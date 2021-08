Een kronkelig libretto en eendimensionale personages: de opera Moby Dick stelt nogal teleur ★★☆☆☆

Josse De Pauw is gezaghebbend in de rol van Ahab. Beeld Kurt Van der Elst

Macht tegen machteloosheid, wit tegen zwart, krankzinnigheid tegen redelijkheid. Het vertrekpunt van Moby Dick, At last Queequeg Speaks is intrigerend. Regisseur Gorges Ocloo bedacht zijn ‘jazzy opera’ voor het Gents productiehuis LOD. Maandag, op de eerste dag van het festival O. (voorheen Operadagen) vond de Nederlandse première plaats in Theater Zuidplein in Rotterdam.

De cast is indrukwekkend, maar de voorstelling mist richting. In de eenakter zijn twee figuren uit de roman Moby Dick (1851) van Herman Melville tot elkaar veroordeeld in een onderwaterlimbo. Ze zijn verdronken nadat Ahab, de kapitein, door zijn wraakzuchtige obsessie met een grote witte potvis zijn bemanning de dood heeft ingejaagd. Seniel en tandeloos wordt hij verzorgd door een van zijn harpoeniers, Queequeg, in de buik van de walvis.

In het boek is Queequeg een heldhaftige getatoeëerde kannibaal uit Polynesië, hier een Afrikaanse prinses. Nu de scheepshiërarchie niet meer geldt, kan Queequeg, de prachtig zingende sopraan Nobulumko Mngxekeza-Nziramasanga, Ahab confronteren met zijn vernietigende hebzucht. De laatste, gezaghebbend geacteerd door Josse De Pauw, volhardt in zijn gelijk.

Dit duo verdient een minder kronkelig libretto en muziek die echt eer doet aan de magistrale taal van Melville. Helaas stranden de zanglijnen van componist Dominique Pauwels vaak in oninteressante herhalingen. Neem de litanie van afschrikwekkende witte dingen uit het hoofdstuk ‘De witheid van de walvis’, beeldspraak voor de vernietigende witte suprematie. Het wordt door de muziek ontkracht in plaats van benadrukt.

De instrumentale begeleiding door Toon Callier laat zich het best omschrijven als ingedikt geluidsontwerp. De gitaarriffs, verdwaalde bluesakkoorden en hysterische drums zijn nooit echt verrassend. Een schelle opname van het slavenkoor van Verdi voegt alleen maar irritatie toe.

Ook in de tekst zit weinig vaart. Brokjes Melville worden zonder duidelijke dramatische doeleinden voorgeschoteld. Waarom komt de achterdektoespraak van Ahab, waarmee hij zijn ondergeschikten overreedt op Moby Dick te gaan jagen, zo abrupt ten einde? De Pauw en de toeschouwers wordt een groots moment ontzegd. De eigen inbreng van Ocloo en de twee andere schrijvers is soms erg banaal (‘Ahab’s a dick.’).

Beide personages blijven eendimensionaal. Ahab, de gekwelde Shakespeareaanse antiheld, wordt gereduceerd tot een ordinaire schurk, een platte metafoor voor de witte veroveringsdrang. Over Queequeg komen we niet veel te weten, behalve dat ze woedend is op de kapitein. Na veel langs elkaar praten en schreeuwen kruipt Ahab tegen Queequeg aan en ze zingen samen een wiegenlied. Of dit een echte toenadering is of uitputting na hun onbeslist gevecht, blijft onduidelijk.