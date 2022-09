Een korte historie om te verklaren waarom het mannenpak nooit uit de mode zal raken

Het mannenpak is al menigmaal dood verklaard. Ik herinner me de jaren zeventig, die lekker liberale jaren waarin spijkerstof als een virus aan de klassieke combinatie van broek en jasje vrat. Maar zelden heb ik het pak zó dood verklaard horen worden als tijdens de recente lockdowns. Kledingwinkels die nota bene hun bestaan hadden gebouwd op de verkoop van pakken, gingen van de weeromstuit alleen nog maar casual kleding verkopen. De heersende opinie was dat geen man zich nog zou uitdossen in een pak. Driedelig, zegt u? Hahaha. In een wereld waarin alleen nog maar gezoomd zou worden, zou het elke dag casual friday zijn.

Alleen zitten de kledingwinkels die tijdens de lockdown loungekleding insloegen nu met de handen in het haar. De Nederlandse man wil namelijk gewoon weer een pak, of in ieder geval een jasje.* Ja, het klassieke pak is weerbarstiger dan iedereen denkt. Het houdt niet voor niks al meer dan twee eeuwen stand.

Het begon aan het Engelse hof. Daar was de schatkist van koning Charles II tegen het einde van de 17de eeuw leeg geraakt, onder meer dankzij al die militaire misperen tegen onze Michiel de Ruyter. De geborduurde jassen en gepoederde pruiken werden per decreet vervangen door lange jas, gilet, cravat (de voorloper van de stropdas) en knee breeches (pofbroek tot aan de kuit).

De versoberde uitdossing die Charles II bedacht, werd de blauwdruk voor het pak zoals we dat nu nog kennen. In al die jaren is daar nauwelijks iets aan veranderd, alleen de broek is langer geworden. Zelfs de positie van de knopen op het jasje werd al in de tijd van Charles II bedacht. Die werden op het rechterpand geplaatst zodat het jasje met de linkerhand kon worden geopend, om met de rechterhand het zwaard te kunnen trekken.

Statussymbool

Nadien is er van alles bij bedacht aan stoffen en kledingstukken, maar feitelijk is dat met de hand gemaakte jasje nog altijd het kompas waarop gevaren wordt. Kleding komt tegenwoordig van de lopende band. Off the rack of confectie noemen we dat. Bij die confectiekleding wordt wel op alle mogelijke manieren gesuggereerd dat het met de hand is gemaakt. Zo worden op de mouw van een jasje kissing buttons aangebracht, de overlappende knopen die lang het teken waren van maatwerk. Of de jasjes hebben elleboogstukken op ellebogen die niet eens de kans hebben gekregen om te verslijten.

Ambacht is een statussymbool. Het is als de Louis Vuitton-initialen op je tas: een vignet van welvaren. Voor een met de hand gemaakt pak tel je minimaal een bedrag van vier cijfers neer. Wat inderdaad licht ironisch is, want Charles introduceerde het juist omdat zijn schatkist leeg was – de knipogen die cultuurhistorie zo’n vermakelijk domein maken.

Maatpak

Een maatpak onderscheidt zich van confectiekleding omdat het met de hand gesneden en ingeregen is, volgens een uniek, op jou afgesteld patroon. In Engeland, de couveuse van de maatkleding, noemen ze dat bespoke. Naar je kleermaker op Savile Row ga je to bespeak a suit.

Tot Henry Poole in 1846 er zijn kleermakerij opende, was Savile Row een gewone woonstraat (Jules Verne laat in De reis om de wereld in tachtig dagen Phileas Fogg wonen op nummer 7). Vervolgens groeide Savile Row uit tot de golden mile of tailoring.

De kleermakers uit Florence en Napels keken het ambacht af van de tailors op Savile Row en gaven er vervolgens hun eigen draai aan. Wat de Engelsen bespoke noemen, heet in Italië su misura. Het verschil: Engelse kleermakers gebruiken zware stoffen (tweed), passend bij het klimaat. Vaak wordt er ook gewerkt met een stevig binnenwerk en met schoudervullingen. Italianen daarentegen proberen hun pakken zo licht en soepel mogelijk te houden, bijvoorbeeld door zijde in de wol te verwerken. Een voering is in Napels ook niet echt nodig, de mussen vallen daar in deze maanden van het dak.

Ander verschil: een Italiaans jasje is nauwer, zeker bij de taille. De Napolitaanse school voegt daar nog allerlei versiersels aan toe, zoals een buigend borstzakje (barchetta genoemd – bootje), glimmende knopen (Engelse knopen zijn mat) en de spalla manica a camicia, de even kostelijke als aanstellerige pofmouwtjes. Op hun manier zijn dat allemaal weer tekenen van vakmanschap, of in ieder geval herkenbare symbolen van maatwerk.

Polderstijl

Het grote voordeel van zo’n bespoke suit is dat het om je lichaam wordt geboetseerd, het camoufleert de mindere kanten. Tijdens de coronacrisis zag je tijdens de persconferenties het verschil tussen Mark Rutte en zijn secondant Hugo de Jonge. Ja, ze droegen allebei witte overhemden en donkerblauwe pakken. Maar waar De Jonge z’n pak van het rek had, droeg de premier overhemden van het Italiaanse Maffeis en pakken van Cesare Attolini, de top in Italiaanse tailoring.

Maar Attolini is niet voor iedereen weggelegd, daar hangt een pittig prijskaartje aan. Gelukkig hebben we in Nederland een oplossing bedacht in vertrouwde polderstijl: maatconfectie. Bij maatconfectie wordt een jasje niet van de grond af opgebouwd, maar wordt een bestaand jasje aan het lichaam van de drager aangepast. Dat proces is inmiddels zo verfijnd dat maatconfectie in de buurt komt van ouderwetse maatkleding. Wat fijn is, want maatconfectie slaat een veel minder grote deuk in je portemonnee: voor iets meer dan 600 euro ben jij de eigenaar van een maatconfectiepak.

In Amsterdam vind je veel adressen waar je voor dat bedrag terechtkunt (Atelier Munro, Pakkend), maar in steden als Rotterdam (Misura Sartoria), Utrecht (New Tailor) en Breda (Michael & Giso, de kleermaker van Klaas Dijkhoff) kun je evenzogoed terecht. Vaak wordt de stof geweven in Italië, maar wordt het jasje samengesteld in landen als Polen, India of China. De kleermakers zijn daar even bedreven als hun Italiaanse collega’s, maar met het ‘Made in Italy’-label is het als met een Mercedes: daar betaal je ook extra voor de ster op de motorkap.

Op verzoek kunnen kleermakers je initialen aanbrengen in een overhemd of in je pak, ook bij maatconfectie. Ooit was zo’n monogram bedoeld om overhemden te kunnen onderscheiden bij het wassen – ze waren tenslotte allemaal wit. Dat helpt tegenwoordig ook nog wel bij de stomerij, maar zo’n monogram functioneert nu vooral als een personalisering van je kledingstuk. Ik zou het zelf niet zichtbaar laten aanbrengen, omdat het dan oogt alsof er een vlieg op je mouw zit. Zo’n monogram kan prima aan de binnenkant, naast het label ‘Made in India’.

* Ik gebruik bewust niet de term colbert. Jean-Baptiste Colbert, naar wie het jasje naar verluidt is vernoemd, was namelijk als minister onder Lodewijk XIV verantwoordelijk voor het failliet van de Leidse lakenindustrie, dus die functionaris categoriseer ik onder de C van Cancel.