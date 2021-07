Een kolonne beroemdheden dartelt over de rode loper in Cannes terwijl Macron nieuwe maatregelen aankondigt

De cast van The French Dispatch op het filmfestival in Cannes. Beeld AFP

Het zal worden bijgezet in de annalen van het Cannes filmfestival: dat moment waarop de sterrenspeeltuin weer écht helemaal openging. Het is precies op de helft van de 74ste editie van twaalf dagen, als een speciale gala-bus een kolonne beroemdheden op de rode loper uitstort voor de wereldpremière van The French Dispatch. Het is het ensemble uit Wes Andersons wederom verbluffend gestileerde nieuwe komedie, die gaat over de zonderlinge reporters (en de even zonderlinge onderwerpen) van een in het fictieve Franse plaatsje Ennui-Sur-Blasé gehuisvest Amerikaans tijdschrift.

Het is joelen geblazen voor de drommen opeengepakte fans in het centrum van de Zuid-Franse badplaats, die gillen om Bill Murray, Tilda Swinton, Benicio del Toro, Adrien Brody, Mathieu Amalric, Owen Wilson en – bovenal – Timothée Chalamet. Het in een zilveren pak gestoken 25-jarige idool (Call Me By Your Name) breekt al dartelend met alle lokale virus- en selfie-etiquettes, door met zo veel mogelijk al of niet gemondkapte fans op de foto te gaan.

Timothée Chalamet op de rode loper in Cannes. Beeld Getty Images

Het mag weer. Of eigenlijk mag het niet. Maar, zo weten ook de beveiligers langs de loper: sterren laten zich nu eenmaal niet terugfluiten. En het Amerikaanse tieneridool Chalamet is ook hier een uitzonderlijk geliefd acteur, die in vloeiend ratelend Frans (z’n vader komt uit Frankrijk) de ene na de andere cameraploeg van haastige quotes over z’n werk voorziet, met ‘plus grand réalisateur’ Anderson. ‘C’était super! C’était un rêve! C’est un grand honneur!’

Tijdens de galapremière kondigt president Macron vanuit Parijs de nieuwe verscherpte virusbeperkingen aan, nodig vanwege de ook hier ophoog geschoten besmettingscijfers. Maar die beperkingen raken het festival niet: men kan rustig voort met het ietwat curieuze deurbeleid dat bepaalt dat je voor sommige bioscoopzalen wel negatief moet zijn getest en voor andere weer niet. Andersons ensemble is niet volledig: uitgerekend de Franse ster Léa Seydoux zit thuis, vanwege een coronabesmetting.

De in de competitie voor de Gouden Palm opgenomen film van de Amerikaan blijkt een traktatie voor de liefhebber van zijn werk. De film is mogelijk nóg verfijnder en weldadiger geïllustreerd dan anders. Hij is al in 2019 opgenomen in en om het Franse plaatsje Angoulême, dat daarvoor wel een complete make-over à la Anderson onderging en werd teruggebracht naar de jaren zestig (zoals Anderson ze zich inbeeldt).

Het verhaal is opgedeeld in hoofdstukjes, waarin onder meer een wegens moord veroordeelde schilder (Del Toro) en een jonge Franse studenten-revolutionair (Chalamet) worden gevolgd voor een artikel in het tijdschrift The French Dispatch, dat na het overlijden van de hoofdredacteur (Murray) het allerlaatste nummer voorbereidt. Met de stoet vluchtige personages en vele mini-plotwendingen slaat de verzadiging toe voor het slot van de film: een compleet diner dat enkel bestaat uit exquise petitfours.

Het is ook de premièredag van de grote afwezige Kirill Serebrennikov, die zijn land niet mag verlaten van de Russische autoriteiten. De vermaarde toneelregisseur en cineast dingt mee naar de Palme d’Or met zijn romanverfilming Petrov’s Flu, een koortsachtige maalstroom over een met een onbekend virus besmette Rus, die hoestend in een volle bus al in allerlei gehallucineerde en soms uiterst nare droomachtige situaties verzeild raakt. Een film voor deze tijd, maar ook al opgenomen vóór corona het nieuws beheerste.

De Russische literatuur is wel vaker profetisch, zegt Serebrennikov (51) daar zelf over. Nadat hij kritiek had geuit op de Russische autoriteiten, vanwege de annexatie van de Krim en de behandeling van de lhbti-gemeenschap, werd de populaire regisseur plots van fraude beschuldigd en huisarrest opgelegd. Tijdens het proces was hij wel in staat Petrov’s Flu op te nemen.

‘Overdag stond ik in de rechtszaal, ’s nachts op de set’, zegt hij een dag na de première over de telefoon, vanuit Moskou. ‘Ik zag het maar als kaf­kaëske omstandigheden die ik op een of andere manier moest doormaken. Ik wist dat het om de opnamen ging, de de acteurs en de film. De rest was niet belangrijk.’

Met een videoverbinding kon hij de filmdoop te Cannes tóch nog enigszins meemaken. Nota bene vanaf de set van zijn volgende, ook weer in Rusland gesitueerde speelfilm. ‘We namen pauze tijdens de opnamen, en mijn team – dat ook meewerkte aan Petrov's Flu – had ter plekke een rood lopertje neergelegd, zodat we dáárover konden lopen, terwijl we op een scherm de beelden zagen van de acteurs uit de film, die wel gewoon in Cannes waren. En die beelden van Rusland en Cannes werden samengevoegd. Het was een surreële en vreemde ervaring, maar toch ook wel interessant. Het is een beetje zoals alles, vandaag de dag. Je bent ergens niet, maar ook weer wel, door middel van de virtuele realiteit.’