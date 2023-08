Een knaller van een dansvloertrack en fijne dancepop op ‘High Hopes’ van toptalent Ineffekt ★★★★☆

Het is een van de shows om naar uit te kijken op Lowlands, zaterdag bij het ingaan van de tweede dancenacht. In de tent Bravo draait de jonge Nederlandse dj en producer Rick Bouwkamp, alias Ineffekt, schouder aan schouder met zijn landgenoot Coloray. Wie Ineffekt al even volgt, wil daarbij zijn.

Misschien ziet hij zijn Lowlands-set als een voorlopig hoogtepunt in zijn korte loopbaan: het is vast niet toevallig dat hij in de aanloop een nieuw album uitbrengt met daarop ook nog eens een paar van zijn sterkste tracks. Hij laat op High Hopes horen dat hij zich vrij door de genres beweegt en de verschillende stijlkenmerken ontspannen aan elkaar kan knopen.

In What I Mean hoor je de hamerende bassdrum van de techno, naast een kort afgemeten maar juichende melodie en opkomende snaardrums uit de house. En halverwege zoeft ook nog een golvende bas uit de dubstep voorbij, maar die mag maar één enkele maat meedoen. Ineffekt houdt het graag spannend. Wat een knaller van een dancetrack is dit nummer, waar de Bravo straks niet onderuit kan. Aan het eind horen we even zijn stem: ‘I really tried my hardest.’

Ineffekt werkt zijn tracks steeds knap uit, met kleine ingrepen en zonder bombastische climaxen. Het dancepopliedje Two of Us, met zangeres Luna Morgenstern, blinkt ook al uit in maatvoering. De rustige en opgewekte breakbeats geven de gezongen tekst de kans ook echt iets te vertellen. Halverwege valt het nummer stil en laat de producer zware kerkorgelaanslagen opkomen, waarmee het nummer een dramatische herstart krijgt.

Het titelnummer zweeft daarna ook al zo mooi tussen hoop en vrees. High Hopes komt op bij donker bassende ondertonen, maar laat aan de horizon de zon doorbreken bij een breed uitgerold synthesizertapijt en een euforisch melodietje van drie noten dat niet meer uit je hoofd gaat.

Ineffekt High Hopes Dance ★★★★☆ Intercept