarde heeft het bedrijf al helemaal geen rekening gehouden: wat echt historisch belang zal hebben valt zo snel nog niet goed in te schatten. De kans is groot dat een stuk Hollywood-geschiedenis nu in privécollecties is verdwenen. Oké, het ligt niet op een vuilnisbelt, maar het resultaat is straks hetzelfde: uit het zicht.