Een kerncentrale als kinderspeelgoed: hoe games een andere blik bieden op architectuur

Bouwsels in de game London Developers Toolkit, die de draak steekt met de architectonische uitwassen van de superrijken. Beeld You+Pea

Kan architectuur helpen een moord op te lossen? Bij Arcam denken ze van wel. In een nieuwe expositie van het Amsterdamse architectuurmuseum, Playing Architecture, is een poppenhuis te bezichtigen waarvan de bewoners in plassen bloed op bed en de vloer liggen. Aan bezoekers de vraag: wat is hier gebeurd? Wat zouden we te weten komen als de muren konden praten?

Maar dat kunnen ze. Dit is een modern huis, bedacht door mediakunstenaar Roos Groothuizen, volgestouwd met luisterende elektronica. De bewoners hebben sporen achtergelaten in de vorm van logbestanden, aangemaakt door de slimme apparaten waarmee ze het dagelijks bestaan ‘automatiseren’. Op de expositie kunnen bezoekers door de data snuffelen om het mysterie te ontrafelen. Een poppenhuis als een interactieve aflevering van CSI.

Playing Architecture, samengesteld door curator Mélanie van der Hoorn en vormgegeven door architect Dafne Wiegers, onderzoekt de wisselwerking tussen architectuur en games. Spellen – zowel analoog als digitaal – geven architecten een nieuw gereedschap om hun ontwerpen te visualiseren. Maar met games kunnen kunstenaars ook de invloed van architectuur onder een vergrootglas leggen. ‘Zo roept het poppenhuis de vraag op hoe het met onze privacy is gesteld als we ons in huis omringen door apparaten die ons leven vastleggen’, aldus Van der Hoorn.

Een voorbeeld van hoe architecten en planologen hun werk toegankelijker kunnen maken is de Virtual River Game (2020), een combinatie van digitale game en bordspel, gemaakt door onderzoekers van de Universiteit Twente. De simulatie brengt de complexiteit van waterbeheer in een rivierengebied, alleen te doorgronden door ingenieurs, in beeld voor bestuurders, burgers en buitenlui. Leuk dat de gemeente denkt de perfecte locatie te hebben gevonden voor een afwateringskanaal. Maar draai aan de knoppen en de simulator laat zien dat bij een flinke hoosbui het meubilair door de straten drijft.

London Developers Toolkit Beeld You+Pea

De Virtual River Game is schatplichtig aan games als SimCity (1989) en Cities: Skylines (2014), waarin we als een planoloog een stad bouwen waarin de bevolking het naar haar zin heeft. Elke handeling heeft consequenties, want een prijskaartje. De vergaande bestrijding van de misdaad gaat misschien wel ten koste van investeringen in de energievoorziening: veilige straten, koude huizen.

Andere kunstenaars op Playing Architecture hebben games ‘gehackt’ om de architectuur kritisch tegen het licht te houden. In Operation Jane Walk betreden vier spelers, onder wie een gids, het New York uit het computerspel Tom Clancy’s The Division (2016). Daarin is de beschaving volledig ontwricht door een pandemie. Chaos en anarchie heersen. Terwijl de kogels hen om de oren vliegen krijgen de toeristen tekst en uitleg bij architectonische iconen van het modernisme en kapitalisme in een nagebouwd Manhattan.

Omstreden bouwwerken als een kerncentrale, gereduceerd tot houten kinderspeelgoed. Beeld Maykel Roovers

Zelfs kinderspeelgoed leent zich voor architectuurkritiek. Met Critical Blocks (2012) brengt Maykel Roovers maatschappelijke gevoelige infrastructuur als een kerncentrale, een megafarm en snelwegen terug tot hun meest abstracte vorm, uitgevoerd in knuffelbaar, zacht beukenhout. Alsof ze zo uit de speelgoedwinkel komen. Maakt de kinderlijke vermomming die bouwsels minder omstreden?

Playing Architecture – het spel om de stad. Arcam, Amsterdam, t/m 23/5.